Elképesztő, mi folyik a magyar strandbüfékben és fagyizókban: tonnaszámra foglalt le veszélyes ételeket a hatóság

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Az idei nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alá tartozó kormányhivatalokkal együtt közel 1500 vendéglátóhelyet ellenőrzött. A vizsgálatok 16 százalékában merült fel kifogás, az eredmények azonban az előző évhez képest összességében mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomonkövethetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel.
A nyári akció során a szakemberek közel 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300, fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. A hatóság közel 2000 kilogramm élelmiszert vont ki a forgalomból, a kiszabott bírságok összege meghaladta a 37 millió forintot.
A feltárt problémák közül továbbra is a nem megfelelő higiéniai állapot bizonyult a leggyakoribbnak, az ellenőrzések 16 százalékában találtak ilyen hiányosságot. A szakemberek többek között szennyezett munkafelületeket és hűtőberendezéseket, hiányos takarítást, valamint nem megfelelően kialakított vagy felszerelt kézmosóhelyeket találtak. Több esetben hiányzott a kézfertőtlenítő, valamint a mosogatás technikai feltételei sem feleltek meg az előírásoknak.
A strandbüfék esetében elsősorban az élelmiszerek elkülönítés nélküli tárolása és az ebből eredő keresztszennyeződési kockázat, a kártevők elleni védekezés hiányosságai, valamint a fertőtlenítő hatású kézmosószer hiánya fordult elő. A fagylaltozóknál továbbra is gyakori probléma volt a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása, ugyanakkor ezen a területen kisebb javulás történt. Kedvezőbb tapasztalatok születtek a fesztiválokon végzett ellenőrzések során. A több mint 300 vizsgálat során mindössze 6 esetben volt szükség a tevékenység felfüggesztésére.
A turisztikailag frekventált helyeken működő vendéglátóegységek esetében ugyanakkor az átlagosnál nagyobb arányban merültek fel kifogások. Az ellenőrzött vendéglátóhelyek közel 23 százalékánál indult hatósági eljárás. A legjellemzőbb hiányosságok között az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás, az élelmiszerek nyomonkövethetőségének hiánya, valamint különböző higiéniai problémák szerepeltek.
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