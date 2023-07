Zsebbenyúlós nyár vár a magyar kerttulajokra: százezres kiadás lehet a móka vége

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az idén nyári szezonban is keresettek az egyik legnagyobb haza online kereskedő közlése szerint a különböző grillsütők és barbecue-kiegészítők: bár a legtöbben továbbra is a faszenes grilleket keresik, sokak számára pedig egy hibrid sütő lehet az optimális választás. Kevesen tudják, hogy elektromos grill használata esetén sem kell lemondani a füstös aromákról, illetve, hogy kifejezetten kirándulásokhoz tervezett kompakt méretű, lebomló anyagokból készült, eldobható faszenes sütők is léteznek - írták.

A kerti sütők közül Idén nyáron is a klasszikus faszenes grillek a legnépszerűbbek az eMAG-nál, sőt, sokan online rendelik már a sütéshez szükséges faszenet is - a kerti sütők e típusa tette ki az idei eladások 65 százalékát, míg a kerti használatra szánt sütőkből a PB-gázpalackról működtethető grillek a második legnépszerűbbek (23%), és az elektromos kerti grillek csak a harmadikak (12%). Mivel a Marketplace-en számos grillspecialista kereskedő termékei érhetők el, az oldal szakértői összegyűjtötték, hogy melyik sütőtípust milyen felhasználási típus esetén érdemes választani. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hibrid és eldobható faszenes grill is létezik már Bár a faszenes sütők alapvetően kerti használatra valóak - és már nagyon olcsón is találhatunk belőlük jól használható modellt - egy tipikus vásárló idén 27 ezer forint körüli összeget szán ilyen eszközre. Léteznek ilyen sütőből kirándulásokhoz tervezett darabok: ezeken a kompakt kivitelű, lebomló anyagokból (bambuszból, kartonból) készült, egyszer használatos változatokon alapvetően alacsonyabb zsírtartalmú ételeket - csirkét, halat, pulykamellet, zöldségeket - praktikus készíteni. Egy ilyen sütő használata előtt persze az esetleges tűzgyújtási tilalmakról is tájékozódni kell a www.erdotuz.hu oldalon. Ha pedig elkészültek a finom falatok, akkor az egyszer használatos grillt a használata után vízzel, homokkal vagy földdel teljesen el kell oltani, és a maradványok kidobása előtt hagyni kell teljesen kihűlni. Egy másik érdekes kivitelnek számít a hibrid - faszenes és elektromos - grill, amelynek komoly előnye, hogy egyaránt használható a kertben faszénnel fűtve a lakáson belül pedig elektromos fűtőszálakra lehet vele váltani. A faszén begyújtását pedig számos eszközzel könnyíthetjük meg, ilyenek lehetnek például a begyújtó folyadékok, gyújtókockák, elektromos faszén begyújtók vagy a begyújtó kémények. Türelmetlenek kedvence lehet a gázgrill Sokan türelmetlenek, és már a megfelelő izzás előtt sütögetni kezdenek a faszénen - számukra lehet jó választás a gázgrill. E típusoknál sem kell arra várni, hogy a faszén izzani kezdjen, ugyanakkor az sem gond, ha nincs a közelben konnektor, így például kempingezés során is használhatóak. A gázgrill magas, akár 350-400 Celsius fokos hőfokán könnyen egyenletesre, porhanyósra sülhetnek a húsok. Ha gyakran tartunk nagyobb társaságokkal sütögetést, akkor ez lehet az optimális választás, hiszen a faszenes grilleknél nagyobb sütőfelületű típusok is kaphatók belőlük. Ezenfelül a gázgrillen sült étel íze csak annyiban tér el a faszenes sütőkön készült fogásoktól, hogy kevésbé füstös. Ugyanakkor a PB-gázzal működő grillen készült ételek íze is karakteres, hiszen a hús és a zöldségek lecsöpögő levének füstté válása idézi elő annak aromáját. A gázüzemű grillekből a prémium modellek a legkeresettebbek, amit jól jelez, hogy egy tipikus vásárló idén 100 ezer forint feletti összegért rendelt ilyen eszközt. Faszén nélkül is kaphatunk füstös aromát Az elektromos grillek komoly előnye, hogy bekapcsolás után gyakorlatilag azonnal elkezdhetünk sütni rajtuk, nem szükséges sem faszenet, sem gázpalackot vásárolni melléjük, illetve társasházi erkélyen vagy teraszon is csak ilyen típusú grillt szabad használni. Nem véletlen, hogy ha nem csak a kerti használatra tervezett eszközöket vizsgáljuk, hanem a lakásba szánt kontakt grilleket is számításba vesszük, akkor ez a sütőtípus a legnépszerűbb a vásárlók körében - közölte az online kereskedő. Jó hír, hogy az elektromos grill esetében sem kell lemondani a grillételekre jellemző füstös ízekről. Az eMAG-on is elérhető, faőrleménnyel és ceruzaelemekről működő, akár lakásban is használható elektromos füstölővel könnyen elérhetjük a vágyott grilles aromákat. Csupán a füstölő zárható pakkjába kell néhány percre behelyezni a húsokat, zöldségeket, majd mehetnek is a füstös falatok az elektromos grillre. E típusokból sem a belépő, hanem a középkategóriás, 60 ezer forint körüli árúak a legkelendőbbek az oldalon. A faőrleménnyel működő, akár lakásban is használható, ceruzaelemekről működő elektromos füstölő, amelynek zárható fakkjában néhány perc alatt megfüstölhetők a húsok és zöldségek, amelyeket azután egy elektromos grillen tervezünk megsütni. A luxusgrilleket fapellettel kell fűteni A hagyományos faszén helyett fapellettel fűthetők fel a pelletgrillezők, amelyek egyesítik a füstölők, faszenes grillek, gázlángos grillsütők, kemencék és a hagyományos konyhai sütők legjobb tulajdonságait. Bár e típusok nem olcsók, komoly előnyük, hogy gyakorlatilag gombnyomásra indítható a fatüzelésük, a modern hőfokszabályzókkal pedig elég tág tartományban állítható a sütéskor használni kívánt hőmérséklet is. Egyes modelleket wifi és Bluetooth-kapcsolattal is felszerelnek, ami lehetővé teszi, hogy a sütő felnyitása nélkül kapjunk információkat a belsejében zajló folyamatokról. A fapelleten való sütés a faszeneshez hasonlóan plusz aromát ad a készülő ételnek, ráadásul a legtöbb ilyen készülék a grillezés mellett alkalmas, barbecue-ra (tehát lassú, alacsony hőmérsékleten való sütésre), aszalásra, pörkölésre, nyársalásra, sütésre, párolásra és füstölésre is. Egy ilyen sütő jellemzően néhány százezer forintba kerül, ezért az eladásoknak csak a töredékét teszi ki. Tippek és hasznos eszközök a tökéletes grillételekhez Grillezés közben számos trükkel járulhatunk hozzá a teljes ízélményhez. Először is, a húsok közül érdemesebb zsírosabbakat választani, a pác összetevőihez maximum négyféle fűszert összekeverni, valamint sütés előtt a sót mindenképpen hanyagoljuk. A grillrácsokon sült húsokat villa helyett érdemesebb lehet grill-lapáttal vagy húsfogó csipesszel mozgatni, hogy ne folyjon ki belőlük az értékes ízanyagokat tartalmazó szaft. Emellett a különböző húsoknál fontos, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk hőfokra, azonban a zöldségek, gyümölcsök esetében már általában könnyebb dolgunk van. A középmagas hőmérsékletű grillsütőt felső rácsaira csak rádobjuk a gombát, paprikát, cukkinit, padlizsánt, burgonyát, paradicsomot, kukoricát, körtét, almát, barackot, banánt, majd gyorsan ropogós falatokat szedhetünk le róluk. Nagyobb gasztrókalandokra vágyva akár pizzát is készíthetünk bármelyik típusú grillsütőn, ám e célra a legjobb választás a fapellet-grillező. Ha pedig jelentősebb adagú pizzagyártásba kezdenénk, érdemes elgondolkodni az optimálisabb hőelosztást és megtartást biztosító pizzakövet. Hamburgerhús készítésénél érdemes többféle hússal, akár hallal is kísérletezni, az optimális külső és belső hőmérséklet megtartásában pedig egy grillhőmérő nyújthat segítséget.

Címlapkép: Getty Images

