Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban

Már a március napsütéses időszakaiban sokan elnyalhatták idén az első fagyikat, a húsvéti hétvégén tömve lehetnek a cukrászdák teraszai. Ráadásul közeleg a választási hétvége is, amikor szintén jelentős forgalomra számíthatnak a cukrászdák. Ahogy a korábbi években, lapunknak idén is Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott erről, hogy milyen gombócárakra érdemes számítani a fagyizókban 2026-ban, mik lehetnek az idei év legújabb ízei. A szakértő arról is beszélt, milyen kihívásokkal kell megküzdeniük a magyar cukrászdáknak 2026-ban.

Pénzcentrum: Az elmúlt, kihívásokkal terhelt évek során sok fagyizó, cukrászda kényszerült bezárásra. 2024-ben már látszott a fordulat, minimális növekedés látszott. Ez a trend folytatódott 2025-ben, lehet mondani, hogy megállt a bezárási hullám?

Erdélyi Balázs: Szerencsére a tömeges bezárási hullámot megúszta a szektor, de az elmúlt 3-4 évben így is 10%-os csökkenés tapasztalható a cukrászdák számában. Főleg az energiaárak drasztikus növekedése és a magas infláció miatt választották sokan a végleges bezárást, de a munkaerőhiány, illetve a munkabéreknek és a járulékainak a kitermelése is komoly gondot okozott. 2025-ben is 2,5-3%-kal csökkent a cukrászdák száma, ennek a folyamatnak a megállítása érdekében kértük Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy az éttermeknek nyújtott 5+1-es intézkedéscsomagot terjesszék ki a cukrászdákra is, mert szüksége van a támogatásra a szakmánknak.

Milyen tendenciára számítanak e téren 2026-ban?

Bízunk benne, hogy az intézkedéscsomag által nyújtott segítségek lendületbe hozzák a vállalkozásokat és a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont által nyújtott 5+5 hitel konstrukció is hozzásegítheti a cégeket kisebb-nagyobb fejlesztésekhez, ami rendkívüli fontosságú és az elmúlt évek túlélési harcában erre a legtöbb helyen nem volt lehetőség. Persze, az lenne a legnagyobb segítség, ha a vendégeknek lenne elegendő elkölteni való pénze és gyakrabban keresnék fel a vendéglátóhelyeket, cukrászdákat, fagylaltozókat.

Sajnos nagyon érezhető mostanában a hónap vége, ekkor a legtöbb helyen eltűnnek a vendégek és csak a fizetés után térnek vissza. Így egy hónapból kimaradhat akár 10-14 nap, amit nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen behozni a többi napon. Cukrászdákba, fagylaltozókba talán még könnyebben eljutnak a vendégek, egy kávét és egy süteményt még meg tudnak engedni maguknak és egy jó fagyizás is bele kell, hogy férjen.

Sajnos sok silány alternatíva van ezek terén is: akik nem engedhetik meg maguknak a minőségi termékeket, azok ezeket választják általában. Személy szerint én nagyon sajnálom, hogy ezek a hosszabb távon biztosan az egészségre is ártalmas silány élelmiszerek – bejgli, sütemény, vagy fagylalt „utánzatok” – ott lehetnek a multik polcain, mert ezek lejáratják a magyar cukrászatot. Közben a vendégekben is téves képzetet keltenek, mert azt gondolhatják, hogy valóban ennyiért elő lehet állítani és érdemes is értékesíteni egy cukrászati terméket.

Hogyan alakul egy gombóc fagylalt és egy szelet sütemény átlagára a 2026-os szezonban? Mekkora áremelkedés várható?

Az áremelésekre nagyon figyelnek a kollégák, az elmúlt években inkább csak infláció követésről, vagy árkorrekcióról beszélhetünk, mint drasztikus áremelésről. A sütemények elértek már lassan egy olyan árszintet (1500-2000 Ft), ami már sok embernek luxusnak számít, de talán még egy elérhető luxus.

A fagylalt ára sem olcsó ma már – 600-700 Ft/gombóc –, de azt mindig könnyebben fogadják el a vendégek, valószínűleg azért, mert egy nyári melegben olyan jól esik egy hűsítő fagylalt, hogy szinte nem is érdekes az ára.

Szerencsére sokan keresik a minőségi termékeket és megértették azt, hogy a minőségi alapanyagokból, komoly szaktudással készült, biztonságos és egészséges élelmiszereknek magasabb ára van. Idén nem várható drasztikus áremelés, szerencsére vannak olyan alapanyagok is, amiknek csökkentek is az áruk, így csak az egyéb járulékos költségek kitermelése miatt várható esetleg kisebb árkorrekció.

Az euró árfolyama, mely nagy hatással van a fagylaltok, sütemények árképzésére, az utóbbi időben kedvezően alakult. Mit érzékelhetnek ebből a cukrászdák, illetve a vásárlók?

Igen, nagyon sok alapanyag érkezik külföldről, aminek az árát nagyban befolyásolja a forint-euró árfolyama, de az előállítási és szállítási költségek is. Nem beszélve a tőzsdei árfolyamokról, spekulációkról, mert sajnos azok is befolyásolják a hazai árakat. A kakaóbab világpiaci ára már tavaly év végén jelentősen csökkent – ami nagyon jó hír a szakmánknak, mert egy közkedvelt alapanyag a csokoládé, de ahogy azt gondoltuk is, jó féléves csúszással lett csak érezhető a hazai áraknál. Szerencsére a másik alap fűszerünk, a vanília ára is sokat csökkent, ezek remek hírek a szakmánknak, de például a gyümölcsök árai – amik szintén elengedhetetlenek a cukrászatban – drasztikusan emelkednek.

A málna, vagy az áfonya lassan megfizethetetlen és javarészt csak külföldi termékek elérhetőek belőle. A hazai gyümölcsök sem olcsók, már amiből egyáltalán be lehet szerezni mennyiséget a szezonban. A szamóca vagy a sárgabarack alap gyümölcsöknek számítottak itthon, de ezeknek az ára is az egekben van az elmúlt években.

Mi látszik a vendégforgalomban? Korábbi interjúink során volt arról szó, hogy a cukrászdázás a legtöbb vendég számára még „az elérhető luxus kategória”, így akik az éttermekből „kiszorulnak”, ide csatornázódhatnak át. Érzékelhető ilyen trend?

Szerencsére továbbra is trend cukrászdába, fagyizóba járni és sikerült megszólítanunk a fiatalabb generációt is. A közösségi médiában lévő divatos trendekre jól és gyorsan reagáltak a magyar cukrászok, ha kellett akkor dubai csokit készítettek, de ha a realisztikus desszertekre volt igény, akkor azt készítették széles választékban. A mai világban nagyon gyorsan kell reagálni ezekre a trendekre, nem érdemes lemaradni róluk, mert akkor másik üzletet keresnek fel a vendégek, ahol ezt az igényüket ki tudják elégíteni.

Ma a fiatalok körében nagyon fontos, hogy jól fotózható, trendi termékeket kínáljunk nekik, amiket fel tudnak tenni a közösségi oldalakra. Ezzel tudjuk bevonzani őket és az üzletnek is jó reklámot csinálnak, mert ez a leghitelesebb és legjobb reklámkampány. Természetesen ahhoz, hogy ezek a vendégek megmaradjanak a későbbiekben is, a termékek beltartalmának is rendben kell lennie és a szolgáltatásoknak, a környezetnek is kifogástalannak kell lennie. Ha ezek teljesülnek, akkor már az árak is csak másodlagosak lesznek számukra.

Segítette eddig az időjárás a tavaszi forgalom beindulását? Március 15-e, ami fontos határnap szokott lenni, idén hétvégére esett ugyan, de az ország nagy részében szép idő volt.

Az időjárásnak sajnos eléggé kitett a szakmánk, a 2025-ös tavaszi rossz idő sajnos nagyon sok cukrászdának hatalmas károkat okozott. Idén viszonylag korán indult a szezon, már sokan elindították a fagyiszezont is, de sajnos ez még ilyenkor kockázatos. Az elmúlt heti 7-8 °C nem igazán segített a fagylalt forgalomnak, de szerencsére húsvétra visszajön a jó idő, bízunk benne, hogy már ki is fog tartani.

A legtöbb cukrászdának rendkívül fontos a tavaszi forgalom, akkor van általában a legtöbb vendége, mert még iskolaidő van és nem indultak be a nyaralások. Ekkor általában minden termékre nagy igény van, a születésnapi tortákra, a fagylaltokra, de egy kerti partihoz is elengedhetetlenek a vendégváró pogácsák. Bízunk benne, hogy szép tavaszunk lesz és megtelnek a cukrászdák, fagylaltozók vendégekkel, élettel.

Az idei év abból a szempontból különleges, hogy a húsvéti hétvégét, amikorra a tavaszi szünet is esik, választási hétvége követi. A választások alkalmával sok családban szokás családilag leadni a voksot, majd cukrászdába, fagyizóba menni. Hogy készülnek a cukrászdák erre az időszakra?

Valóban, hatalmas forgalomra lehet számítani a választás napján, mert a családok előszeretettel keresik fel a cukrászdákat a szavazás után egy kávéra, fagylaltra, vagy egy finom süteményre. Sokan eredményváró bulit tartanak otthon, ezekre sós süteményeket, pogácsákat rendelnek általában. Öröm látni, hogy megtelnek a teraszok és együtt töltik a családok azt a délelőttöt, napot. Minden kollégát arra bíztatunk, hogy korán reggel menjen el gyorsan szavazni és utána gőzerővel kezdjen el süteményeket és fagylaltokat készíteni, felkészülni a lehető legnagyobb rohamra.

Ugyan már klasszikus értelemben vett „fagyiszezonról” nem lehet beszélni, hiszen sok cukrászdában egész évben kapható már fagylalt, viszont bizonyára eltér valamennyire a kínálat a téli és a nyári szezonban. Mennyire jellemzi szezonalitás a fagylalt ízeket az egyes évszakokban?

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy már itthon is vannak olyan cukrászdák, ahol egész évben kapható fagylalt is, de a legtöbb helyen márciustól októberig, néha novemberig tart a fagylaltszezon. Sajnos még kevés olyan fanatikus fagylaltrajongó van itthon, aki mínusz 10 °C-ban is szívesen eszik fagylaltot, de valóban kitolódott a szezon az enyhe teleknek köszönhetően és egyre több cukrászda próbálja télen is kínálatban tartani a fagylaltot.

A hidegebb időben – akár a szezon alatt is – inkább a „melegebb” ízeket, kicsit nehezebb, töményebb fagylaltokat keresik a vendégek, míg egy forró nyári napon a könnyebb, gyümölcsösebb, frissebb ízű fagylaltokra van nagyobb igény. A friss idénygyümölcsök is megjelennek ilyenkor a kínálatban és jobban is keresik ekkor a vendégek ezeket az ízeket.

Ízek terén látható valamilyen új trend 2026-ban?

Folytatódik idén is az egzotikus gyümölcsök térnyerése, lassan kiszorul a dobogó közeléből az eper és a mangó folyamatosan tör előre, de az izgalmas citrusos ízek – bergamott, calamansi, passiógyümölcs, yuzu, kumkvat – is egyre népszerűbbek. Nyáron egy finom citromfagylalt is remek felüdülést ad, továbbra is népszerű fagylalt, de ezekre a kicsit „fűszeresebb”, izgalmasabb citrusokra is egyre nagyobb az igény.

A csokoládék szerintem idén nagyobb teret kapnak majd a kínálatban, várhatóan több csokoládés terméket fognak kínálni a cukrászdákban az előző évekhez képest.

Mit lehet idén előzetesen tudni az Év Fagylaltja versenyről?

Jelenleg Miskolccal állunk tárgyalásban, sokat egyeztetünk és nagy szeretettel fogadnák be az Év Fagylaltja versenyünket, de még a finomhangolások, egyeztetések zajlanak. Egy május végi, gyereknap előtti szombat körvonalazódik, ha minden összeáll, akkor várhatóan május 30-án lesz az Év Fagylaltja versenyünk Miskolcon. Bízom benne, hogy a napokban-hetekben már fix dátumról és helyszínről tudunk majd beszámolni és hogy idén is folytatódik a rendezvényünk országjáró roadshow-ja.

A Bükkben megtalálható gazdag alapanyagok is inspirációt adhatnának a fagylaltmestereknek, akár egy külön versenykategóriát is meghirdethetnénk a házigazda város tiszteletére „ehető erdő” témakörben, ami nagyon izgalmasan hangzik és bemutathatnánk a tiszta forrásból származó alapanyagokban rejlő értékeket. Mi nagyon drukkolunk neki, hogy összejöjjön a miskolci versenyhelyszín!

Címlapkép: Magyar Cukrász Ipartestület