Delicious Bacon being cooked, fried.
Gazdaság

Vége lehet a „vegán baconnek”? Kemény döntést hoztak Brüsszelben az élelmiszerekről

Pénzcentrum
2026. április 9. 11:31

Újabb lépést tett az Európai Unió az élelmiszerek megnevezésének szabályozása felé. Az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága olyan javaslatot támogatott, amely szűkítené a húsipari kifejezések használatát. A döntés elsősorban a növényi alapú termékeket érinti. A változtatások célja a fogyasztók tájékoztatásának pontosítása és a piaci szabályozás egységesítése, írja a Politico.

Az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága megszavazta a mezőgazdasági termékekre vonatkozó közös piaci szabályok módosítását, amely jelentős változásokat hozhat az élelmiszerek elnevezésében. A döntés értelmében több, hagyományosan húsalapú termékhez kötődő kifejezés használatát korlátoznák.

A javaslat célja, hogy egyértelműbbé tegye a termékek megnevezését, és elkerülhető legyen a fogyasztók megtévesztése. Ennek részeként olyan elnevezések, mint a bacon, a bélszín, a máj vagy a steak, kizárólag hústartalmú élelmiszerek esetében lennének használhatók.

A szabályozás nem teljesen új: az Európai Parlament már korábban is foglalkozott azzal, hogy egyes megnevezéseket – például a hamburger esetében – kizárólag húsalapú termékekre korlátozzon. A mostani kompromisszum azonban tovább bővíti az érintett kifejezések körét.

Egyes marketingkifejezések, például a „fair” vagy a „rövid ellátási lánc” használatát is szigorúbb feltételekhez kötnék. Emellett kötelezővé tennék az írásos felvásárlási szerződéseket, amelyek módosítási záradékot is tartalmaznának, így rugalmasabban tudnának alkalmazkodni a piaci változásokhoz.

A javaslat részeként a termelőszövetkezetek működésére vonatkozó szabályokat is egyszerűsítenék. Bár a szakbizottság már megszavazta a módosításokat, a jogszabály végleges elfogadásához még az Európai Parlament és a tagállami kormányokat tömörítő Tanács hivatalos jóváhagyása is szükséges. Az eddigi informális megállapodások alapján azonban ez már várhatóan csak formalitás lesz.
