Visszatér a vasárnapi boltzár: majdnem minden üzletet érint a változás

Felbolydul a mostanában amúgy sem egyszerű életünk. itt a hosszú hétvége, ami felkavarja a vásárlási rutint is. Sokan nem tudják, de már vasárnap is ünnepnap van, ergó a legtöbb üzlet nem nyit ki, azaz időlegesen visszatér a vasárnapi boltzár. Mutatjuk, hol lehet mégis bevásárolni!

Ismét egy hosszú hétvége, felbolydul a mostanában amúgy sem egyszerű életünk, hiszen hétfőn pünkösd lesz. Ám sokan elfelejtik, hogy már a vasárnap is ünnepnapnak számít, úgyhogy

május 31-én és június 1-én a legtöbb bolt zárva lesz.

A jogszabály szerint néhány üzlettípus kivételt jelent, és nyitvatarthat. Így kinyitnak a:

benzinkutak

ügyeleti rend szerint működő gyógyszertárak

önálló virágboltok

újságosok

édességboltok

vendéglátó- és szórakozóhelyek

kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé

illetve a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek. Nyitva lehetnek a strandokon működő boltok is.

Ha be kell vásárolni, akkor azt mindenképpen el kell intézni pénteken vagy szombaton. Jó még tudni, hogy hiába jöttek ki újabb enyhítések,

maradt az a szabály, hogy 9 és 12 között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak az élelmiszerboltokban, drogériákban, gyógyszertárakban!

Emellett továbbra is kötelező maszkot viselni a boltokban, és a védőtávolságot is tartani kell. A kedd rendes munkanap, a nyitvatartás is visszatér a normál kerékvágásba.

