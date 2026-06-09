Neked is ilyen iPhone készüléked van? Jó hírt közölt az Apple, ennek rengeteg felhasználó örülni fog

Az Apple bemutatta az ősszel érkező iOS 27 operációs rendszert, amely nemcsak a régebbi iPhone-ok teljesítményét növeli, hanem átalakított kezelőfelületet és számos új, mesterséges intelligenciára épülő funkciót is kínál. Míg az okostelefonok esetében a kompatibilitás változatlan marad, az Apple Intelligence újdonságai szigorú hardveres és területi korlátozásokkal érkeznek, a Mac számítógépek, az iPad táblagépek és az Apple Watch okosórák esetében pedig jelentősen szűkül a támogatott modellek köre.

A végleges formájában ősszel megjelenő iOS 27 ugyanazokat a készülékeket támogatja majd, mint az elődje, így az iPhone 11-ig visszamenőleg minden érintett modellre telepíthető lesz. A fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az Apple ugyanis optimalizálta a memória- és processzorhasználatot, a grafikus megjelenítést, valamint a hálózati kapcsolatokat.

Ennek köszönhetően a régebbi modellek feladatkezelése is hatékonyabbá válik, maga a telefon pedig gyorsabban reagál majd a felhasználói parancsokra. Az ígéretek szerint az alkalmazások indítása akár 30 százalékkal, a fotók iCloud-szinkronizációja akár 70 százalékkal, az AirDrop adatátvitel pedig akár 80 százalékkal is felgyorsulhat, emellett a Wi-Fi-hálózat és a mobilnet közötti váltás is stabilabbá válik.

A felhasználói felület szintén tartogat finomításokat, így például a Liquid Glass felületek áttetszősége egy dedikált csúszkával lesz szabályozható, az ikonok kontúrosabb megjelenést kapnak, az értesítések pedig ezentúl a képernyő bal felső sarkából úsznak majd be.

Továbbfejlesztették a beépített Spotlight keresőt is, amely már sokkal jobban értelmezi a kontextust, míg a Mail alkalmazás új, intelligens rangsorolási rendszert kapott. A Fotók alkalmazásból mostantól minőségromlás nélkül, teljes felbontásban lehet majd iCloud-albumokat megosztani az Android és Windows rendszert futtató eszközökkel. Szintén hasznos újdonság, hogy az Egészség alkalmazás cikluskövetési funkciója a menopauza tüneteinek naplózásával és a hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagokkal bővül.

A bemutató leginkább várt része a megújult, immár önálló alkalmazásként futó Siri és a mögötte álló Apple Intelligence nevű mesterségesintelligencia-csomag volt. Az új virtuális asszisztens sokkal sokoldalúbbá válik, hiszen képes lesz az alkalmazásokon belüli műveletek elvégzésére és a Spotlightban feltett kérdések megválaszolására is. A háttérben futó funkciók révén a rendszer automatikusan képes megerősíteni a gyenge jelszavakat, a Safari böngésző témák szerint csoportosítja a lapokat, a Naptár pedig egyszerű szöveges leírások alapján is létre tud hozni eseményeket a megfelelő helyszínnel és időponttal. A Fotók alkalmazásba bekerül egy képgeneráló funkció, valamint egy mesterséges intelligenciával támogatott képszerkesztő eszköz is.

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Fontos korlátozás ugyanakkor, hogy a megújult Siri használatához legalább iPhone 15 Pro készülékre lesz szükség. A szolgáltatás egyelőre várólistás rendszerben, idén kizárólag angol nyelven működik majd, az Európai Unió területén pedig az őszi induláskor egyáltalán nem lesz elérhető.

Jelentős frissítést kapnak a szülői felügyeleti funkciók is. Beállíthatóvá válik, hogy a gyermekek új partnerekkel való első üzenetváltását a szülőnek kelljen jóváhagynia, a rendszer pedig automatikusan közbeavatkozik, ha nemkívánatos, szexuális vagy erőszakos tartalmat osztanának meg a kiskorúval. A képernyőidő kezelése is áttekinthetőbbé válik, mivel az alkalmazások időkorlátjait a rendszer automatikusan, kategóriánként csoportosítja, és ezekhez egyéni javaslatokat is megfogalmaz.

A Mac, iPad és Apple Watch eszközök is megkapják az új operációs rendszerekkel járó szoftveres újdonságokat, de az Apple ezeknél a termékcsaládoknál szigorúbban húzta meg a támogatott eszközök határát. A Mac számítógépek közül teljesen kikerülnek az Intel-alapú modellek, a legújabb watchOS pedig kizárólag az Apple Watch Series 9 és az annál újabb órákra lesz telepíthető. Az iPad táblagépek esetében is búcsúzik több régebbi generáció, az Apple Intelligence mesterséges intelligenciára épülő extrái pedig a táblagépeknél kifejezetten erős hardvert, azaz legalább M4-es chipet és 12 GB memóriát követelnek meg.