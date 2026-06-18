Döbbenetes áron kínálják a nyár slágertermékét: óriási roham indulhat a boltokban

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Az ALDI a szezon során magyar forrásból származó dinnyével várja vásárlóit. A magyar sárgadinnye már megérkezett az áruházlánc kínálatába, míg a hazai termelőktől érkező görögdinnye várhatóan július első hétvégéjétől lesz kapható az üzletekben.
Az áruházlánc kínálatában idén is a hazai fogyasztók által kedvelt dinnyefajták kapnak helyet. A sárgadinnyék közül elsőként a klasszikus, narancsszínű húsú Cantaloupe érhető el, amelyet a világoszöld húsú, frissítő ízvilágú Gália követ. A Cantaloupe már június 11-től magyar termelőktől érkezik az áruházlánc raktárába, míg a Gália fajta beszállítása június 18-án indul, így napokon belül csak magyar sárgadinnye lesz kapható minden üzletükben.
A vásárlók a hagyományos, piros húsú görögdinnye mellett magszegény változatot is találhatnak majd az áruházlánc üzleteiben. A hazai görögdinnye szezonkezdete július első hétvégéjén várható.
Az akciós újság szerint a görögdinnye kilója 329 forint.
A magyar dinnye idén Békés, Tolna és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezik az üzletekbe. A három termőterület eltérő adottságai miatt a dinnye érése időben eltolódva indul, ennek köszönhetően pedig hosszabb ideig tarthat a magyar dinnye szezonja.
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