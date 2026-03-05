2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
Fogyasztó, anya és lány vásárlás, a boltban és az élelmiszerboltban, hogy kiválassza a tételeket, a boldogságot és a vásárlást. Vevő, anya és lánya a folyosón, élelmiszer élelmiszerboltokban vagy vásárlók a szupermarketben, termék
Vásárlás

Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek

Pénzcentrum
2026. március 5. 08:31

A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az értékesítés volumene nyers adatok alapján 3,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a forgalom havi alapon is nőtt, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal.

Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem döntő részét adó vegyes üzletek értékesítése 3,7 százalékkal nőtt, miközben az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben 6,5 százalékos visszaesést mértek.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem összességében 4,7 százalékos bővülést mutatott. A használtcikk-üzletekben 10 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. A textil, ruházati és lábbeli üzletekben 6,7 százalékos, a könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk üzletekben 3,3 százalékos emelkedést mértek. Az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,9 százalékkal, a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletekben 1,5 százalékkal nőtt a forgalom. Ezzel szemben a bútor és műszaki cikk üzletekben 3,3 százalékkal csökkent az értékesítés volumene.

Az online kereskedelem továbbra is gyorsan bővül. A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ez a szegmens a teljes kiskereskedelmi forgalom 9,8 százalékát adta.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene szintén emelkedett. A KSH adatai szerint ezen a területen 5,7 százalékos növekedést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest.

A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű és gépjárműalkatrész üzletekben ugyanakkor visszaesés történt. Ebben a szegmensben a forgalom volumene 6,5 százalékkal csökkent.

Folyó áron a teljes kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 1504 milliárd forintot tett ki. A forgalom fele az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben realizálódott, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemhez kötődött, míg 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomásokhoz kapcsolódott.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #élelmiszer #üzemanyag #magyarország #ksh #kiskereskedelem #gazdaság #online kereskedelem #kiskereskedelmi forgalom #2026

