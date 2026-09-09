Azonnal dobd ki, ha ilyet vettél a Tescóban: veszélyes anyagot találtak ebben a termékben

Termékvisszahívást rendelt el a hatóság egy Magyarországon is forgalmazott szilikon sütőforma miatt. Az érintett Ambition Cherry sütőformában határérték feletti illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A termék a hazai Tesco üzletekbe is eljutott, a forgalmazó már intézkedett a visszahívásról. A hatóság azt kéri, hogy aki a megadott tételből vásárolt, ne használja a terméket.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján, önellenőrzés során, Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A terméket a Dajar Kft. forgalmazza Magyarországon, és a hazai Tesco üzletekbe került értékesítésre.

Illékony szervesanyag-tartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat, ha nem megfelelően kontrollálják. Ezért a jogszabályok szigorú követelményeket határoznak meg ezen anyagokra vonatkozóan. A fogyasztóknak ügyelniük kell arra, hogy betartsák a megfelelő használati utasításokat, és ezáltal elkerüljék az élelmiszer esetleges szennyeződését a csomagolóanyagból származó összetevőkkel.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. A vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Termék neve: Ambition Cherry sütőforma 25x13x5 cm

Érintett tétel / LOT szám: 81940AO/ 41721

Származási ország: Kína

Forgalmazó: Dajar Kft.

Termékvisszahívás oka: Határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalom a termékben.

Kérik, hogy amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.