Rengeteg vásárlót verhettek át a magyar piacokon: lebuktak az árusok, bevetették a legősibb trükköt

2026. április 17. 11:29

Lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tavaszi szezonális ellenőrzéssorozata, amely március elejétől húsvétig zajlott országszerte. Az akció során 935 vizsgálatot végeztek el, és az esetek többségében megfelelő állapotokat találtak.

Az ellenőrzések egyik fő területe a húsvéthoz kapcsolódó termékek köre volt. Az édesipari termékeket, kalácsot, tormát és tojásfestéket előállító üzemek közül 149 létesítményt vizsgáltak meg, összesen 276 terméket ellenőriztek. Negyven esetben laborvizsgálatot is végeztek, főként tartósítószerek és színezékek jelenlétét vizsgálva, kifogást azonban egyetlen terméknél sem találtak. Az ellenőrzések nyomán 18 esetben indult hatósági eljárás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkoholos italoknál csak kisebb hiányosságok merültek fel, a hazai sörgyártóknál pedig nem találtak szabálytalanságot. A húsfeldolgozóknál ugyanakkor több higiéniai és nyomonkövetési problémát azonosítottak, ezért több tonna terméket kivontak a forgalomból. A sonkák és füstölt húsok esetében 39 mintát vizsgáltak, ezeknél nem merült fel kifogás.

A tojáscsomagoló üzemeknél nem találtak súlyos hiányosságokat, a jelölések megfelelőek voltak. Egyetlen tojásminta miatt indult eljárás. A takarmányvizsgálatok is kedvező eredményt hoztak, a 35 vizsgált minta mindegyike megfelelt az előírásoknak.

A primőr zöldségek ellenőrzése során 145 termelőt vizsgáltak meg. A termékek megfeleltek a minőségi és higiéniai követelményeknek, ugyanakkor főként jelölési és adminisztrációs hibákat tártak fel. Nyomonkövetési problémák miatt összesen 19 kilogramm árut vontak ki a forgalomból, három esetben bírságot szabtak ki. Gyakori probléma volt, hogy egyes árusok a felvásárolt termékeket saját termelésűként kínálták. A vizsgált hazai minták egyikében sem találtak határérték feletti szermaradékot.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A növényútlevelek ellenőrzése során 282 vizsgálatot végeztek faiskolákban, kertészeti árudákban, áruházakban és piacokon. A legtöbb hiányosságot a piaci értékesítésnél tapasztalták, ezért ezen a területen további ellenőrzések várhatók.

A húsvéti időszakban az élőnyúl-értékesítést is ellenőrizték: 73 kisállatkereskedést és 47 piaci árust vizsgáltak meg. Néhány helyen kisebb dokumentációs hiányosságot találtak, állatvédelmi szabálytalanságot azonban nem.
