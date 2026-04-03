Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.
Máris elkapkodták a Lidl legújabb luxus süteményét: pofátlanul olcsón adják, még pár napig biztosan érkezik új szállítmány
Egy TikTokon felkapott desszert robbant be a Lidl kínálatába: a mangós és pisztáciás tortaszelet néhány nap alatt komoly keresletet generált, sokan arról számolnak be, nem lelik a terméket a boltokban. A 1999 forintos termék április 8-ig elérhető, de a húsvéti nyitvatartás miatt a beszerzés időzítése kulcskérdés lehet a vásárlók számára.
Egy, a TikTokon pörgő édességből csinált újabb bolti slágert a Lidl: a mangós vagy pisztáciás tortaszelet (ami kinézetre is olyan mint egy mangó, vagy egy pisztácia) gyakorlatilag azonnal letarolta a közösségi médiát és úgy tűnik, a boltokban is hasonlóan nagyot megy.
A tortaszelet április 1. és 8. között kapható a Lidl Deluxe kínálatában, a kiszerelés 150 grammos, és a termék 1999 forintba kerül. Bár mi nem kóstoltuk, a TikTok videók alatti kommentek többsége elég finomnak tartja, ezért nem is annyira meglepő a hype.
Nagyon pörög a mangó-trend
A termék kürli hype kapcsán találtunk olyan TikTok videót, amiben egy fiatal lány kóstolja meg a süteményt, és kifejezetten pozitívan nyilatkozik róla. A tartalom alatti kommentek alapján azonban nem egyedi esetről van szó: sokan írják, hogy valóban meglepően finom, sőt többen azt is kiemelik, hogy hasonló minőségű desszerteket cukrászdákban jóval drágábban lehet csak megvenni.
A kereslet ennek megfelelően be is indult. Több kommentelő arról számolt be, hogy hiába kereste az elmúlt napokban a terméket, már nem találta meg az üzletben. Ez arra utal, hogy gyorsan fogy a készlet, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az akció április 8-ig tart, így nagy valószínűséggel a Lidl folyamatosan tölti a boltokat a süteménnyel.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Húsvét van, figyelj a nyitvatartásra
Így azt lehet mondani, hogy aki eddig lemaradt a sütiről, annak még nem feltétlenül úszott el a lehetőség, de nem érdemes sokáig halogatni az utánajárást. Pláne, hogy benne vagyunk a húsvéti hosszú hétvégéban, ami azért megkavarja a dolgokat.
A Lidl üzletei nagypénteken, húsvét vasárnap és hétfőn zárva tartanak. Ez azt jelenti, hogy a következő reális beszerzési időpont szombat lehet, ezt követően pedig már csak kedden nyitnak ki újra az áruházak.
Aki tehát rá akar menni a TikTokon felkapott mangós sütire, annak vagy szombaton kell gyorsnak lennie, vagy kivárni a jövő hetet.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
A szakértő szerint a hazai epret egyre inkább kiszorítja a mangó a fagyizókban, és 2026-ban visszatérhetnek a kedvelt csokolédés ízek.
Vége az olcsó menük aranykorának: brutális, ami ezeken a helyeken történik, annyi a filléres étkezésnek
A gyorséttermi árak látványosan elszálltak az elmúlt három évtizedben az Egyesült Államokban.
Húsvétkor sem marad senki gyorséttermi opció nélkül, de a helyszín és az elhelyezkedés kulcsszerepet játszik abban, hogy mi lesz valóban nyitva.
A MOHU bár megnövelt kapacitással készül automatáinál, a vásárlókat mégis arra kérik, előzetesen tájékozódjanak.
Csoki és parfüm helyett valami egészen mást visznek halomszámra a magyarok: teljesen átalakult a tavaszi szezon
A tavaszi hosszú hétvége egyre inkább a felkészülés időszaka lett: a kerti munkák, az aktív szabadidős programok és a tudatos, hosszú távú otthoni beruházások kerülnek...
Felejtsd el az olcsó húsvéti sonkát: a húsipari szakértő elárulta, miért fizethetünk rá a spórolásra
Húsvéti sonkavásárlás 2026: Kötözött vagy gyorspácolt, áztatva vagy főzve, olcsón vagy horror áron – mutatjuk, mire érdemes figyelni az ünnepi asztalra kerülő sonka kiválasztásakor
A Mountex úgy határozott, hogy a választás napján minden boltját zárva tartja, annak érdekében, hogy mindenki kényelmesen szavazhasson.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Nemzetközi piacterek diktálták a tempót a magyar csomaglogisztikai piac szereplőinek 2025-ben.
A hazai édességeladások továbbra is jelentősek a húsvéti időszakban, ilyenkor jellemzően 15-20%-kal magasabb az év többi részéhez képest.
Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások
A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók esetében egészségügyi kockázatot jelenthet.
A 150 euró alatti vámmentesség miatt tavaly 5,8 milliárd csomag érkezett az EU-ba, többségük Kínából.
Komoly korlátozást vezetett be a Lidl: csak pár napig és limitált mennyiségben vehető ez a két sztártermék
Nem mindennapi akcióval jelentkezett a Lidl: a diszkontlánc ezúttal a kerti sütés-főzés rajongóit célozza meg különleges kínálatával.
Rendkívüli nyitvatartást jelentett be az ünnepekre a magyar ételfutár cég: erre készülhetnek a magyarok húsvétkor
A rendelhetőség így kizárólag a kiválasztott éttermek egyedi nyitvatartásától függ.
Meglepő fordulat a magyar boltokban: kiderült az igazság a húsvéti árakról, erre kevesen számítottak
A hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is alacsonyabban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.
Bár a boltok polcain minden adott a húsvéti nagybevásárláshoz, a háttérben jóval összetettebb folyamatok zajlanak.
Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell
Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára.