Világhírű ruhamulti terjeszkedne agresszívan a szomszédban: hamarosan megnyílhat az első magyar bolt is?

A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül Prágában, amivel új fejezetet nyithat jelenlétében Közép-Európában. A terjeszkedés a növekvő vásárlói igényekre és a márka erősödő európai stratégiájára reagál, miközben a cég világszerte tovább növeli forgalmát.

A japán ruházati óriás, a Uniqlo első fizikai üzletének megnyitására készül Prágában - írja a Prague Morning. Úgy tudni, a vállalat már egy ideje bérelhető helyiségeket keres a belvárosban, célja, hogy zászlóshajóüzletet hozzon létre a cseh főváros szívében.

A cseh vásárlók eddig csak a márka európai webáruházán keresztül juthattak Uniqlo-termékekhez, amely szállít az országba. Az állandó bolt megnyitása ezért jelentős lépés a márka helyi stratégiájában, és egyben válasz a növekvő vásárlói igényre.

A Uniqlo a japán Fast Retailing csoport része. A cég 1949-ben textilgyártóként indult, majd 1984-ben alakult át kiskereskedelmi lánccá. A márka az 1990-es években gyors növekedésnek indult, és mára globális névvé vált, üzletekkel Ázsiában, Európában és Észak-Amerikában. Prágához legközelebbi üzletei jelenleg Berlinben és Bécsben találhatók.

A Uniqlo minimalista alapdarabjairól ismert, és férfiaknak, nőknek, valamint gyerekeknek kínál ruházatot. Kollekciói a megfizethetőségre és a minőségre helyezik a hangsúlyt, sokan dicsérik, hogy termékei tartósabbak, mint a gyorsdivat-versenytársaké.

A vállalat jelenleg három lehetséges helyszínt vizsgál – kettőt a Na Příkopě utcán, történelmi épületekben, valamint egyet a készülő Palác Hybernia projektben, a Városi Ház (Obecní dům) mellett, amely 2028-ban nyílhat meg.

A márka az utóbbi években világszerte erőteljes növekedést mutatott, amit a funkcionális dizájn és a versenyképes árak kombinációja hajtott. A prágai terjeszkedés része annak az európai offenzívának, amelynek célja, hogy a Uniqlo felvegye a versenyt olyan riválisokkal, mint a Zara, a H&M vagy a Primark.

A Uniqlo több piacon is erős értékesítési növekedést jelentett: Japánban azonos üzletek forgalma 2025 augusztusában 5,3%-kal nőtt, amit a népszerű nyári kollekciók és az egész évben kapható termékek hajtottak, míg az összesített eladás 7,2%-kal emelkedett az előző évhez képest.

Nemzetközi szinten is bővült a bevétel – Dél-Koreában, Délkelet-Ázsiában, Indiában, Ausztráliában, Észak-Amerikában és Európában egyaránt –, amit a sikeres nyári kollekciók és az új üzletnyitások támogattak. Összességében az anyavállalat, a Fast Retailing, megemelte éves nyereség-előrejelzését, és újabb rekordévre készül: a 2025 májusáig tartó három hónapban 8,3%-kal nőtt a bevétele, míg az üzemi eredménye 1,5%-kal emelkedett.