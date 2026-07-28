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Végveszélyben a magyar dinnye: olyan krízis söpör végig az országon, ami mindent tönkretehet
Veszélybe kerülhet a magyar dinnyetermesztés: az önköltségi ár alá zuhant a görögdinnye termelői ára a túlkínálat és a visszaeső kereslet miatt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint a kialakult helyzet hosszabb távon a hazai termelők megélhetését és a magyar dinnye jövőjét is veszélyeztetheti.
Az önköltségi szint alá csökkent a görögdinnye termelői ára a július közepi lehűlés és az európai túlkínálat miatt, ami veszélyezteti a hazai dinnyetermesztés jövedelmezőségét és hosszú távon a termelés visszaeséséhez vezethet - figyelmeztetett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kedden.
Az elemzésben kiemelték, hogy a szakmai szervezetek már július elején arra kérték az áruházláncokat, hogy a piac stabilitásának megőrzése érdekében kerüljék az indokolatlan árletörést, és az import helyett a magyar dinnyét részesítsék előnyben.
A szezon elején a nettó felvásárlási árak kilogrammonként 100-120 forint között alakultak, miközben a fogyasztói árak 250-300 forint között mozogtak. Július közepére az áruházak 155-159 forintos akciós áron, az európai piacokon elérhető árakhoz képest 40-50 forinttal olcsóbban kínálták a gyümölcsöt, ami nagyjából fele a fenntartható gazdálkodáshoz szükséges árnak - tájékoztattak.
A helyzet a hó végére tovább romlott. Európában visszaesett a kereslet, miközben Észak-Macedóniából és Albániából jelentős mennyiség került a piacra rendkívül alacsony árakon. Július 20-a körül a magyar termelői árak kilogrammonként 40-50 forintra estek, de sok esetben még ezen az áron sem lehetett eladni a termést - hívták fel a figyelmet.
A szakmai szervezetek szerint rövid távon csak korlátozott javulás várható és az árak alakulását továbbra is az időjárás és a kereslet-kínálat egyensúlya határozza meg.
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Hangsúlyozták: a fenntartható gazdálkodáshoz a szezon átlagában legalább kilogrammonként 100-120 forint nettó termelői árra lenne szükség.
Arra figyelmeztettek, hogy a tartósan alacsony árak hosszabb távon a hazai görögdinnye-termelés visszaeséséhez vezethetnek, ezért a fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint magyar dinnyét vásároljanak.
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