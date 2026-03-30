Végleg befellegzett az olcsó külföldi rendeléseknek: kemény döntést hoztak Brüsszelben, minden magyar vásárlót érint

Az Európai Tanács és az Európai Parlament megállapodásának köszönhetően idén elindul az uniós vámrendszer átfogó reformja. A változtatások megszüntetik a 150 euró alatti csomagok vámmentességét. Emellett egy közös informatikai platformmal egységesítik az ellenőrzéseket, a jövőben pedig a vásárlók helyett az online kereskedőket teszik felelőssé a vám- és adófizetési kötelezettségekért - számolt be a Portfolio.

Az átalakítás az e-kereskedelem drasztikus növekedése és az évi mintegy egymilliárd online rendelt csomag okozta adminisztrációs teher miatt vált elengedhetetlenné. A jelenlegi rendszer ugyanis rengeteg visszaélésre ad lehetőséget. A statisztikák szerint a postai küldemények nagyjából 65 százaléka után nem fizetik be az áfát, és mintegy felüknél a vámot sem szedik be.

A 150 euró alatti termékek eddigi vámmentességének eltörlése végleg bezárja ezt a kiskaput. A fogyasztók számára komoly könnyebbséget jelent majd az új szabályozás. A jövőben ugyanis nem szembesülnek rejtett, utólagos többletköltségekkel, mivel a vám- és adófizetési kötelezettség teljes egészében az eladókat terheli.

A hatóságok munkáját a jövőben egy átfogó, adatvezérelt és mesterséges intelligenciával támogatott közös uniós vámügyi informatikai platform segíti. Ehhez a rendszerhez az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is közvetlen hozzáférést kap. Az egységesítés az importőrök adminisztrációját is jelentősen egyszerűsíti.

A gazdasági szereplőknek így nem kell többé a különböző tagállami belépési pontok eltérő vámeljárásaihoz alkalmazkodniuk. A kiskapuk bezárása és a vámtételek rutinszerű elcsalásának felszámolása jelentős pénzügyi előnnyel is jár. A becslések szerint az intézkedés évente mintegy egymilliárd euró többletbevételt hozhat az uniós költségvetésnek.

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb vámügyi átállása fokozatosan valósul meg. Bár az érdemi munka már idén megkezdődik, a tervek szerint csak 2031-re áll fel a teljes infrastruktúra. Ezt az új rendszert az importőrök ekkortól még csak önkéntesen használhatják.

A reform végül 2034-ben teljesedik ki. Ekkortól az új uniós platform használata minden piaci szereplő számára kötelezővé válik.