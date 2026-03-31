Egy piros keverőgép, amely tésztát kever
Vásárlás

Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz

2026. március 31. 06:31

A keverőkaros konyhai robotgépek erőssége, hogy a tésztakészítés – akár édes, akár sós változatról legyen szó – minden lépését elvégzik helyettünk (keverés, dagasztás vagy habverés). Némelyik modellhez járnak extra kiegészítők, melyekkel egyéb konyhai műveletek is elvégezhetők. A kínálat óriási, ezért mielőtt a kosarunkba emelünk egy mutatós darabot, jobb átgondolni, hogy valóban ki tudjuk-e használni a sok-sok funkciót, nehogy a végén remek porfogóként végezze a konyhapulton. Ebben segít a Tudatos Vásárlók Egyesületének friss terméktesztje.

17 márka 41 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható karos konyhai robotgépét tesztelték nemzetközi együttműködésben. Az összehasonlíthatóság kedvéért egységes módszertant alkalmaztak a tesztelők. A hétköznapokban leggyakrabban készülő alapanyagokat, ételeket készítették el a vizsgált robotgépekkel:

  • tojás- és tejszínhabot vertek fel,
  • süteménytésztát kevertek és kenyértésztát dagasztottak,
  • valamint majonézt és palacsintatésztát is készítettek.

Amelyik gépekhez járt plusz kiegészítő, ott kipróbálták az aprítást, reszelést, darabolást, szeletelést, illetve bébiételt, gyümölcslét és smoothie-t is összedobtak, ha volt rá lehetőség.

Érdekességek a teszteredményekből

A habok (tojásfehérje, tejszínhab) készítése szinte egyik terméknek sem okozott különösebb problémát. Csak az Ankarsrum AKM6230 és az ECG Forza 5500 Giorno Scuro robotgépei maradtak le egy picit a mezőnyhöz képest, de még ezekkel a habokkal is el tud készülni a sütemény.

A sütemény- és a kenyértészta készítése már inkább bizonyult szűk keresztmetszetnek a teszt tapasztalatai alapján.

A Bosch MUMS6ZS17 (átlagára 246 000 Ft) például az egyik olyan gép, amelyikkel a legkevésbé jól sikerült elkészíteni mindkét tésztatípust. Ez azért is izgalmas, mert pl. a legjobb tésztakészítők között is végeztek Bosch termékek, ráadásul kedvezőbb áron beszerezhetőek, mint az említett kevésbé jól teljesítő darab. Azt fontos kiemelni, hogy a Bosch MUMS6ZS17 egyébként összesítésben jó helyen végzett, de a tésztafélék készítése a gyengéjének bizonyult.

„A terméktesztekkel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy szinte egy termékről sem lehet általánosságban azt állítani, hogy jó vagy rossz. Mindegyiknek megvan az erőssége vagy éppen a gyengesége. Ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb típust. Ezzel pénzt, időt, energiát és sok utólagos zsörtölődést takaríthatunk meg magunknak.” – emelte ki Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Hangjuk van ezeknek a gépeknek: 72,3 dB – 85,6 dB közötti értékeket mértek.

A tesztelt termékek közül a Girmi IM50 Gastronomo Plus lesz legkevésbé a barátunk, ha viszonylag csendesebb működésre vágyunk. Több Bosch termék közül is válogathatunk, ha a legcsendesebbet keressük ebben a nem csendes műfajban.

Terheléses tesztnek is alávetették a konyhai robotgépeket, hogy kiderüljön, meddig bírja a motorjuk. Zömével jól bírták a strapát, de sajnos akadt kivétel is.

A tesztelt gépek átlagára 46 000 Ft és 400 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. Összesítésben egy Philips és egy Kenwood termék végzett az élen (átlagáruk 120 -150 000 Ft közötti). De akadt konyhai robotgép, amely alig maradt le mögöttük és 57 000 Ft-os átlagáron kapható. Bőven van tehát választék a kedvezőbb árkategóriában is, és még a termékek teljesítményével sem feltétlen szükséges kompromisszumot kötnünk, ha nem a drágább felé kacsintgatunk. Ha tudjuk, melyiket vegyük le a polcról.

A teljes teszt hozzáféréssel megtekinthető itt: https://tesztek.tudatosvasarlo.hu/karos-konyhai-robotgepek/
