Németország: LIDL szupermarket és logó. A Lidl egy német globális diszkont szupermarketlánc, amely több mint 10 000 üzletet üzemeltet Európa-szerte.
Vásárlás

Máris elkapkodták a Lidl legújabb luxus süteményét: pofátlanul olcsón adják, még pár napig biztosan érkezik új szállítmány

Pénzcentrum
2026. április 3. 15:05

Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet néhány nap alatt komoly keresletet generált, sokan arról számolnak be, nem lelik a terméket a boltokban. A 1999 forintos termék április 8-ig elérhető, de a húsvéti nyitvatartás miatt a beszerzés időzítése kulcskérdés lehet a vásárlók számára.

Egy, a TikTokon pörgő édességből csinált újabb bolti slágert a Lidl: a mangós vagy pisztáciás tortaszelet (ami kinézetre is olyan mint egy mangó, vagy egy pisztácia) gyakorlatilag azonnal letarolta a közösségi médiát és úgy tűnik, a boltokban is hasonlóan nagyot megy.

A tortaszelet április 1. és 8. között kapható a Lidl Deluxe kínálatában, a kiszerelés 150 grammos, és a termék 1999 forintba kerül. Bár mi nem kóstoltuk, a TikTok videók alatti kommentek többsége elég finomnak tartja, ezért nem is annyira meglepő a hype.

Nagyon pörög a mangó-trend

A termék kürli hype kapcsán találtunk olyan TikTok videót, amiben egy fiatal lány kóstolja meg a süteményt, és kifejezetten pozitívan nyilatkozik róla. A tartalom alatti kommentek alapján azonban nem egyedi esetről van szó: sokan írják, hogy valóban meglepően finom, sőt többen azt is kiemelik, hogy hasonló minőségű desszerteket cukrászdákban jóval drágábban lehet csak megvenni.

A kereslet ennek megfelelően be is indult. Több kommentelő arról számolt be, hogy hiába kereste az elmúlt napokban a terméket, már nem találta meg az üzletben. Ez arra utal, hogy gyorsan fogy a készlet, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az akció április 8-ig tart, így nagy valószínűséggel a Lidl folyamatosan tölti a boltokat a süteménnyel.

Húsvét van, figyelj a nyitvatartásra

Így azt lehet mondani, hogy aki eddig lemaradt a sütiről, annak még nem feltétlenül úszott el a lehetőség, de nem érdemes sokáig halogatni az utánajárást. Pláne, hogy benne vagyunk a húsvéti hosszú hétvégéban, ami azért megkavarja a dolgokat.

 A Lidl üzletei nagypénteken, húsvét vasárnap és hétfőn zárva tartanak. Ez azt jelenti, hogy a következő reális beszerzési időpont szombat lehet, ezt követően pedig már csak kedden nyitnak ki újra az áruházak.

Aki tehát rá akar menni a TikTokon felkapott mangós sütire, annak vagy szombaton kell gyorsnak lennie, vagy kivárni a jövő hetet.
