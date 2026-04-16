Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Barna cukor fakanálban
Nádcukrot hívott vissza a NÉBIH: nem engedélyezett anyag került bele, ha megvetted, vidd vissza rögtön!

2026. április 16. 10:17

A Nébih nem engedélyezett adalékanyag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a Tesco 500 grammos kiszerelésű nádcukrát. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a megadott csomagolási időpontokkal megegyező nádcukrot semmiképpen ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére.  

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) nem engedélyezett adalékanyag (E150d), vagyis szulfitos ammóniás égetett cukor lehetséges jelenléte miatt a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által gyártott és forgalmazott, 500 grammos kiszerelésű Tesco nádcukor termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, 

A tájékoztatás szerint a Tesco a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • Terméknév: Tesco nádcukor 500g
  • Vonalkód: 5051007129084
  • Érintett tétel: Származási ország: Guatemala; LOT: L260412V609
  • Minőségmegőrzési idő: 02.2030

A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki ilyen terméket vett, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A visszahívás kizárólag a felsorolt csomagolási időponttal ellátott tételekre vonatkozik; más gyártási időpontú termékek biztonságosan fogyaszthatók. 

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #Tesco #élelmiszer #bolt #nébih #szupermarket #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #élelmiszerek

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
2026. április 16.
Felpörgeti a védelmi ipart az Európai Unió: brutális pénzek és új szabályok jönnek
2026. április 15.
Ezek a világ legdrágább és legolcsóbb országai
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
„Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
2
6 napja
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
3
1 hónapja
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
4
2 hete
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
5
1 napja
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:35
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 10:28
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. április 16. 10:27
Nagy a baj: itt épp most döntött soha nem látott csúcsot a rettegett kór