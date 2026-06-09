2026. június 9. kedd Félix
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép női kézről, amint egy piros paprikát tesz egy hálós bevásárlószatyorba. Vásárlás környezetbarát bevásárlótáskával a fenntartható életmódért.
Vásárlás

Kellemes meglepetés a friss inflációs adat: durván belassult a drágulás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. június 9. 08:30

Tovább lassult az infláció Magyarországon: 2026 májusában a fogyasztói árak átlagosan 1,8 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben havi összevetésben nem változtak az árak. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint az inflációt továbbra is elsősorban a szolgáltatások drágulása hajtotta, miközben több élelmiszer ára is jelentősen csökkent az elmúlt egy évben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az éves inflációs ráta az áprilisi 2,1 százalékról mérséklődött 1,8 százalékra, ezzel ismét a Magyar Nemzeti Bank 2-4 százalékos toleranciasávjának alsó részébe került.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az élelmiszerek ára mindössze 0,5 százalékkal emelkedett egy év alatt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva pedig 2,1 százalékos árcsökkenést mért a KSH. Az egyes termékek között jelentős eltérések mutatkoztak. A húskonzerv ára 29,5 százalékkal, a vajé 11,1 százalékkal, a sertéshúsé 10,1 százalékkal, a sajté 9,4 százalékkal, a száraztésztáé 7,2 százalékkal, a tejé pedig 6,3 százalékkal csökkent.

Az infláció legfontosabb hajtóerejét továbbra is a szolgáltatások jelentették, amelyek átlagosan 4,3 százalékkal drágultak. Kiemelkedő volt a színházjegyek árának 17,6 százalékos emelkedése, de a külföldi üdülésekért is 15,6 százalékkal kellett többet fizetni, miközben a teherszállítás 10,5 százalékkal drágult. A sport- és múzeumi belépők, valamint a járműjavítási szolgáltatások egyaránt 8 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

Kapcsolódó cikkeink:

A háztartási energia ára összességében 2 százalékkal csökkent. Ezen belül a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni, míg az elektromos energia ára 2,5 százalékkal emelkedett. A tartós fogyasztási cikkek ára átlagosan 2,4 százalékkal nőtt. Az ékszerek 28,1 százalékos drágulása messze kiemelkedett a termékkörből, de a motorkerékpárok, a szobabútorok és a használt személyautók ára is emelkedett.

Havi összevetésben gyakorlatilag megállt az áremelkedés. A fogyasztói árak áprilishoz képest összességében stagnáltak. Az élelmiszerek átlagosan 0,3 százalékkal lettek olcsóbbak, ezen belül a friss zöldségek ára 10,6 százalékkal, a tojásé 4,6 százalékkal, a sajté 2,9 százalékkal csökkent. A burgonya ugyanakkor egyetlen hónap alatt 32,3 százalékkal drágult.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szolgáltatások ára havi alapon 0,2 százalékkal nőtt, elsősorban a belföldi üdülések szezonális drágulása miatt. A háztartási energia ára 0,8 százalékkal mérséklődött, miközben az üzemanyagárak változatlanok maradtak.

A májusi adatok alapján az inflációs nyomás tovább enyhült Magyarországon, ugyanakkor a szolgáltatások árdinamikája továbbra is jóval meghaladja a teljes fogyasztói árindex emelkedését.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #árak #magyarország #ksh #drágulás #infláció #fogyasztói árak #élelmiszerárak #inflációs adat #szolgáltatások #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:46
08:36
08:30
08:01
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 8.
Vagyonvisszaszerzés 2026: így szerezheti vissza az állam a NER-oligarchák milliárdjait - küszöbön az ország történetének legnagyobb perei
2026. június 8.
Durva dolog derült ki a koronavírus-oltásokról: ilyen még sosem volt a történelemben
2026. június 8.
Egyre tisztább a kép: emelkedett daganatkockázat jelentkezhet a meddőségi kezelésen átesett nőknél
2026. június 8.
Balaton vagy Adria? Meglepő, hol nyaralhat olcsóbban egy magyar család 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
2026. június 9. kedd
Félix
24. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Íme a nyugati márkák, amiket Orbánék kitiltottak Magyarországról: évtizedes a lemaradás
2
1 hete
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
3
4 napja
Rengeteg magyar kaphat ingyen méregdrága háztartási gépeket: kevesen tudnak a lehetőségről, ezt kell tenni érte
4
2 hete
Tovább dagad a tésztabotrány: négyszeres áron adják a magyar üzletekben ezt a terméket - külföldön fillérekbe kerül
5
1 hónapja
Váratlan fordulat a népszerű hazai diszkontláncnál: több mint száz boltot alakítanak át rohamtempóban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 06:28
ASAP Rocky Budapest 2026: jegyárak, helyszín, parkolás és minden fontos tudnivaló egy helyen
Pénzcentrum  |  2026. június 9. 05:25
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
Agrárszektor  |  2026. június 9. 08:18
Durva viharra és jégesőre készülhetnek ma ebben a 8 megyében