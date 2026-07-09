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Egészség

Súlyos tévhitben él a legtöbb magyar: rengetegen nincsenek tisztában ezzel az alapvető ténnyel az alkoholról

Pénzcentrum
2026. július 9. 12:04

A magyarok többsége tájékozottnak gondolja magát az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdésekben, ugyanakkor számos alapvető témában bizonytalan. Egy friss kutatás szerint különösen az alkohol lebomlásának ideje, a gyógyszerekkel való kölcsönhatás és a szervezetre gyakorolt hatások okoznak kérdéseket. A válaszadók jelentős része szerint kevés hiteles információ érhető el az alkoholhoz kapcsolódó tényekről és tévhitekről. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács ezért új edukációs kampányt indít a tudatosabb alkoholfogyasztás támogatására.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Tízből hat magyar hallott már olyan praktikákról, amelyek állítólag csökkentik az alkoholfogyasztás hatásait, miközben a válaszadók közel kétharmada szerint túl kevés szó esik az alkoholfogyasztással kapcsolatos tényekről és tévhitekről. A Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács (MSZSZT) országos kutatása szerint a legtöbb bizonytalanságot az alkohol lebomlásának ideje, az alkohol hatását befolyásoló tényezők és az alkohol egyes gyógyszerekkel való kölcsönhatása okozza.

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Tájékozottnak érezzük magunkat – de sok kérdésben bizonytalanok vagyunk

Országos, reprezentatív felmérés készült 2026 májusában az MSZSZT megbízásából annak feltérképezésére, hogy a magyarok mennyire tájékozottak az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdésekben, mely területeken bizonytalanok, és milyen tényekre, információkra lenne szükségük a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos döntésekhez. A kutatás szerint a 18–49 éves magyar internetezők 54 százaléka jól informáltnak tartja magát az alkoholfogyasztással kapcsolatos általános kérdésekben, míg az egészségügyi és élettani vonatkozások esetében ez az arány még magasabb, 58 százalék. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor jelentős bizonytalanság mutatkozik több fontos témában.

A válaszadók számára a legtöbb kérdést az alkohol lebomlásának ideje veti fel, de sokan bizonytalanok abban is, hogy milyen tényezők befolyásolják az alkohol hatását, hogyan léphet kölcsönhatásba egyes gyógyszerekkel, milyen hatással lehet a vércukorszintre, vagy éppen hogyan befolyásolja az alvás minőségét. A kutatás generációs különbségeket is feltárt: a 18–29 évesek az átlagosnál gyakrabban bizonytalanok az alkoholfogyasztás intim helyzetekre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A válaszadók 64 százaléka szerint az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdésekről és tévhitekről kevés szó esik a nyilvánosságban, miközben az emberek gyakran többre értékelik saját tudásukat, mint amennyire valójában tájékozottak.

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A legtöbben családtagoktól és barátoktól tájékozódnak, de a szakemberekben bíznak

Az eredmények arra is rámutatnak, hogy az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdéseket leggyakrabban családtagokkal (43%) vagy barátokkal (37%) beszélik meg a magyarok. Ugyanakkor a kutatás szerint legalább minden harmadik válaszadó (37%) egyáltalán nem beszél senkivel az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdésekről. Ezzel szemben, amikor a legmegbízhatóbb információforrásokról kérdezték őket, egyértelműen az egészségügyi szakembereket (75%) és a tudományos, szakmai forrásokat (53%) jelölték meg. Ez arra utal, hogy bár a téma leginkább informális beszélgetésekben jelenik meg, jelentős igény mutatkozik a hiteles, szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthetően bemutatott információkra.

A tévhitek továbbra is velünk élnek

A kutatás szerint a válaszadók több mint fele hallott már olyan módszerekről vagy praktikákról, amelyek állítólag csökkentik az alkoholfogyasztás hatásait. A spontán válaszok alapján a legismertebb „jó tanácsok” a vízfogyasztáshoz, a zsíros ételekhez vagy különböző más, hétköznapi praktikákhoz kapcsolódnak. A felmérés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy sokan bizonytalanok abban, mely módszerek segíthetnek valóban, és melyek tartoznak inkább a tévhitek világába.

A kutatás eredményei azt is jelzik, hogy az emberek részéről jelentős az igény a hiteles tájékoztatásra: a válaszadók közel fele (49%) nyitott arra, hogy új információkat tanuljon az alkoholfogyasztás egészségügyi hatásairól. Érdekes ugyanakkor, hogy miközben az alkoholfogyasztók közel 70 százaléka nem szeretne változtatni jelenlegi alkoholfogyasztási szokásain, minden ötödik válaszadó fontosnak tartaná, hogy jobban megértse az alkoholfogyasztás egészségügyi és élettani összefüggéseit. Ez arra utal, hogy a fogyasztók elsősorban nem tiltásokra vagy korlátozásokra, hanem hiteles és közérthető információkra nyitottak, többet szeretnének tudni arról, hogyan hozhatnak tudatosabb döntéseket.

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Tények és tévhitek – új kampány indul egészségügyi szakértők bevonásával

A kutatás eredményeire építve a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács idén hatodik alkalommal indít országos szemléletformáló kampányt a felelős alkoholfogyasztás támogatására. A kampány középpontjában az alkoholfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb tévhitek, félreértések és kérdések állnak. A 2026-os kampány social media tartalmai és az italmertek.hu weboldalon megjelenő, edukatív cikkei a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének (BOE) közreműködésével mutatják be azokat a témákat, amelyek a kutatás alapján a legtöbb bizonytalanságot okozzák a fogyasztók számára. Ahogy Horváth Dominik, a BOE elnöke fogalmaz: „A kutatásból az látszik, hogy a legtöbben a tudatos alkoholfogyasztást a saját határaik ismeretéhez (73%), a hatások ismeretéhez (65%) és a mértékletességhez (58%) kötik. Alapvető célunk a megfontolt, mértékletes fogyasztás elősegítése. Ehhez viszont elengedhetetlen, hogy egy adott szituációban merjünk nemet mondani, döntéseinket ne a társaság elvárásai vagy nyomása formálja, hanem a saját, belső határaink. A tudatosság ugyanis nemcsak a helyes elvek ismeretéről szól, hanem arról is, hogy ezeket a mindennapi döntéseinkben, a társasági helyzetekben is alkalmazzuk.”

A kampány célja nem az alkoholfogyasztásról való lebeszélés, hanem a tudatos és felelős döntéshozatal támogatása tudományosan megalapozott, közérthetően bemutatott információkon keresztül.

„A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy a magyarok érdeklődnek a téma iránt, ugyanakkor számos kérdésben bizonytalanok vagy téves információkkal rendelkeznek. A spiritsEUROPE támogatásával indított kampányunk célja, hogy hiteles szakmai információkkal segítsük a tudatos döntéshozatalt és hozzájáruljunk a felelős alkoholfogyasztás kultúrájának erősítéséhez” – mondta Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
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