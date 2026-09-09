Több olvasói jelzés is érkezett arról, hogy a Magyarországra már beérkezett csomagok kézbesítése a megszokottnál hosszabb időt vesz igénybe.
Azonnal dobd ki, ha ilyet vettél a Tescóban: veszélyes anyagot találtak ebben a termékben
Termékvisszahívást rendelt el a hatóság egy Magyarországon is forgalmazott szilikon sütőforma miatt. Az érintett Ambition Cherry sütőformában határérték feletti illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A termék a hazai Tesco üzletekbe is eljutott, a forgalmazó már intézkedett a visszahívásról. A hatóság azt kéri, hogy aki a megadott tételből vásárolt, ne használja a terméket.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján, önellenőrzés során, Kínában gyártott szilikon kenyérsütő formában határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalmat mutattak ki. A terméket a Dajar Kft. forgalmazza Magyarországon, és a hazai Tesco üzletekbe került értékesítésre.
Illékony szervesanyag-tartalom élelmiszerrel érintkező tárgyaknál szennyeződést, íz- és illatromlást, mikrobiológiai kockázatot, esetleg mérgező vagy allergén hatást okozhat, ha nem megfelelően kontrollálják. Ezért a jogszabályok szigorú követelményeket határoznak meg ezen anyagokra vonatkozóan. A fogyasztóknak ügyelniük kell arra, hogy betartsák a megfelelő használati utasításokat, és ezáltal elkerüljék az élelmiszer esetleges szennyeződését a csomagolóanyagból származó összetevőkkel.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal. A vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
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- Termék neve: Ambition Cherry sütőforma 25x13x5 cm
- Érintett tétel / LOT szám: 81940AO/ 41721
- Származási ország: Kína
- Forgalmazó: Dajar Kft.
- Termékvisszahívás oka: Határértéket meghaladó illékony szervesanyag-tartalom a termékben.
Kérik, hogy amennyiben valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja.
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