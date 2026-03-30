2026. március 30. hétfő Zalán
7 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Berlaymont épület, az Európai Bizottság, az Európai Unió végrehajtó szervének székhelye a Robert Schuman körforgalomban, a brüsszeli európai negyedben, Belgiumban 2025. július 16-án.
Vásárlás

Végleg befellegzett az olcsó külföldi rendeléseknek: kemény döntést hoztak Brüsszelben, minden magyar vásárlót érint

Pénzcentrum
2026. március 30. 08:44

Az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodásának köszönhetően idén elindul az uniós vámrendszer átfogó reformja. A változtatások megszüntetik a 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Emellett egy közös informatikai platformmal egységesítik az ellenőrzéseket, a jövőben pedig a vásárlók helyett az online kereskedőket teszik felelőssé a vám- és adófizetési kötelezettségekért - számolt be a Portfolio.

Az átalakítás az e-kereskedelem drasztikus növekedése és az évi mintegy egymilliárd online rendelt csomag okozta adminisztrációs teher miatt vált elengedhetetlenné. A jelenlegi rendszer ugyanis rengeteg visszaélésre ad lehetőséget. A statisztikák szerint a postai küldemények nagyjából 65 százaléka után nem fizetik be az áfát, és mintegy felüknél a vámot sem szedik be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 150 euró alatti termékek eddigi vámmentességének eltörlése végleg bezárja ezt a kiskaput. A fogyasztók számára komoly könnyebbséget jelent majd az új szabályozás. A jövőben ugyanis nem szembesülnek rejtett, utólagos többletköltségekkel, mivel a vám- és adófizetési kötelezettség teljes egészében az eladókat terheli.

A hatóságok munkáját a jövőben egy átfogó, adatvezérelt és mesterséges intelligenciával támogatott közös uniós vámügyi informatikai platform segíti. Ehhez a rendszerhez az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is közvetlen hozzáférést kap. Az egységesítés az importőrök adminisztrációját is jelentősen egyszerűsíti.

A gazdasági szereplőknek így nem kell többé a különböző tagállami belépési pontok eltérő vámeljárásaihoz alkalmazkodniuk. A kiskapuk bezárása és a vámtételek rutinszerű elcsalásának felszámolása jelentős pénzügyi előnnyel is jár. A becslések szerint az intézkedés évente mintegy egymilliárd euró többletbevételt hozhat az uniós költségvetésnek.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb vámügyi átállása fokozatosan valósul meg. Bár az érdemi munka már idén megkezdődik, a tervek szerint csak 2031-re áll fel a teljes infrastruktúra. Ezt az új rendszert az importőrök ekkortól még csak önkéntesen használhatják.

A reform végül 2034-ben teljesedik ki. Ekkortól az új uniós platform használata minden piaci szereplő számára kötelezővé válik.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #áfa #adó #európai unió #import #online kereskedelem #vám #eu #online vásárlás #szabályozás #mesterséges intelligencia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
