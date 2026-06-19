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Nagyon vigyázz, mit veszel a magyar strandokon és büfékben: nem várt ellenőrzéshullám söpör végig az országon

Pénzcentrum
2026. június 19. 17:31

Június 22. és augusztus 20. között országos nyári élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

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Június 22. és augusztus 20. között országos nyári élelmiszerlánc-ellenőrzést tart a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság a főszezon legnépszerűbb termékeit és szolgáltatásait, többek között a fagylaltokat, a grillhúsokat, a zöldség- és gyümölcsárusokat, valamint a gyermektáborok étkeztetését vizsgálja.

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A Dr. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke által elrendelt akció során a hivatal szakemberei a területi ellenőrökkel közösen végzik a vizsgálatokat. Az ellenőrzések középpontjában a legkedveltebb szezonális élelmiszerek és a tipikus nyári fogyasztási helyszínek állnak. Kiemelt figyelmet kapnak a grill- és sütőkolbászokat, illetve pácolt húsokat előállító üzemek, a jégkrém- és fagylaltgyártók, valamint a jégüzemek is. Az ellenőrök ezeken a helyeken elsősorban a higiéniai előírások betartását és a termékek nyomon követhetőségét ellenőrzik.

A hatóság a kerékpáros pihenőhelyek és túraútvonalak mentén található büféket, valamint az alkalmi kitelepüléseket is ellenőrzi. Ezeken a helyszíneken a kínált alkoholos italokat, különösen a szezon slágerének számító rozéborokat vizsgálják. A szakemberek emellett felkeresik a gyermektáborokat is, ahol mind a saját üzemeltetésű, mind a külső beszállítóként működő főzőkonyhák élelmiszerbiztonsági és higiéniai körülményeit megvizsgálják.

A nyári hónapokban elengedhetetlen a friss zöldségek és gyümölcsök ellenőrzése is. Ennek során kiemelt figyelmet kap a görögdinnye, az ellenőrök pedig a minőség és a biztonság mellett azt is ellenőrzik, hogy a termelői piacokon és az út menti árusítóhelyeken kínált termékek valóban a kereskedők saját termeléséből származnak-e.
Címlapkép: Getty Images
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