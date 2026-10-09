Drámai perceket éltek át a magyar mentők: nem volt más választásuk, azonnal cselekedniük kellett

A szülés kitolási szakaszában lévő kismamához riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait, akik a helyszínen, egy esetkocsi bevonásával sikeresen világra segítették a kisbabát – derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzéséből.

Alig fejeződött be a szolgálatváltás, amikor a mentőket egy várandós nőhöz riasztották. A helyszínre érkező mentőegység gyorsan felmérte a helyzetet, és megállapította, hogy a szülés már a kitolási szakaszba lépett, így a kismama szállítása már nem lett volna biztonságos. A mentőápolók azonnal megkezdték a szülés levezetésének előkészületeit, ezzel párhuzamosan pedig egy emelt szintű ellátást biztosító esetkocsi segítségét kérték.

A rövid időn belül megérkező megerősítő egységgel közösen, összehangolt csapatmunkával segítették világra a gyermeket, aki mindössze tíz perccel később egészségesen fel is sírt.

"A mentőmunka olykor nemcsak az élet megmentéséről, hanem egy új élet világra segítéséről is szól" – emelte ki a szervezet, hozzátéve, hogy a sikeres és komplikációmentes szülésvezetés a mentőegységek közötti kiváló együttműködés eredménye.