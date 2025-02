Kvíz: Mi folyik az USA-ban, mi Donald Trump legújabb őrült döntése? Teszteld, mennyire vagy képben!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025. január 20-án, hétfőn beiktatták hivatalába Donald Trumpot, így ő lett az Egyesült Államok 47. elnöke. Trump a washingtoni Capitolium kupolacsarnokában tartott ceremónián azt mondta, "Amerika aranykora most kezdődik". Bár azt az ígéretét, hogy ahogy hivatalba lép, vége lesz az ukrajnai háborúnak, nem váltotta be, egy sor súlyos döntést már meghozott a hivatalba lépése óta. Már az USA-ban élők, illetve az egész világ is nehezen követi, mégis miről döntött, mit lengetett be éppen aznap Donald Trump. A Pénzcentrum friss kvízével tesztelheted, mennyire vagy képben, hogy mi folyik éppen az Egyesült Államokban és a Fehér Házban!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te tudod követni mi folyik az USA-ban, Donald Trump őrült rendelkezéseit? Teszteld mennyire vagy naprakész! 1/10 kérdés Melyik területet nem említetette (még) az utóbbi időben Trump, amelyekre kiterjesztené az USA befolyását, vagy egyenesen az országhoz csatolná? Kuba Grönland Kanada Panama Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik egyezmény felbontását lengette be beiktatása után Trump? Stockholmi egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény Genfi konvenció, a menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény Isztambuli egyezmény a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nemzetközi szervezet kapcsán nem jelentette be Trump, hogy felfüggesztené az Egyesült Államok tagságát? WHO NATO UNWRA UNESCO Következő kérdés 4/10 kérdés Kinek a meggyilkolása kapcsán nem oldott fel titkosítást Donald Trump kinevezése óta az alábbiak közül? Harvey Milk John. F. Kennedy Robert F. Kennedy Martin Luther King Következő kérdés 5/10 kérdés Minek a hosszú távú betiltásáról hozott intézkedést vonta vissza Trump? cigaretta 5 centes kínai gyógyszerek szívószál Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik államban tiltotta be idén Donald Trump a kutyák és macskák fogyasztását? Egyikben sem, mert az eleve tilos volt Ohióban Mindegyikben, ahol eddig még nem volt tilos Texasban Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik nemzeti park területének csökkentéséről döntött beikatása után Trump, hogy kiaknázhassák a területén található ásványkincseket? Yosemite Nemzeti Park Yellowstone Nemzeti Park Ilyen döntést (még) nem hozott Grand Canyon Nemzeti Park Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják Elon Musk gyermekét, aki látogatást tett Trump irodájában a Fehér Házban? X Q Z Y Következő kérdés 9/10 kérdés Kiknek adott beiktatása után elnöki kegyelmet Donald Trump? 1500, a 2021-es capitoliumi zavargások miatt megvádoltaknak és elítélteknek Biden fiának, Hunter Bidennek 1500 halálraítéltnek saját magának Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen földrajzi helyet nevezett át Donald Tump? Dánia-szoros Hudson folyó Mexikói-öböl Karib-tenger Eredmények

Címlapkép: Getty Images

