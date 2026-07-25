Végül mégis kifizeti a 400 eurós kártérítést a Wizz Air egy áprilisi, Antalyából Budapestre tartó törölt járat utasainak.
Magyarország lesz Európa legforróbb pontja, brutális hőhullám érkezik: 40 foknál is melegebb jöhet
Újabb, hosszan tartó hőhullám éri el Magyarországot. A középtávú előrejelzések szerint 2026. augusztus 3-án hazánk lehet Európa legforróbb pontja, a csúcshőmérséklet pedig akár a 40 Celsius-fokot is elérheti.
Vasárnap és hétfőn még előfordulhatnak elszórt záporok és zivatarok, ezt követően azonban jelentős fordulatot vesz az időjárás.
Az Időkép szerint keddtől délnyugatira fordul az áramlás, aminek hatására napról napra melegebb levegő áramlik a térségünkbe, így fokozatosan visszatér a kánikula.
Bár az előrejelzett időpont még viszonylag távol van, a jelenlegi modellek azt mutatják, hogy 2026. augusztus 3-án nálunk lehet a legmelegebb az egész kontinensen. Ezen a napon a csúcshőmérséklet általában 36 és 39 fok között alakul, a legforróbb területeken pedig a 40 fokos extrém hőség sem kizárt.
A hétvégi kellemes, nyárias időjárás után jövő héttől visszatér a tartós, akár a 40 Celsius-fokot is elérő hőség.
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