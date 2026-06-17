Új Eurostat-adatok szerint Magyarország Lettországgal holtversenyben az EU utolsó helyére került a háztartási fogyasztásban.
Ezek a márkák uralják a divatipart 2026-ban: te kibírod fizetni, hány ilyen ruha lóg a gardróbódban?
A márkák ma már jóval többet jelentenek egyszerű logóknál vagy termékeknél. Sok esetben bizalmat, életstílust és identitást is képviselnek. Nem véletlen, hogy a vállalatok évente milliárdokat költenek arra, hogy erősítsék a fogyasztók kötődését egy-egy brandhez. A kérdés azonban továbbra is ugyanaz: mely márkák tudják valóban megszerezni a vásárlók lojalitását? A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában azt mutatjuk meg, mely márkák a legnépszerűbbek a fogyasztók körében, és hogyan változik a márkák szerepe a mindennapi életünkben.
A Statista több mint 8600 amerikai fogyasztó megkérdezésével készített felmérése alapján a divatpiacon továbbra is a klasszikus amerikai márkák dominálnak. A CHART by Pénzcentrum listája élén holtversenyben a Calvin Klein és a Levi's végzett míg a dobogó harmadik fokára a Tommy Hilfiger került, mögötte a Ralph Lauren végzett. A tradicionális divatmárkák tehát továbbra is erős pozíciókat őriznek a piacon. A vásárlók jelentős része eközben ragaszkodik a hagyományos vásárlási élményhez. A válaszadók közel fele szerint a ruhák felpróbálása elengedhetetlen a vásárlás előtt, ami azt jelzi, hogy az online kereskedelem térnyerése ellenére a fizikai üzletek szerepe még korántsem tűnt el.
A munkáltatói márka is egyre fontosabb
Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a munkáltatói márkák. A munkaerőhiány, a generációs változások és a dolgozók növekvő elvárásai miatt ma már kiemelt kérdés, hogy milyen munkahelyet teremtenek a munkavállalói számára. A MagyarBrands 2025-ös Kiváló Munkáltatói Márka programja olyan vállalatokat emelt ki, amelyek a szakmai zsűri szerint kiemelkedően teljesítenek többek között a rugalmas munkavégzés, a vezetői kultúra, a munka-magánélet egyensúlya és a munkavállalói jóllét területén. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése jól mutatja, hogy egy vállalat hírnevét egyre inkább az is meghatározza, hogyan bánik a munkavállalóival, és milyen értékeket képvisel a mindennapi működés során.
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