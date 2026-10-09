2026. október 9. péntek Dénes
11 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Newborn baby boy at hospital with identity tag on feet, close up
Egészség

Drámai perceket éltek át a magyar mentők: nem volt más választásuk, azonnal cselekedniük kellett

Pénzcentrum
2026. október 9. 19:14

A szülés kitolási szakaszában lévő kismamához riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait, akik a helyszínen, egy esetkocsi bevonásával sikeresen világra segítették a kisbabát – derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzéséből.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Alig fejeződött be a szolgálatváltás, amikor a mentőket egy várandós nőhöz riasztották. A helyszínre érkező mentőegység gyorsan felmérte a helyzetet, és megállapította, hogy a szülés már a kitolási szakaszba lépett, így a kismama szállítása már nem lett volna biztonságos. A mentőápolók azonnal megkezdték a szülés levezetésének előkészületeit, ezzel párhuzamosan pedig egy emelt szintű ellátást biztosító esetkocsi segítségét kérték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rövid időn belül megérkező megerősítő egységgel közösen, összehangolt csapatmunkával segítették világra a gyermeket, aki mindössze tíz perccel később egészségesen fel is sírt.

"A mentőmunka olykor nemcsak az élet megmentéséről, hanem egy új élet világra segítéséről is szól" – emelte ki a szervezet, hozzátéve, hogy a sikeres és komplikációmentes szülésvezetés a mentőegységek közötti kiváló együttműködés eredménye.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #mentők #facebook #egészségügy #születés #gyermek #mentőszolgálat #baba #mentő #mentés #országos mentőszolgálat
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:01
20:27
20:03
19:44
19:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 9. 17:40 Brutális ralit vágott le az OTP, szárnyal a magyar tőzsde – De mi történik a tengerentúlon?
október 9. 13:32 Megtáltosodott a forint: kulcsszint alá bukott az euró, de máris lesben áll a dollár
október 9. 10:38 Hatalmas fordulat az OTP-nél a csütörtöki zuhanás után, Elon Musk közben kivégzi a telekomcégeket
október 8. 17:34 Megütötték az OTP-t és a magyar tőzsdét, miközben elszállt az olajár – Mi történik a piacokon?
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 9.
Olyan krízis fenyegeti a magyar munkahelyeket, amire kevesen vannak felkészülve: tömegével dőlnek ki a dolgozók?
2026. október 8.
Új vásárlási őrület tarolhatja le Magyarországot: kemény riválist kaphatnak az olcsó kínai webshopok
2026. október 9.
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
2026. október 9.
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
2026. október 9.
Riasztó rekordot döntött egy magyar régió: itt tarol a legdurvábban ez a betegség az egész EU-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 9. péntek
Dénes
41. hét
Október 9.
Postai világnap
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
2
7 napja
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
3
3 hete
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
4
1 hónapja
5 étkezési szokás, ami kezdődő demenciára utalhat: ezekről már korán felismerhető a rettegett betegség
5
1 hónapja
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 19:01
Agyad eldobod, mennyibe kerül egy albérlet Ausztriában: rengeteg kinti magyarnak ez már megfizethetetlen
Pénzcentrum  |  2026. október 9. 17:59
Kvíz: Kitalálod, melyik őszi versből való az idézet? Lássuk jól emlékszel-e a versek címére, költők nevére!
Agrárszektor  |  2026. október 9. 20:31
Komoly akció indul a magyar földeken: ne lepődj meg, ha téged is elér