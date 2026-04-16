Nádcukrot hívott vissza a NÉBIH: nem engedélyezett anyag került bele, ha megvetted, vidd vissza rögtön!

A Nébih nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a Tesco 500 grammos kiszerelésű nádcukrát. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott csomagolási időpontokkal megegyező nádcukrot semmiképpen ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem engedélyezett adalékanyag (E150d), vagyis szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte miatt a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által gyártott és forgalmazott, 500 grammos kiszerelésű Tesco nádcukor termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte,

A tájékoztatás szerint a Tesco a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Terméknév: Tesco nádcukor 500g

Vonalkód: 5051007129084

Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609

Minőségmegőrzési idő: 02.2030

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időponttal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók.