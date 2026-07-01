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50 éve nyitott Budapest első plázája: sokan nem ismerik, pedig még ma is üzemel +Fotók!
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50 éve nyitott Budapest első plázája: sokan nem ismerik, pedig még ma is üzemel +Fotók!

Pénzcentrum
2026. július 1. 07:02

Az idén ötvenéves Flórián Üzletközpont 1976. július 1-je óta áll Óbuda közepén, és bár akkor még Óbudai Centrum Áruházként nyílt meg, a város már a kezdetektől egyszerűen csak Flóriánnak hívta. A hetvenes évek lakótelep‑építési hullámában újszerűnek számított: önálló üzletek sorakoztak benne, nagy parkolóval, könnyű megközelíthetőséggel, és a korszak meghatározó bolthálózatai költöztek be. Ma inkább szolgáltatóházként működik, retró hangulattal, mosodával, kulcsmásolóval, cipésszel, postával és étteremmel, és a környékiek szerint épp ez az otthonosság tartja életben

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

1976.  július 1-jén nyílt meg Óbudán a Flórián Üzletközpont, akkor még Óbudai Centrum Áruház néven. A város azonban már a kezdetektől Flóriánként emlegette, egyszerűen azért, mert a Flórián téren állt, és a név gyorsan ráragadt.  A központ újszerű volt: nem egyetlen áruház osztályai sorakoztak benne, hanem önálló üzletek kaptak helyet, ami akkoriban teljesen új szemléletet jelentett. A nagy parkoló és a könnyű megközelíthetőség szintén modernnek számított a hetvenes évek Budapestjén. Az első években a korszak meghatározó bolthálózatai költöztek be, többek között az Aranypók, a Centrum, a Keravill, a Röltex és a Vasedény.

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A Flórián a hatvanas–hetvenes évek lakótelep építési hullámának közepén született meg. A környező lakótelep 1968 és 1976 között épült fel, teljesen átformálva Óbuda arculatát, és a mindennapi szolgáltatások iránti igény gyorsan megjelent: üzletek, szervizek, mosodák sora nyílt. Ebbe a környezetbe illesztették az új központot, amelyet Törőcsik Sándor tervezett. A 19 ezer négyzetméteres, korszerű, légkondicionált épületet nemcsak a lakótelephez, hanem egész Észak Buda kiszolgálásához méretezték.

Egy egykori vásárló szerint a Flóriánt azért szerették, mert mindennapi használati cikkeket kínált, nem luxust, és mindent egy helyen be lehetett szerezni: az alsóneműtől az éjjeli lámpáig, kevés járkálással, emberközeli, átlátható környezetben.

Flórién Üzletközpont belső (21 kép)

Az ötvenéves „pláza” ma is működik, bár egészen más, mint amit ma egy bevásárlóközpontról gondolunk. Hozzáértők inkább szolgáltatóháznak tartják, hiszen a klasszikus üzletek mellett a mai napig működik benne mosoda, kulcsmásoló, posta, fodrász, cipész, étterem és fénymásoló is, vagyis pontosan azok a mindennapi szolgáltatások, amelyek miatt egykor létrejött. Az üzlethelyiségek nagyjából nyolcvan százaléka ma is ki van adva, a felső szinten akadnak üres terek, de a ház alapvetően él és lüktet. A hangulata határozottan retró, mégis sokan szeretik: van benne valami otthonos, ismerős, ami miatt a környékiek számára ma is természetes célpont maradt.

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Korábban a Pénzcentrum szerkesztősége is a közelben volt, így a kollégák gyakran jártak át a Flóriánba, „cba-zni”,  menüzni  is ide tértek be, szerették a környék nyugodt, tiszta hangulatát. Fontos rögzíteni, hogy   a cikk szerzőjét pár éve a költési időszakban az üzletközpont előtt támadta meg egy varjú. Persze a sokat látott szerkesztők szerint ez inkább csak egy túldramatizált madármanőver volt, de az eset tényleg megtörtént és hosszú időre traumatizálta az áldozatot, és azt reméljük, a madarat is.

Címlapkép: Fortepan
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