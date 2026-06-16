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A képen öt szelet görögdinnye fekszik egy fa vágódeszkán egy otthon konyhájában. A háttérben a mosogató és a mosogatással kapcsolatos egyéb dolgok láthatók.
Vásárlás

Itt a Lidl bejelentése: érkezik a boltokba a magyarok nyári kedvence, ekkortól lehet hivatalosan kapni

Pénzcentrum
2026. június 16. 11:55

Hamarosan megérkezik a friss magyar görögdinnye az üzletekbe, az idei szezon a hónap második felében veheti kezdetét. A Lidl termelői több mint 600 hektáron nevelik a gyümölcsöt, miközben egyre nagyobb szerepet kapnak az innovatív termesztési technológiák. A tavalyi értékesítési adatok alapján továbbra is a hagyományos, magvas görögdinnye számít a vásárlók kedvencének, de nő az érdeklődés az újabb fajták iránt is.

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Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium és a Lidl Magyarország közös sajtótájékoztatóján kiderült, mikor veszi kezdetét a hazai dinnyeszezon. Az előadók beszéltek többek közt a hazai dinnyetermesztés történetéről, aktuális helyzetéről és az elmúlt évek eredményeiről is.

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Dr. Búza László, élelmiszergazdaságért-, foglalkoztatásért-, és műveltségért felelős államtitkár először a dinnye történetéről beszélt, mint mondta, a dinnye szép történelemmel és hagyománnyal rendelkezik. Kiemelte, hogy a dinnye egy nagyon igényes növény, ami nem nő meg akárhol, vagyis ilyen értelemben nem tömegtermék.

Kitért arra is, hogy korábban Magyarországon is megkeresték azokat a területeket, ahol ez a növény meg tud teremni. Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország élelmiszerkormányzata hogyan gondolkodik minderről, elmondta, hogy a miniszterelnöknek az volt az elvárása, hogy Magyarországon 10 éven belül “szebb és jobb” emberek éljenek, és amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszergazdasági oldalról, az az ő minisztériumuknak a feladata.

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Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke elmondta, hogy a Lidl számára a dinnyeszezon kezdete mindig kiemelkedő jelentőségű. Fontosnak tartják, hogy magyar beszállítókkal dolgozzanak együtt, 2025-ben már 124 magyar beszállítóval dolgoztak együtt. Ennek a programuknak egyik legkiválóbb példája a magyar görögdinnye. Hozzátette, beszállító partnereink több mint 600 hektáron termesztenek.

Szlavikovics Zita arról is beszélt, hogy az idei szezon a hónap második felében indul el ténylegesen. Kitért arra is, hogy 17 600 tonna görögdinnyét értékesítettek a tavalyi évben. Mint mondta, továbbra is a hagyományos magvas görögdinnye a legnépszerűbb, de a vásárlók egyre nyitottabban a többi termék iránt is.

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Szerinte a hazai agrárágazat jövője az igények pontos kiszolgálásán múlik, ezért nyitottak az együttműködére a kormányzattal, és bíznak abban, hogy eredményes szakmai párbeszéd tudnak elkezdeni.

Kiderült az is, hogy milyen innovatív és új módszereket alkalmaznak a dinnyetermesztében. Az egyik ilyen, hogy ma már nagy fóliák alatt is termelnek dinnyét, hogy ezzel a Lidl legyen az első, aki magyar dinnyét tud juttatni a boltokba.
Címlapkép: Getty Images
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