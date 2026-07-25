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Utazás

Magyarország lesz Európa legforróbb pontja, brutális hőhullám érkezik: 40 foknál is melegebb jöhet

Pénzcentrum
2026. július 25. 16:16

Újabb, hosszan tartó hőhullám éri el Magyarországot. A középtávú előrejelzések szerint 2026. augusztus 3-án hazánk lehet Európa legforróbb pontja, a csúcshőmérséklet pedig akár a 40 Celsius-fokot is elérheti.

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Vasárnap és hétfőn még előfordulhatnak elszórt záporok és zivatarok, ezt követően azonban jelentős fordulatot vesz az időjárás.

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Az Időkép szerint keddtől délnyugatira fordul az áramlás, aminek hatására napról napra melegebb levegő áramlik a térségünkbe, így fokozatosan visszatér a kánikula.

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Bár az előrejelzett időpont még viszonylag távol van, a jelenlegi modellek azt mutatják, hogy 2026. augusztus 3-án nálunk lehet a legmelegebb az egész kontinensen. Ezen a napon a csúcshőmérséklet általában 36 és 39 fok között alakul, a legforróbb területeken pedig a 40 fokos extrém hőség sem kizárt.
Címlapkép: Getty Images
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