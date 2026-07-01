50 éve nyitott Budapest első plázája: sokan nem ismerik, pedig még ma is üzemel +Fotók!

Az idén ötvenéves Flórián Üzletközpont 1976. július 1-je óta áll Óbuda közepén, és bár akkor még Óbudai Centrum Áruházként nyílt meg, a város már a kezdetektől egyszerűen csak Flóriánnak hívta. A hetvenes évek lakótelep‑építési hullámában újszerűnek számított: önálló üzletek sorakoztak benne, nagy parkolóval, könnyű megközelíthetőséggel, és a korszak meghatározó bolthálózatai költöztek be. Ma inkább szolgáltatóházként működik, retró hangulattal, mosodával, kulcsmásolóval, cipésszel, postával és étteremmel, és a környékiek szerint épp ez az otthonosság tartja életben

1976. július 1-jén nyílt meg Óbudán a Flórián Üzletközpont, akkor még Óbudai Centrum Áruház néven. A város azonban már a kezdetektől Flóriánként emlegette, egyszerűen azért, mert a Flórián téren állt, és a név gyorsan ráragadt. A központ újszerű volt: nem egyetlen áruház osztályai sorakoztak benne, hanem önálló üzletek kaptak helyet, ami akkoriban teljesen új szemléletet jelentett. A nagy parkoló és a könnyű megközelíthetőség szintén modernnek számított a hetvenes évek Budapestjén. Az első években a korszak meghatározó bolthálózatai költöztek be, többek között az Aranypók, a Centrum, a Keravill, a Röltex és a Vasedény.

A Flórián a hatvanas–hetvenes évek lakótelep építési hullámának közepén született meg. A környező lakótelep 1968 és 1976 között épült fel, teljesen átformálva Óbuda arculatát, és a mindennapi szolgáltatások iránti igény gyorsan megjelent: üzletek, szervizek, mosodák sora nyílt. Ebbe a környezetbe illesztették az új központot, amelyet Törőcsik Sándor tervezett. A 19 ezer négyzetméteres, korszerű, légkondicionált épületet nemcsak a lakótelephez, hanem egész Észak Buda kiszolgálásához méretezték.

Egy egykori vásárló szerint a Flóriánt azért szerették, mert mindennapi használati cikkeket kínált, nem luxust, és mindent egy helyen be lehetett szerezni: az alsóneműtől az éjjeli lámpáig, kevés járkálással, emberközeli, átlátható környezetben.

Az ötvenéves „pláza” ma is működik, bár egészen más, mint amit ma egy bevásárlóközpontról gondolunk. Hozzáértők inkább szolgáltatóháznak tartják, hiszen a klasszikus üzletek mellett a mai napig működik benne mosoda, kulcsmásoló, posta, fodrász, cipész, étterem és fénymásoló is, vagyis pontosan azok a mindennapi szolgáltatások, amelyek miatt egykor létrejött. Az üzlethelyiségek nagyjából nyolcvan százaléka ma is ki van adva, a felső szinten akadnak üres terek, de a ház alapvetően él és lüktet. A hangulata határozottan retró, mégis sokan szeretik: van benne valami otthonos, ismerős, ami miatt a környékiek számára ma is természetes célpont maradt.

Korábban a Pénzcentrum szerkesztősége is a közelben volt, így a kollégák gyakran jártak át a Flóriánba, „cba-zni”, menüzni is ide tértek be, szerették a környék nyugodt, tiszta hangulatát. Fontos rögzíteni, hogy a cikk szerzőjét pár éve a költési időszakban az üzletközpont előtt támadta meg egy varjú. Persze a sokat látott szerkesztők szerint ez inkább csak egy túldramatizált madármanőver volt, de az eset tényleg megtörtént és hosszú időre traumatizálta az áldozatot, és azt reméljük, a madarat is.

Címlapkép: Fortepan