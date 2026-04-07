Látványos videón mutatták meg a helyiek: ez a zseniális trükk mentheti meg a vidéket a vízkatasztrófától

Látványos videóban mutatta be a Sárréti Vízőrzők Egyesület, hogyan működik a túlterhelt csatornarendszer oldása Szeghalom környékén. Az oldalirányú kivezetés segítségével a víz egy részét biztonságosan vezetik el, így csökkentve a helyi árvíz- és belvízkockázatot.

A civil kezdeményezés Békés megye, Kis‑Sárrét térségéből (Szeghalom környéke) működik, és célja, hogy a klímaválság és a tartós aszály okozta vízhiánnyal szemben felelősen és fenntarthatóan lépjen fel. A videóban jól látszik, hogy a túlfolyó csatorna oldalirányú kivezetése milyen hatékonyan osztja szét a vizet a térségben, és hogyan segíti a vízállapot stabilizálását.

Az egyesület hangsúlyozza: az ilyen rendszerek nem csupán a mezőgazdaságot védik, hanem hozzájárulnak a térség ökológiai egyensúlyának fenntartásához is. A videó felhívja a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodás helyi, innovatív megoldásai kulcsszerepet játszanak a klímaváltozás hatásainak mérséklésében: