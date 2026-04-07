2026. április 7. kedd Herman
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától
2026. április 7. 17:15

Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén. Az oldalirányú kivezetés segítségével a víz egy részét biztonságosan vezetik el, így csökkentve a helyi árvíz- és belvízkockázatot.

A civil kezdeményezés Békés megye, Kis‑Sárrét térségéből (Szeghalom környéke) működik, és célja, hogy a klímaválság és a tartós aszály okozta vízhiánnyal szemben felelősen és fenntarthatóan lépjen fel. A videóban jól látszik, hogy a túlfolyó csatorna oldalirányú kivezetése milyen hatékonyan osztja szét a vizet a térségben, és hogyan segíti a vízállapot stabilizálását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az egyesület hangsúlyozza: az ilyen rendszerek nem csupán a mezőgazdaságot védik, hanem hozzájárulnak a térség ökológiai egyensúlyának fenntartásához is. A videó felhívja a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodás helyi, innovatív megoldásai kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak mérséklésében:
Címlapkép: Getty Images
#videó #víz #árvíz #vízhiány #környezetvédelem #klímaváltozás #mezőgazdaság #aszály #hellovidék #klímaválság #ökológia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:44
16:33
16:14
Pénzcentrum
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
Elképesztő roham indult a kínai autókért Magyarországon: ezek a modellek lettek a vásárlók új kedvencei, rengeteget adtak el belőlük
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
2
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
3
1 napja
Turisták ezrei fürdenek itt, mégsem sejtik, mi van a mélyben: végre feltérképezték a hazai tó rejtélyes barlangjait
4
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
5
1 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 16:05
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 14:30
Kimondta a nyugdíjszakértő: durva elszegényedés vár a magyar idősek többségére - ez a legfőbb oka
Agrárszektor  |  2026. április 7. 16:26
Ezzel etetik a sertéseket a drága szója helyett: sokan állnak át a trükkre