Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz

A keverőkaros konyhai robotgépek erőssége, hogy a tésztakészítés – akár édes, akár sós változatról legyen szó – minden lépését elvégzik helyettünk (keverés, dagasztás vagy habverés). Némelyik modellhez járnak extra kiegészítők, melyekkel egyéb konyhai műveletek is elvégezhetők. A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy mutatós darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok-sok funkciót, nehogy a végén remek porfogóként végezze a konyhapulton. Ebben segít a Tudatos Vásárlók Egyesületének friss terméktesztje.

17 márka 41 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható karos konyhai robotgépét tesztelték nemzetközi együttműködésben. Az összehasonlíthatóság kedvéért egységes módszertant alkalmaztak a tesztelők. A hétköznapokban leggyakrabban készülő alapanyagokat, ételeket készítették el a vizsgált robotgépekkel:

tojás- és tejszínhabot vertek fel,

süteménytésztát kevertek és kenyértésztát dagasztottak,

valamint majonézt és palacsintatésztát is készítettek.

Amelyik gépekhez járt plusz kiegészítő, ott kipróbálták az aprítást, reszelést, darabolást, szeletelést, illetve bébiételt, gyümölcslét és smoothie-t is összedobtak, ha volt rá lehetőség.

Érdekességek a teszteredményekből

A habok (tojásfehérje, tejszínhab) készítése szinte egyik terméknek sem okozott különösebb problémát. Csak az Ankarsrum AKM6230 és az ECG Forza 5500 Giorno Scuro robotgépei maradtak le egy picit a mezőnyhöz képest, de még ezekkel a habokkal is el tud készülni a sütemény.

A sütemény- és a kenyértészta készítése már inkább bizonyult szűk keresztmetszetnek a teszt tapasztalatai alapján.

A Bosch MUMS6ZS17 (átlagára 246 000 Ft) például az egyik olyan gép, amelyikkel a legkevésbé jól sikerült elkészíteni mindkét tésztatípust. Ez azért is izgalmas, mert pl. a legjobb tésztakészítők között is végeztek Bosch termékek, ráadásul kedvezőbb áron beszerezhetőek, mint az említett kevésbé jól teljesítő darab. Azt fontos kiemelni, hogy a Bosch MUMS6ZS17 egyébként összesítésben jó helyen végzett, de a tésztafélék készítése a gyengéjének bizonyult.

„A terméktesztekkel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szinte egy termékről sem lehet általánosságban azt állítani, hogy jó vagy rossz. Mindegyiknek megvan az erőssége vagy éppen a gyengesége. Ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb típust. Ezzel pénzt, időt, energiát és sok utólagos zsörtölődést takaríthatunk meg magunknak.” – emelte ki Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Hangjuk van ezeknek a gépeknek: 72,3 dB – 85,6 dB közötti értékeket mértek.

A tesztelt termékek közül a Girmi IM50 Gastronomo Plus lesz legkevésbé a barátunk, ha viszonylag csendesebb működésre vágyunk. Több Bosch termék közül is válogathatunk, ha a legcsendesebbet keressük ebben a nem csendes műfajban.

Terheléses tesztnek is alávetették a konyhai robotgépeket, hogy kiderüljön, meddig bírja a motorjuk. Zömével jól bírták a strapát, de sajnos akadt kivétel is.

A tesztelt gépek átlagára 46 000 Ft és 400 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Összesítésben egy Philips és egy Kenwood termék végzett az élen (átlagáruk 120 -150 000 Ft közötti). De akadt konyhai robotgép, amely alig maradt le mögöttük és 57 000 Ft-os átlagáron kapható. Bőven van tehát választék a kedvezőbb árkategóriában is, és még a termékek teljesítményével sem feltétlen szükséges kompromisszumot kötnünk, ha nem a drágább felé kacsintgatunk. Ha tudjuk, melyiket vegyük le a polcról.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/karos-konyhai-robotgepek/