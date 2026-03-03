2026. március 3. kedd Kornélia
Elszívó ventilátor, konyha, takarítás
Vásárlás

Neves márkák véreztek el a nagy teszten: fájhat a fejed, ha ilyen gépet választasz a konyhába?

Pénzcentrum
2026. március 3. 06:03

Ha van konyhánk, jó eséllyel van valamilyen páraelszívónk is. Alap elvárás, hogy a főzés közben keletkező szagokat, zsírt és párát minél hatékonyabban eltávolítsa. Míg a szagok és a pára egy szellőztetéssel is távozhatnak, addig a zsírmolekulák lerakódnak a különböző felületeken, ha a páraelszívó nem távolítja el ezeket is hatékonyan. A Tudatos Vásárlók Egyesületének terméktesztjéből kiderült, ez utóbbi a szűk keresztmetszet, s ez okozza sok háztartásban, hogy gyorsan ragacsos, zsíros lerakódás képződik a konyhabútorokon.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka – AEG, Amica, Bomann, Bosch, Candy, Electrolux, Elica, Faber, Franke, Guzzanti, Haier, Ikea, Klarstein, Miele, Mora, Neff, Samsung, Siemens, Smeg, Whirlpool – 83 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben.

Milyen típusú páraelszívókról van szó?

Többféle típust teszteltek, köztük bútorelem alá építhető, pultba süllyeszthető, (kihúzható) beépíthető, kürtős és döntött kialakítású modelleket, sziget elszívót, valamint indukciós főzőlapba beépített típust is. Ez utóbbinál fontos megjegyezni, hogy ha ilyet választunk, ne csak a páraelszívó, de az indukciós főzőlap teljesítményének is járjunk utána.

Hova távozik az elszívott levegő?

Az elszívott levegőt egyes készülékekkel kivezethetjük a szabadba, míg mások átszűrik és keringetik azt. A legtöbb típussal mindkét opció megoldható. Amelyik termék esetében légkivezetéses és keringetéses üzemmódra is volt lehetőség, ott mindkét módot tesztelték. Így összesen 126 vizsgálati eredmény szerepel a teszteredmények között.

Mindkét üzemmódban ugyanolyan hatékony egy-egy termék? A tapasztalatok azt mutatják több esetben is, hogy nem.

Ez érthető, hiszen keringetéses üzemmódban páraelszívásra nem is számíthatunk. Itt a szagelszívás és zsírelnyelés funkció értékelhető. Az Ikea MATÄLSKARE 103.889.77 kürtős kialakítású elszívója ugyan mindkét esetben jól szerepelt, de érzékelhető különbséget mértek a zsírelnyelés funkcióját tekintve: keringetéses üzemmódban 74%-os, míg légkivezetéses üzemmódban 84%-os eredményt ért el.

Melyikkel lesz legkevésbé ragacsos a konyha? Kifejezetten sok készülék nem tudott megküzdeni a fő feladatával, vagyis a pára-, zsír- vagy szagelszívással. Ebből is a zsírmolekulák elszívásával küzdöttek a legtöbben.

A legjobbak között például sok indukciós főzőlapba beépített elszívó végzett, de még erről a típusról sem mondható el általánosságban, hogy kiemelkedő az elszívó funkciója. A Whirlpool WVH1065B és az Elica NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83 elszívói kifejezetten elhanyagolható munkát végeztek. A Bosch PVS811B16E beépített elszívós indukciós főzőlapja ugyanakkor kiváló értékelést kapott az elszívó funkcióját tekintve, a zsírmolekulák elnyelésére is. A Bosch DWK85DK60 döntött kialakítású elszívója pedig meg se közelítette ezeket az eredményeket. Éppen ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete, óvatosságra int: egy márkán belül is vannak jól és kevésbé jól teljesítő termékek.

Van megbízható márka? A terméktesztek eredményei szerint inkább megbízható termékekről beszélhetünk.

Például AEG, Bosch, Ikea, Smeg, Whirlpool márkájú páraleszívók is végeztek a lista végén és elején egyaránt.

Pára- és szagelszívóból sokféle van ma már a piacon, számtalan készülék közül válogathatunk. A tesztből az derült ki, hogy mindegyik típusból találhatunk jól teljesítő darabot a boltokban, azonban nem érdemes pusztán márka vagy ár alapján döntenünk.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #IKEA #bolt #teszt #háztartás #termékteszt #bosch #termékek #tudatos vásárlók egyesülete #tudatos vásárlás #tudatos vásárló tesztek

