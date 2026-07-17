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Országos razziát tartott a rendőrség: sportvezetőket vittek el, brutális bundabotrányban nyomoznak
A Galatasaray és a Besiktas vezetéséből is többeket bevittek a rendőrök, több százan vagy akár ezren is érintettek lehetnek a török foci legnagyobb fogadási botrányában.
Egy országos razzia során tizenhét török labdarúgó-vezetőt, köztük a Galatasaray és a Beşiktaş elöljáróit vették őrizetbe illegális sportfogadás és mérkőzésbefolyásolás gyanújával. A tavaly óta gyűrűző botrányban a sportvezetők mellett játékvezetők és több mint ezer labdarúgó is érintett.
Akin Gürlek török igazságügyi miniszter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az akciót a pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatóság adatgyűjtése előzte meg. A szervezet a klubvezetők fogadási tevékenységét elemezte, és a kapott adatok alapján csaptak le a gyanúsítottakra. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a sportág hitelességének megőrzése érdekében a jogi eljárásokat a legnagyobb körültekintéssel folytatják le.
A török labdarúgást tavaly óta súlyos válság rázza meg a kiterjedt fogadási csalások miatt. A botrány mértékét jól mutatja, hogy a szövetség októberi bejelentése szerint 152 játékvezető vett részt tiltott fogadásokban. A nyomozás ezt követően a klubokra és a sportolókra is kiterjedt, az érintettek köre pedig folyamatosan bővült. Erről többször is írtunk a Pénzcentrumon, a cikkeket itt olvashatod el:
Eddig több mint ezer, különböző bajnoki osztályokban szereplő futballista játékjogát függesztették fel. Köztük olyan játékosok is vannak, akik a legnevesebb élvonalbeli klubokat, így a Galatasarayt, a Fenerbahçét, a Beşiktaşt és a Trabzonsport erősítik. A gyűrűző ügy részeként már decemberben is kiadtak huszonkilenc elfogatóparancsot, amikor mások mellett Erden Timur, a Galatasaray korábbi alelnöke, valamint a labdarúgó-szövetség egyik tisztségviselője ellen intézkedtek a hatóságok.
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