Kellemes meglepetés a friss inflációs adat: durván belassult a drágulás Magyarországon

Tovább lassult az infláció Magyarországon: 2026 májusában a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben havi összevetésben nem változtak az árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az inflációt továbbra is elsősorban a szolgáltatások drágulása hajtotta, miközben több élelmiszer ára is jelentősen csökkent az elmúlt egy évben.

Az éves inflációs ráta az áprilisi 2,1 százalékról mérséklődött 1,8 százalékra, ezzel ismét a Magyar Nemzeti Bank 2-4 százalékos toleranciasávjának alsó részébe került.

Az élelmiszerek ára mindössze 0,5 százalékkal emelkedett egy év alatt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig 2,1 százalékos árcsökkenést mért a KSH. Az egyes termékek között jelentős eltérések mutatkoztak. A húskonzerv ára 29,5 százalékkal, a vajé 11,1 százalékkal, a sertéshúsé 10,1 százalékkal, a sajté 9,4 százalékkal, a száraztésztáé 7,2 százalékkal, a tejé pedig 6,3 százalékkal csökkent.

Az infláció legfontosabb hajtóerejét továbbra is a szolgáltatások jelentették, amelyek átlagosan 4,3 százalékkal drágultak. Kiemelkedő volt a színházjegyek árának 17,6 százalékos emelkedése, de a külföldi üdülésekért is 15,6 százalékkal kellett többet fizetni, miközben a teherszállítás 10,5 százalékkal drágult. A sport- és múzeumi belépők, valamint a járműjavítási szolgáltatások egyaránt 8 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

A háztartási energia ára összességében 2 százalékkal csökkent. Ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, míg az elektromos energia ára 2,5 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 2,4 százalékkal nőtt. Az ékszerek 28,1 százalékos drágulása messze kiemelkedett a termékkörből, de a motorkerékpárok, a szobabútorok és a használt személyautók ára is emelkedett.

Havi összevetésben gyakorlatilag megállt az áremelkedés. A fogyasztói árak áprilishoz képest összességében stagnáltak. Az élelmiszerek átlagosan 0,3 százalékkal lettek olcsóbbak, ezen belül a friss zöldségek ára 10,6 százalékkal, a tojásé 4,6 százalékkal, a sajté 2,9 százalékkal csökkent. A burgonya ugyanakkor egyetlen hónap alatt 32,3 százalékkal drágult.

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A szolgáltatások ára havi alapon 0,2 százalékkal nőtt, elsősorban a belföldi üdülések szezonális drágulása miatt. A háztartási energia ára 0,8 százalékkal mérséklődött, miközben az üzemanyagárak változatlanok maradtak.

A májusi adatok alapján az inflációs nyomás tovább enyhült Magyarországon, ugyanakkor a szolgáltatások árdinamikája továbbra is jóval meghaladja a teljes fogyasztói árindex emelkedését.