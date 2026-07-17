Roham indult a magyar boltokban: meglepő dolgokat vesznek a vevők a kánikula kellős közepén

Az idei nyár közepén többen rendeltek gaming terméket, laptopot és tabletet , mint tavaly ilyenkor, de a léghűtő eszközök és kiegészítőik is keresettebbek az online piactéren. Továbbra is jól fogynak a szezonális kerti termékek a medencétől a kerti grillig.

Június utolsó heteiben és július elején is folytatódott az eMAG-nál a szezonális nyári termékkategóriák diadala: például kerti medencét, strandjátékot és kerti grillsütőt is sokan rendeltek a marketplace platformról.

A tavalyi év azonos időszakának forgalmát alapul véve viszont az is jól látható, hogy valószínűleg sokan előrehozták az iskolakezdéshez kapcsolódó beszerzéseiket, ugyanis július első heteiben több tabletet és laptopot vásároltak a hazai fogyasztók.

Tabletből és laptopból is az Apple ment a legjobban

Táblagépekre az elmúlt hetekben több mint 40 %-kal, laptopra pedig mintegy 15 %-kal több rendelést regisztrált a tavalyi bázisidőszakhoz képest. Tabletből és laptopból sem a legolcsóbb típusokat keresik a hazai vásárlók: előbbiből 110–120 ezer forint, utóbbiból 320–350 ezer forint közötti átlagáron választottak modellt.

A tabletek közül az elmúlt hetekben az Apple iPad tavaly ősszel megjelent, tizenegyedik generációs változatának 128 gigabájtos alapmodellje volt a legnépszerűbb; e típus mellett a Redmi, a Lenovo és a Samsung gyártmányai keresettek. A laptopok közül az Apple idén megjelent, az iPhone-okhoz kifejlesztett processzorral szerelt – emiatt a gyártó korábbi modelljeinél kedvezőbb árú – kompakt MacBook Neójának alapmodellje volt a nyár eleji időszak favoritja. A Windows alapú típusok közül a Lenovo, az Asus és a HP gépeit keresik, érdekes módon inkább a nagyobb, 15–16 colos képernyővel szerelt kivitelben.

Idén nyáron jobban megy a gaming is

Közel 65 %-kal több videojátékokhoz kapcsolódó termékre érkezett rendelés tavaly július elejéhez képest – talán azért, mert a kánikula legforróbb óráiban úgysem feltétlenül lehet szabadtéren tartózkodni. A legtöbb rendelés a Steam platformon és a Razer rendszerében beváltható utalványok mellett Sony PlayStation 5 Pro, PS5 Slim, illetve a Microsoft Xbox Series S és Series X konzolokra érkezett.

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Sokan csak nemrég rendeltek klímatisztító szereket

Mivel a mai splitklíma-berendezések többsége hűtésre és fűtésre egyaránt alkalmas, egész évben stabil az eladásuk, bár a nyár első felében így is érzékelhető a növekedés: június végén és július elején mintegy 30%-kal több ilyen terméket rendeltek a tavalyi év azonos időszakához képest. Az első kánikulai hetekben a 3,5 kilowatt teljesítményű, A++ energiabesorolású Star-Light és Manta gyártmányok voltak a legnépszerűbbek.

A kiegészítők közül az elmúlt hetekben a beltéri egységre rögzíthető légterelők, illetve a különböző klímatisztító szerek és eszközök fogytak a legjobban: a néhány héttel korábbi, 40 Celsius-fok feletti hőség nyomán valószínűleg sokan határoztak úgy, hogy saját maguk végzik el a készülékek fertőtlenítését.