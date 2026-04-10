Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál

A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak. Ez tartósan magas költségeket hoz a mezőgazdaságba. Bár Magyarországon az előre lekötött készletek miatt egyelőre nincs ellátási zavar, a hirtelen drágulás komoly kihívást jelent a hazai gazdáknak. Hosszú távon mindez a globális élelmezésbiztonságot is veszélyezteti - írja az Agrárszektor.

A hazai piacon egyelőre nem okoznak áruhiányt a geopolitikai feszültségek. A tavaszi szezonra szükséges mennyiségeket ugyanis a kereskedők és a termelők már hónapokkal ezelőtt megvásárolták. A logisztikai láncok lassúsága miatt hirtelen beszerzésekre amúgy sem lenne mód. A folyamatos hazai gyártás azonban biztosítja a meglévő igények kiszolgálását. Az árakon viszont azonnal megmutatkozott a háborús helyzet. Mivel az európai gyártók világpiaci áron veszik a földgázt, a megnövekedett energiaköltségek rögtön beépültek a késztermékek árába.

A termelők már a saját bőrükön tapasztalják a drágulást. A konfliktus kirobbanása után a műtrágya ára szinte azonnal a másfélszeresére ugrott, így a korábbi 120-130 ezer forintról hirtelen 190 ezer forintra emelkedett. Bár ellátási pánik nincs, a beszerzés lényegesen többe kerül, és a szállítás is időnként akadozik.

A gazdák kénytelenek elfogadni, hogy a termelési költségek tartósan magasabb szintre álltak be, hasonlóan a 2022-es energiaválsághoz. A jövő legfőbb kérdése így az, hogy a felvásárlási árak képesek lesznek-e fedezni ezeket a többletköltségeket.

A probléma ugyanakkor globális szinten is súlyos, mivel a világ műtrágyapiaca erősen függ a Perzsa-öböl térségétől. A szállítási zavarok egyszerre nehezítik a késztermékek, valamint a gyártáshoz elengedhetetlen cseppfolyósított földgáz (LNG) célba juttatását. A globális hiány miatt a gazdálkodók világszerte kevesebb műtrágyát használnak, vagy kisebb ráfordítást igénylő növénykultúrákra állnak át. Ez a kényszerű takarékoskodás rövid távon enyhíti a pénzügyi nyomást. Hosszú távon azonban komoly terméskieséshez vezethet, ami világszerte tovább növelheti az élelmiszerárakat.