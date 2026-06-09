Új szintre léphet az AI-verseny: az OpenAI a nyilvános tőkepiacokról finanszírozná további növekedését.
Neked is ilyen iPhone készüléked van? Jó hírt közölt az Apple, ennek rengeteg felhasználó örülni fog
Az Apple bemutatta az ősszel érkező iOS 27 operációs rendszert, amely nemcsak a régebbi iPhone-ok teljesítményét növeli, hanem átalakított kezelőfelületet és számos új, mesterséges intelligenciára épülő funkciót is kínál. Míg az okostelefonok esetében a kompatibilitás változatlan marad, az Apple Intelligence újdonságai szigorú hardveres és területi korlátozásokkal érkeznek, a Mac számítógépek, az iPad táblagépek és az Apple Watch okosórák esetében pedig jelentősen szűkül a támogatott modellek köre.
A végleges formájában ősszel megjelenő iOS 27 ugyanazokat a készülékeket támogatja majd, mint az elődje, így az iPhone 11-ig visszamenőleg minden érintett modellre telepíthető lesz. A fejlesztések jelentős része a háttérben zajlott, az Apple ugyanis optimalizálta a memória- és processzorhasználatot, a grafikus megjelenítést, valamint a hálózati kapcsolatokat.
Ennek köszönhetően a régebbi modellek feladatkezelése is hatékonyabbá válik, maga a telefon pedig gyorsabban reagál majd a felhasználói parancsokra. Az ígéretek szerint az alkalmazások indítása akár 30 százalékkal, a fotók iCloud-szinkronizációja akár 70 százalékkal, az AirDrop adatátvitel pedig akár 80 százalékkal is felgyorsulhat, emellett a Wi-Fi-hálózat és a mobilnet közötti váltás is stabilabbá válik.
A felhasználói felület szintén tartogat finomításokat, így például a Liquid Glass felületek áttetszősége egy dedikált csúszkával lesz szabályozható, az ikonok kontúrosabb megjelenést kapnak, az értesítések pedig ezentúl a képernyő bal felső sarkából úsznak majd be.
Továbbfejlesztették a beépített Spotlight keresőt is, amely már sokkal jobban értelmezi a kontextust, míg a Mail alkalmazás új, intelligens rangsorolási rendszert kapott. A Fotók alkalmazásból mostantól minőségromlás nélkül, teljes felbontásban lehet majd iCloud-albumokat megosztani az Android és Windows rendszert futtató eszközökkel. Szintén hasznos újdonság, hogy az Egészség alkalmazás cikluskövetési funkciója a menopauza tüneteinek naplózásával és a hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagokkal bővül.
A bemutató leginkább várt része a megújult, immár önálló alkalmazásként futó Siri és a mögötte álló Apple Intelligence nevű mesterségesintelligencia-csomag volt. Az új virtuális asszisztens sokkal sokoldalúbbá válik, hiszen képes lesz az alkalmazásokon belüli műveletek elvégzésére és a Spotlightban feltett kérdések megválaszolására is. A háttérben futó funkciók révén a rendszer automatikusan képes megerősíteni a gyenge jelszavakat, a Safari böngésző témák szerint csoportosítja a lapokat, a Naptár pedig egyszerű szöveges leírások alapján is létre tud hozni eseményeket a megfelelő helyszínnel és időponttal. A Fotók alkalmazásba bekerül egy képgeneráló funkció, valamint egy mesterséges intelligenciával támogatott képszerkesztő eszköz is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Fontos korlátozás ugyanakkor, hogy a megújult Siri használatához legalább iPhone 15 Pro készülékre lesz szükség. A szolgáltatás egyelőre várólistás rendszerben, idén kizárólag angol nyelven működik majd, az Európai Unió területén pedig az őszi induláskor egyáltalán nem lesz elérhető.
Jelentős frissítést kapnak a szülői felügyeleti funkciók is. Beállíthatóvá válik, hogy a gyermekek új partnerekkel való első üzenetváltását a szülőnek kelljen jóváhagynia, a rendszer pedig automatikusan közbeavatkozik, ha nemkívánatos, szexuális vagy erőszakos tartalmat osztanának meg a kiskorúval. A képernyőidő kezelése is áttekinthetőbbé válik, mivel az alkalmazások időkorlátjait a rendszer automatikusan, kategóriánként csoportosítja, és ezekhez egyéni javaslatokat is megfogalmaz.
A Mac, iPad és Apple Watch eszközök is megkapják az új operációs rendszerekkel járó szoftveres újdonságokat, de az Apple ezeknél a termékcsaládoknál szigorúbban húzta meg a támogatott eszközök határát. A Mac számítógépek közül teljesen kikerülnek az Intel-alapú modellek, a legújabb watchOS pedig kizárólag az Apple Watch Series 9 és az annál újabb órákra lesz telepíthető. Az iPad táblagépek esetében is búcsúzik több régebbi generáció, az Apple Intelligence mesterséges intelligenciára épülő extrái pedig a táblagépeknél kifejezetten erős hardvert, azaz legalább M4-es chipet és 12 GB memóriát követelnek meg.
A mesterséges intelligenciáról szóló vitáink hajlamosak a végletek között ingadozni.
Az Apple hamarosan bemutatja legújabb, jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel érkező operációs rendszerét, amellyel párhuzamosan több korábbi modell támogatása is véget ér.
Egyre durvább az azbesztkrízis Magyarországon: kiderült, mi miatt terjedt el a veszélyes méreg az ország területén
Az elmúlt hetek híreit uralta a Nyugat-Magyarországot és Ausztriát érintő azbesztbotrány, amely több mint kétszázötven magyarországi települést is érinthet.
A SpaceX a valaha volt legnagyobb nyilvános részvénykibocsátására készül, amellyel Elon Muskot a világ legelső dollárbilliárdossá teheti.
A tegnap esti State of Play során több mint 60 percen keresztül érkeztek az új bejelentések, frissítések és játékelőzetesek.
A hatóságok tapasztalatai szerint a csalók jellemzően rejtett számról telefonálnak.
Rendkívüli újítás Magyarországon: digitális asszisztens válaszol a helyiek kérdéseire egy hazai faluban
Már több tucat kérdésre válaszolt a rendszer, amely egyelőre a település honlapjának információiból dolgozik.
Megdöbbentően egyszerű trükkel törték fel Barack Obama profilját a mesterséges intelligencia segítségével
Többek között Barack Obama volt elnöki profilját is feétörték a hackerek a Meta egyik chatbotját használva. A Meta megerősítette az incidenst, és közölte, hogy már...
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
A modern világ gazdasága, kommunikációja és infrastruktúrája soha nem látott mértékben függ néhány globális technológiai szereplőtől.
Elképesztő piacra lép be a technológiai óriás: ezzel a pici alkatrésszel törnének borsot a legnagyobb riválisok orra alá
Ez az eszköz a mesterséges intelligencia képességeit közvetlenül a személyi számítógépeken teszi elérhetővé.
A Blue Origin New Glenn rakétája csütörtök este felrobbant a floridai indítóálláson egy statikus hajtóműteszt során.
A gamerek pénztárcája is megérezheti a globális drágulást: brutális áremelést jelentettek be erre a konzolra
A Valve több mint 40 százalékkal megemelte a Steam Deck OLED árát, amit a memória- és háttértárak drágulásával indokolt.
Történelmi fordulat az energiapiacon: megtört a drága gáz uralma, végleg csődöt mondhat Putyin legfőbb fegyvere
Április volt az első hónap a történelemben, amikor a szél és napenergiából előállított villamos energia világszinten meghaladta a gáz égetésével előállított energia mennyiségét.
Súlyos válság ütött be Németországban: sorra dőlnek be a nagy cégek, egy magyar vállalat kaszálhat a romokon
A német ipar, és különösen az autógyártás elhúzódó gyengélkedése hatalmas nyomást helyez az európai ellátási láncokra.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
A telefongyártók stratégiája jelenleg az, hogy szűkítik az alacsony árú modellek kínálatát, miközben fokozatosan a prémium kategória felé mozdulnak.
Hiába vagy zseni a mesterséges intelligenciában, ezen a banális dolgon bukik el a legtöbb magyar dolgozó sikere
Ahogy a korábbi kutatások, úgy a legújabb felmérés is a mesterséges intelligencia gyors munkahelyi térnyerését erősíti meg.
Az Nvidia tavaly vált az első olyan vállalattá, amelynek piaci értéke elérte az 5 ezer milliárd dollárt.
Most közölte az Apple: kemény korlátozást vezetnek be az iPhone-oknál - ezt jobb ha tudod, ha ilyen telefonod van
A tesztelők beszámolói alapján a korlát valóban magas: van, akinél 8000, míg másnál 20 000 blokkolt szám után jelent meg a hibaüzenet.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.