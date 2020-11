Itt a nagy gumiteszt: elképesztő, mekkorák a minőségi különbségek

Árban nem nagy a különbség, viszont a teljesítményben igen. Ismét nagyszabású teszt során derült ki, mely gumik a legjobbak és a legrosszabbak, a Hungaroring Tanpályáján végzett kísérlet megmutatta: életek múlhatnak a jó választáson.



A Használtautó.hu autós magazinja immár kilencedszer bonyolította le a Nonstopgumi csapatával közös nagyszabású téligumi-tesztjét a Hungaroringen található Tanpályán, hogy felhívja a figyelmet a téli közlekedésbiztonság és az autóvezetői tudatosság jelentőségére. Fékút, kapaszkodóképesség, kigurulás, menetzaj és kopás. A GPS alapú méréseken nyugvó teszt eredményei alapján kategóriákra bontott kalkulátor is segít, hogy mindenki megtalálhassa a saját vezetési stílusának, autózási szokásainak megfelelő abroncsokat.

Figyelemre méltó, hogy a legjobb és a legrosszabb gumik fékútja között már nedves úton is csaknem 7 méteres lehet a különbség! Ezek a méterek pedig életeket is jelenthetnek.

A 2020-as téligumi-tesztnek is a mogyoródi Groupama Tanpálya vezetéstechnikai központ adott otthont, és a lebonyolítás is megegyezett a korábbi évekével. Vagyis amíg a Használtautó.hu szakértői az egyik tesztautóval mérést végeztek többek között száraz és nedves aszfalton, valamint nedves, a jéghez hasonló tapadási tényezőjű műgyantán, addig a másik autón épp a Nonstopgumi gárdája cserélte a 205/55 R16-os gumikat. A még enyhének számító hőmérséklet miatt sokan úgy gondolhatják, hogy a nyári helyett már a négyévszakos abroncsok is megfelelők lehetnek, azonban ezek korlátaival is érdemes tisztában lenni, valamint azzal, hogy a globális felmelegedés miatt az időjárás is szélsőségesebb, ezért hazai viszonylatban is komoly fagyokra lehet számítani.

"Sajnos még mindig nagyon sok olyan autós van, aki az első hópelyhek lehullásáig kihúzza a gumicserét. Ez igencsak veszélyes, ugyanis a sok esetben kopott nyári gumik fékútja az abroncscserére kijelölt 7 C° napi átlaghőmérséklet alatt már száraz, de fők7ént vizes úton is jelentősen hosszabb. Ezek a méterek pedig bizony életeket is jelenthetnek. A tesztünkön próbált abroncsok között idén is találhatunk új és használt téli, nyári, illetve négyévszakos abroncsokat, hogy láthatóvá tegyük a legfontosabb különbségeket, és arra is rávilágítsunk, mit tud egy amúgy szemre és még az előírások szerint is megfelelő, prémium márkás, de már 4 éves, vagyis 4 teljes szezonon túllévő téli gumi. Megsúgjuk, nem sokat!"

- mondta el Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője.

A mérési kategóriák az alábbiak voltak:

1. Fékút 60 km/óráról száraz aszfalton

2. Fékút 60 km/óráról nedves aszfalton

3. Fékút 40 km/óráról nedves, jeges útfelületet mintázó műgyantán



4. Kigurulás 15 km/órás tempóról enyhe, konstans emelkedőn a gördülési ellenállás vizsgálatára

5. Kapaszkodóképesség nedves műgyantán: álló helyzetből mennyi idő alatt tesszük meg az első 30 métert egy adott emelkedőn?

6. Menetzaj 50 km/óránál

7. Kopási kép pontozása

A szakértői csapat minden mérést ötször végzett el, majd a szélső értékek "eldobásával", a többi átlagát vette számításba.

Idén az összesített első helyen, 92,7%-os súlyozott végeredménnyel a Goodyear UltraGrip 9 abroncsa végzett. A dobogó második helyén a BFGoodrich G-Force Winter 2-t, a harmadikon pedig a Hankook Winter i*cept RS2 W452 abroncsát találhatjuk.



Forrás: Használtautó.hu Forrás: Használtautó.hu

"A dobogós modelleken túl érdemes megnézni a középmezőnyt is, ugyanis az ott szereplő gumiabroncsok alig maradtak le a második vagy harmadik helyezettől" - emelte ki Katona Mátyás. Hozzátette: bár a korábbi évek kommentjeire válaszul eljátszottak a gondolattal, hogy az árakat is feltüntessék a kalkulátorban, ezt végül elvetettük. Kiemelte:

"A gumiabroncs ugyanis elsősorban biztonsági tényező, az elsődleges kapcsolatot jelenti az autó és a talaj között. Kilométerre vetítve minimális árkülönbséget jelent a legdrágább és a legolcsóbb összevetése is, így spórolni nem ezen érdemes. Megfelelő abroncs nélkül komoly veszélybe sodorhatjuk magunkat és a többi közlekedőt is."



Címlapkép: Használtautó.hu