Megnyílt az ország legnagyobb labirintusa: 4,5 hektáron bolyonghatunk a kukoricásban + Videó

Nem mindennapi nyári programmal várják a kalandorokat a Makó melletti Kiszomboron: megnyílt az ország egyik legismertebb kukorica-útvesztője, ahol több kilométeres útvonalon, rejtvényekkel és játékos feladatokkal kell megtalálni a kijáratot. A természetes szabadulószobának is nevezett labirintust idén is kézi munkával alakították ki, a belépéshez pedig mindössze egy adományjegyet kell váltani.

Július 18-án újra megnyílt a Kiszombori Kukorica-útvesztő, amely évről évre több ezer látogatót vonz a térségbe. A Makó közelében található különleges látványosságot a Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör tagjai készítik el minden évben, mindig új témával és új alaprajzzal.4,5 hektáros kukoricásban lehet bolyongani.

Az idei útvesztő egy 4,5 hektáros kukoricatáblában készült el, a kialakított útvonal hossza mintegy 2,5 kilométer. A labirintus különlegessége pedig az, hogy nem gépekkel készül: a szervezők a kukoricaszárak helyét előre megtervezett térkép alapján, kézi munkával alakították ki.

Több mint egyórás kaland a kukoricásban

Aki végig szeretne jutni rajta, annak nemcsak jó tájékozódási képességre lesz szüksége: az útvonalon több állomáson rejtvények és játékos feladatok várják a látogatókat. A helyes megfejtők ajándékokat kaphatnak, szombatonként pedig kisebb pénzjutalmat is kisorsolnak közöttük.Több mint egyórás kaland a kukoricásban

A labirintusban a kijárat megtalálása nem mindig egyszerű feladat: aki nem téved el, kényelmes tempóban is nagyjából egy óra alatt járhatja be a kijelölt útvonalat. A szervezők szerint a cél nem pusztán az út megtalálása, hanem egy közös családi élmény megteremtése.

A kiszombori útvesztő évről évre más témát kap. Korábban többek között a Naprendszer bolygói, a település nevezetességei, valamint a makói születésű Galamb József által tervezett Ford T-modell is ihlette a labirintus alakját.

Meddig látogatható és mennyibe kerül?

A 2026-os kukorica-útvesztő július 18. és augusztus 22. között várja a látogatókat. Vasárnaptól csütörtökig 17 és 21 óra között, pénteken és szombaton pedig 17 órától éjfélig lehet érkezni.

A belépés nem hagyományos jegyvásárlással történik: adománybelépőt kell váltani, amellyel a szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör munkáját és következő programjait támogatják. A 2026-ban az ajánlott adomány összege felnőtteknek 2000 forint, 14 év alatti gyerekeknek 1000 forint.A helyszín Kiszombor külterületén található, az Óbébai út – Kübekháza felé vezető út mentén, a település központjától mintegy 2,5 kilométerre.

A különleges kukorica-labirintus így idén is alternatívát kínál azoknak, akik a strandolás helyett egy aktív, családi szabadtéri programra vágynak – ráadásul olyanra, ahol a kijárat megtalálása valódi kihívás lehet.

