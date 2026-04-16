Nádcukrot hívott vissza a NÉBIH: nem engedélyezett anyag került bele, ha megvetted, vidd vissza rögtön!
A Nébih nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a Tesco 500 grammos kiszerelésű nádcukrát. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott csomagolási időpontokkal megegyező nádcukrot semmiképpen ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem engedélyezett adalékanyag (E150d), vagyis szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte miatt a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által gyártott és forgalmazott, 500 grammos kiszerelésű Tesco nádcukor termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte,
A tájékoztatás szerint a Tesco a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- Terméknév: Tesco nádcukor 500g
- Vonalkód: 5051007129084
- Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
- Minőségmegőrzési idő: 02.2030
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időponttal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.