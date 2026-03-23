Az IKEA óriásplakátja a saját háztartási gépek kiskereskedése előtt. Az IKEA egy nemzetközi lakberendezési termékeket gyártó vállalat, amely összeszerelésre kész bútorokat tervez és értékesít.
Vásárlás

Fontos változás érkezik az Ikea éttermeiben: erre készülhetnek a magyar vásárlók

Pénzcentrum
2026. március 23. 12:35

Sikeres spanyolországi és portugáliai tesztek után Belgiumban is megkezdte éttermei digitalizációját az IKEA. A liège-i áruházban bevezetett önkiszolgáló rendelési rendszer az első tapasztalatok alapján a forgalmat és a vásárlói elégedettséget egyaránt növeli.

A megújult étteremben a vendégek digitális terminálokon választhatják ki és fizethetik ki a kívánt ételeket. Ezt követően a rendelést már csak át kell venniük a pultnál. Azok számára, akik idegenkednek a digitális megoldásoktól, továbbra is biztosított a hagyományos rendelési lehetőség. A modernebb formát kedvelők számára a rendszer hamarosan a hivatalos IKEA-alkalmazáson keresztül is elérhetővé válik.

A belga fejlesztést megalapozó dél-európai országokban az átállásnak köszönhetően tizennégy százalékkal emelkedett a vendéglétszám. A digitalizáció ráadásul nemcsak a vásárlóknak kedvez, hanem a dolgozók mindennapjait is megkönnyíti. A tapasztalatok szerint a csapatok együttműködése gördülékenyebbé vált, a munkakörnyezet pedig barátságosabb lett. Ehhez nagyban hozzájárult, hogy az új konyhát kifejezetten az ott dolgozók visszajelzései alapján tervezték át - jelentette a Portfolio.

Roeland Michiels, az IKEA Belgium vendéglátási vezetője elmondta: a külföldi eredmények rendkívül biztatóak. Ez megerősíti a vállalatot abban a döntésében, hogy a jövőben további áruházakban is bevezesse az újítást.

#digitalizáció #vásárlás #étterem #IKEA #vendéglátás #app #dolgozók #automatizáció #vásárlók #önkiszolgáló #belgium

