Bukarest, Románia - 2019. december 19.: Az eMAG logója a 3. szektorban található bemutatóteremnek otthont adó épületen. A Naspers Limited tulajdonában lévő eMAG egy romániai vállalat, amely különböző termékek online értékesítésével
Vásárlás

Soha nem látott tavaszi roham: a tojáskeltetőt, az akkus metszőollót és a hordozható kávéfőzőt úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne

Pénzcentrum
2026. április 16. 14:28

A kertészkedés ma már nem csupán a fizikai munkáról szól: az eMAG legfrissebb adatai szerint a vásárlók tudatosan keresik azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik az életüket, a kertjüket pedig hívogatóbbá teszik. A magaságyások, az elektromos miniláncfűrészek és az akkumulátoros permetezők mellett még a túrázás élménye is szintet lép a kapszulás, hordozható kávéfőzőknek köszönhetően, amelyek az idei tavasz egyik nagy kedvencei.

A tavasz beköszöntét az érzékelteti az eMAG esetében, hogy már elrajtolt a kerti medencék idei szezonja: az elmúlt hetekben a merev falú, 3-4 méter körüli átmérőjű körmedencéket rendelték a legtöbben, illetve az ezek használatához szükséges kiegészítőket a takaróponyvától és vízfertőtlenítő szerekig.

A kertgondozáshoz kapcsolódóan a kötözőszalagokat, kötözőgépeket, ágyásszegélyeket, karókat rendelték a legtöbben, a kerti fóliasátor, melegház építéséhez szükséges alkatrészek, illetve magaságyások iránt is jelentős érdeklődést tapasztalt a cég.

Népszerűek a fűmag-keverékek is, emellett pedig már a palánták, csemeték iránt is egyre nagyobb a kereslet. Ezek közül utóbbi hetekben többek közt a málna az áfonya, a füge és a paradicsom volt a legnépszerűbb

Az elektromos metszőolló és a tojáskeltető is a topban

Érdekes trendet jelez az akkumulátoros, USB-n tölthető metszőollók és elektromos miniláncfűrészek térhódítása, amelyek a metszés mellett az ágak darabolását is gyorsabbá és kényelmesebbé teszi. Természetesen a nagyobb teljesítményű és méretű bozótvágók és fűnyírók szezonja is az elmúlt hetekben indult be: ezek közül a legtöbben elektromos típust választottak, míg az eMAG-nál online rendelésekben ugyancsak felpörgő rotációs kapák közül a benzinmotoros a favorit.

Olyan meglepő kategóriák is kerültek a topba, mint a méhtartás kiegészítői, illetve a tojáskeltetőgépek: egy ilyen néhány tízezer forintos eszköz megkönnyítheti a háztáji baromfitenyésztést is, hiszen stabil hőmérsékletszabályozást és ellenőrzött körülményeket biztosít a keltetés folyamatához.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A kültéri termékek közül most jól fogynak a magasnyomású mosók is, amelyekből a forgalmi adatok alapján egyértelműen az akkumulátorról működő típusokat keresik a hazai vásárlók, mert ezzel jóval kényelmesebben lehet dolgozni a hosszabbítóról működtethető modelleknél.

Ugyanez igaz a kerti permetezőkre, amelyekből szintén létezik USB-n tölthető típus, ahogy a kirándulóknak szánt, hordozható kávéfőzőből is, amely őrölt kávé mellett az ismertebb kapszulatípusokkal is használható túrázás közben - és ugyancsak tavasszal vált népszerűvé.
