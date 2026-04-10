2026. április 10. péntek Zsolt
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy traktor trágyázza a hatalmas zöld mezőgazdasági területet naplementekor, nyugodt vidéki hangulatot teremtve. Az aranyszínű fény melegséget és mélységet kölcsönöz a buja tájnak.
Vásárlás

Alattomos válság gyűrűzik be a magyar agráriumba: egy távoli feszültség miatt fizethetünk sokkal többet a kasszáknál

Pénzcentrum
2026. április 10. 20:04

A közel-keleti konfliktus hatására drasztikusan megemelkedtek a műtrágyaárak. Ez tartósan magas költségeket hoz a mezőgazdaságba. Bár Magyarországon az előre lekötött készletek miatt egyelőre nincs ellátási zavar, a hirtelen drágulás komoly kihívást jelent a hazai gazdáknak. Hosszú távon mindez a globális élelmezésbiztonságot is veszélyezteti - írja az Agrárszektor.

A hazai piacon egyelőre nem okoznak áruhiányt a geopolitikai feszültségek. A tavaszi szezonra szükséges mennyiségeket ugyanis a kereskedők és a termelők már hónapokkal ezelőtt megvásárolták. A logisztikai láncok lassúsága miatt hirtelen beszerzésekre amúgy sem lenne mód. A folyamatos hazai gyártás azonban biztosítja a meglévő igények kiszolgálását. Az árakon viszont azonnal megmutatkozott a háborús helyzet. Mivel az európai gyártók világpiaci áron veszik a földgázt, a megnövekedett energiaköltségek rögtön beépültek a késztermékek árába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A termelők már a saját bőrükön tapasztalják a drágulást. A konfliktus kirobbanása után a műtrágya ára szinte azonnal a másfélszeresére ugrott, így a korábbi 120-130 ezer forintról hirtelen 190 ezer forintra emelkedett. Bár ellátási pánik nincs, a beszerzés lényegesen többe kerül, és a szállítás is időnként akadozik.

A gazdák kénytelenek elfogadni, hogy a termelési költségek tartósan magasabb szintre álltak be, hasonlóan a 2022-es energiaválsághoz. A jövő legfőbb kérdése így az, hogy a felvásárlási árak képesek lesznek-e fedezni ezeket a többletköltségeket.

A probléma ugyanakkor globális szinten is súlyos, mivel a világ műtrágyapiaca erősen függ a Perzsa-öböl térségétől. A szállítási zavarok egyszerre nehezítik a késztermékek, valamint a gyártáshoz elengedhetetlen cseppfolyósított földgáz (LNG) célba juttatását. A globális hiány miatt a gazdálkodók világszerte kevesebb műtrágyát használnak, vagy kisebb ráfordítást igénylő növénykultúrákra állnak át. Ez a kényszerű takarékoskodás rövid távon enyhíti a pénzügyi nyomást. Hosszú távon azonban komoly terméskieséshez vezethet, ami világszerte tovább növelheti az élelmiszerárakat.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #árak #földgáz #gazdálkodás #mezőgazdaság #agrár #élelmiszerárak #árdrágulás #háború #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
