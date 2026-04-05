Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Fájdalmas véget ér a nyárias meleg: brutális hidegfront teszi tönkre a tavaszi szünet hátralévő részét
A húsvéti nyárias időjárást követően drasztikus lehűlés veszi kezdetét a tavaszi szünet hátralévő részében. Egy érkező hidegfront hatására a nappali felmelegedés jelentősen visszaesik. Emellett visszatérnek a virágzó gyümölcsfákat veszélyeztető éjszakai fagyok is.
Bár húsvéthétfőn még sokfelé 20 Celsius-fok felett alakul a hőmérséklet, ezt a kellemes, meleg időt hamarosan egy hidegfront töri meg. Számottevő csapadékra eleinte nem kell számítani. A szél azonban északnyugatira fordul és megerősödik, amivel megkezdődik a sarkvidéki légtömegek beáramlása térségünkbe.
Ennek hatására a nappali csúcsértékek a hét folyamán meredeken zuhanni kezdenek. Kedden még 14 és 19 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékleteket mérhetünk, szerdán és csütörtökön azonban már csak 10-16 Celsius-fok várható. Péntekre a lehűlés tovább fokozódik. Az északkeleti országrészben napközben is 10 Celsius-fok alatt maradhat a hőmérséklet - írja az Időkép.
A hűvösebb nappalokkal együtt az éjszakai talajmenti és légköri fagyok is visszatérnek. A hét közepétől egyre több helyen süllyedhet fagypont alá a hőmérséklet. Csütörtökre és péntekre virradóra a fagyzugos területeken akár -3, -4 Celsius-fokot is mérhetnek. Ez a drasztikus lehűlés már komoly fagykárokat okozhat a mezőgazdaságban.
Bár a következő napokban hosszabb száraz időszakokra is van kilátás, a hét második felében ismét megnő a csapadékhajlam. Szombatra kifejezetten csapadékosra fordulhat az időjárás.
A Pénzcentrum 2026. április 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. március 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
