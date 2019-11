Leleplezték: ilyen lesz A Konyhafőnök Michelin-csillagos séfjének új étterme

Maga Rácz Jenő, Michelin-csillagos magyar séf jelentette be, hogy a jövő év elején megnyílik legújabb étterme a Rumour. A hely konyhájába pedig most be is leshetünk.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy egy új, rendkívül exkluzív étterem nyitását tervezi a Michelin-csillagos magyar séf, Rácz Jenő. Az étterem Budapesten fog megnyílni a Mariott hotel közelében, és 21 embert tud majd befogadni. Az ételeket maga a séf fogja készíteni, és a hely méretiből adódóan a vendégek úgymond magával a séffel fognak eltölteni egy estét. Az étterem a Rumour nevet viseli, és most végre kiderült, hogy mikor fogja megnyitni kapuit, továbbá a konyhájába is beleshetünk.

Az Instagramra néhány napja került fel ugyanis egy friss kép a séfről, illetve a mögötte munkálkodó éttermi dolgozókról. A kép aláírás szerint Rácz Jenő mindig is kicsi étteremről álmodott, nyitott konyhával ahol az emberek kényelmesen eltölthetnek egy estét, és élvezhetik a kiváló alapanyagokból készült ételeket.

A kép megjelenésével egy időben maga a séf hozzászólt a fotóhoz, amiben arról tájékoztatta követőit, hogy az új étterem a jövő év elején fogja megnyitni kapuit.