2025. október 9. csütörtök Dénes
18 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
New York, New York, USA - 2012. szeptember 17: Az Uniqlo Store New Yorkban, a híres japán olcsó gyorsáru-kiskereskedő több, az Egyesült Államokban található telephelyének egyike.
Vásárlás

Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?

Pénzcentrum
2025. október 9. 14:20

A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül Prágában, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában. A terjeszkedés a növekvő vásárlói igényekre és a márka erősödő európai stratégiájára reagál, miközben a cég világszerte tovább növeli forgalmát.

A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül Prágában - írja a Prague Morning. Úgy tudni, a vállalat már egy ideje bérelhető helyiségeket keres a belvárosban, célja, hogy zászlóshajóüzletet hozzon létre a cseh főváros szívében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cseh vásárlók eddig csak a márka európai webáruházán keresztül juthattak Uniqlo-termékekhez, amely szállít az országba. Az állandó bolt megnyitása ezért jelentős lépés a márka helyi stratégiájában, és egyben válasz a növekvő vásárlói igényre.

A Uniqlo a japán Fast Retailing csoport része. A cég 1949-ben textilgyártóként indult, majd 1984-ben alakult át kiskereskedelmi lánccá. A márka az 1990-es években gyors növekedésnek indult, és mára globális névvé vált, üzletekkel Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában. Prágához legközelebbi üzletei jelenleg Berlinben és Bécsben találhatók.

Kapcsolódó cikkeink:

A Uniqlo minimalista alapdarabjairól ismert, és férfiaknak, nőknek, valamint gyerekeknek kínál ruházatot. Kollekciói a megfizethetőségre és a minőségre helyezik a hangsúlyt, sokan dicsérik, hogy termékei tartósabbak, mint a gyorsdivat-versenytársaké.

A vállalat jelenleg három lehetséges helyszínt vizsgál – kettőt a Na Příkopě utcán, történelmi épületekben, valamint egyet a készülő Palác Hybernia projektben, a Városi Ház (Obecní dům) mellett, amely 2028-ban nyílhat meg.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A márka az utóbbi években világszerte erőteljes növekedést mutatott, amit a funkcionális dizájn és a versenyképes árak kombinációja hajtott. A prágai terjeszkedés része annak az európai offenzívának, amelynek célja, hogy a Uniqlo felvegye a versenyt olyan riválisokkal, mint a Zara, a H&M vagy a Primark.

A Uniqlo több piacon is erős értékesítési növekedést jelentett: Japánban azonos üzletek forgalma 2025 augusztusában 5,3%-kal nőtt, amit a népszerű nyári kollekciók és az egész évben kapható termékek hajtottak, míg az összesített eladás 7,2%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Nemzetközi szinten is bővült a bevétel – Dél-Koreában, Délkelet-Ázsiában, Indiában, Ausztráliában, Észak-Amerikában és Európában egyaránt –, amit a sikeres nyári kollekciók és az új üzletnyitások támogattak. Összességében az anyavállalat, a Fast Retailing, megemelte éves nyereség-előrejelzését, és újabb rekordévre készül: a 2025 májusáig tartó három hónapban 8,3%-kal nőtt a bevétele, míg az üzemi eredménye 1,5%-kal emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #bolt #kiskereskedelem #webáruház #ruha #üzlet #terjeszkedés #ruházat #prága #ruhaipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:20
14:15
14:01
13:55
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2
3 hete
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
3
3 hete
Újjáéled a legendás magyar sörmárka: 1949 óta először lehet majd kapni, Budafokon főzik
4
3 hete
Újabb multi tarolna Magyarországon: odavannak érte a vásárlók, retteghet DM, Rossmann, Douglas?
5
3 hete
A magyar háziasszonyok igazi álomeszközét akciózza a Lidl: ilyet akar mindenki még a tél előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:55
Veszedelmes anticiklon közeledik hazánk felé: gyorsan visszatér a télies időjárás?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 13:09
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
Agrárszektor  |  2025. október 9. 13:34
Betiltották a méhészetet ebben a térségben: mégis, mi folyik itt?