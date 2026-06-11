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Itt a bejelentés, ingyen osztogatja sztártermékét a Lidl: mutatjuk, hol lehet hozzájutni
Négy napra matchás food truckkal jelenik meg Budapesten a Lidl és az Oatly: a pop‑up akcióban ingyen jeges italokat osztanak a Lidl Plus appot használóknak, a cél pedig egyértelműen a nyári szezon beindítása.
Szokatlan együttműködéssel indítja a nyarat a Lidl és az Oatly: június 11. és 14. között egy közös matcha truck járja Budapestet, ahol a látogatók ingyen kóstolhatnak jeges matcha italokat.
A food truck négy napon át minden délután 13 és 17 óra között áll meg különböző helyszíneken: az Alleénál, a Bálnánál, a BudaParton és a Millenáris Parknál. A kóstolás feltétele mindössze annyi, hogy a látogató felmutassa a Lidl Plus applikációt. A kínálatban négyféle jeges matcha szerepel, amelyek Oatly zabitalra épülnek, a különböző ízesítéseket pedig a Lidl saját márkás termékei adják.
A szervezők azt kérik, hogy fejenként egy italnál többet ne igényeljenek a látogatók, hogy a készlet minél tovább kitartson. Aki több ízt szeretne kipróbálni, annak célszerű társasággal érkeznie. A helyszínen az első ötven látogató, aki Instagram‑sztorit oszt meg a Lidl „Add Yours” folyamába, limitált ajándékot kap
A Lidl a recepteket is közzétette azoknak, akik otthon készítenék el a különböző matcha‑variációkat. A kínálatban epres, meggyes, barackos és kekszes verzió is szerepel, mindegyik a mostanában trendi jeges matcha latte vonalát követi.
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A pop‑up akció jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben a nagy élelmiszerláncok időről időre látványos, rövid ideig tartó eseményekkel próbálják megszólítani a fiatalabb városi közönséget. A következő napokban kiderül, mennyire lesz sikeres a matchás kitelepülés Budapesten.
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