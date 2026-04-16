Soha nem látott tavaszi roham: a tojáskeltetőt, az akkus metszőollót és a hordozható kávéfőzőt úgy viszik a magyarok, mintha ingyen lenne

A kertészkedés ma már nem csupán a fizikai munkáról szól: az eMAG legfrissebb adatai szerint a vásárlók tudatosan keresik azokat az eszközöket, amelyek megkönnyítik az életüket, a kertjüket pedig hívogatóbbá teszik. A magaságyások, az elektromos miniláncfűrészek és az akkumulátoros permetezők mellett még a túrázás élménye is szintet lép a kapszulás, hordozható kávéfőzőknek köszönhetően, amelyek az idei tavasz egyik nagy kedvencei.

A tavasz beköszöntét az érzékelteti az eMAG esetében, hogy már elrajtolt a kerti medencék idei szezonja: az elmúlt hetekben a merev falú, 3-4 méter körüli átmérőjű körmedencéket rendelték a legtöbben, illetve az ezek használatához szükséges kiegészítőket a takaróponyvától és vízfertőtlenítő szerekig.

A kertgondozáshoz kapcsolódóan a kötözőszalagokat, kötözőgépeket, ágyásszegélyeket, karókat rendelték a legtöbben, a kerti fóliasátor, melegház építéséhez szükséges alkatrészek, illetve magaságyások iránt is jelentős érdeklődést tapasztalt a cég.

Népszerűek a fűmag-keverékek is, emellett pedig már a palánták, csemeték iránt is egyre nagyobb a kereslet. Ezek közül utóbbi hetekben többek közt a málna az áfonya, a füge és a paradicsom volt a legnépszerűbb

Az elektromos metszőolló és a tojáskeltető is a topban

Érdekes trendet jelez az akkumulátoros, USB-n tölthető metszőollók és elektromos miniláncfűrészek térhódítása, amelyek a metszés mellett az ágak darabolását is gyorsabbá és kényelmesebbé teszi. Természetesen a nagyobb teljesítményű és méretű bozótvágók és fűnyírók szezonja is az elmúlt hetekben indult be: ezek közül a legtöbben elektromos típust választottak, míg az eMAG-nál online rendelésekben ugyancsak felpörgő rotációs kapák közül a benzinmotoros a favorit.

Olyan meglepő kategóriák is kerültek a topba, mint a méhtartás kiegészítői, illetve a tojáskeltetőgépek: egy ilyen néhány tízezer forintos eszköz megkönnyítheti a háztáji baromfitenyésztést is, hiszen stabil hőmérsékletszabályozást és ellenőrzött körülményeket biztosít a keltetés folyamatához.

A kültéri termékek közül most jól fogynak a magasnyomású mosók is, amelyekből a forgalmi adatok alapján egyértelműen az akkumulátorról működő típusokat keresik a hazai vásárlók, mert ezzel jóval kényelmesebben lehet dolgozni a hosszabbítóról működtethető modelleknél.

Ugyanez igaz a kerti permetezőkre, amelyekből szintén létezik USB-n tölthető típus, ahogy a kirándulóknak szánt, hordozható kávéfőzőből is, amely őrölt kávé mellett az ismertebb kapszulatípusokkal is használható túrázás közben - és ugyancsak tavasszal vált népszerűvé.