Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az értékesítés volumene nyers adatok alapján 3,0 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a forgalom havi alapon is nőtt, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal.
Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben a forgalom volumene 1,2 százalékkal emelkedett. Az élelmiszer-kiskereskedelem döntő részét adó vegyes üzletek értékesítése 3,7 százalékkal nőtt, miközben az élelmiszer, ital és dohányáru szaküzletekben 6,5 százalékos visszaesést mértek.
A nem élelmiszer-kiskereskedelem összességében 4,7 százalékos bővülést mutatott. A használtcikk-üzletekben 10 százalékkal nőtt az értékesítés volumene. A textil, ruházati és lábbeli üzletekben 6,7 százalékos, a könyv, számítástechnikai és egyéb iparcikk üzletekben 3,3 százalékos emelkedést mértek. Az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 1,9 százalékkal, a gyógyszer, gyógyászati termék és illatszer üzletekben 1,5 százalékkal nőtt a forgalom. Ezzel szemben a bútor és műszaki cikk üzletekben 3,3 százalékkal csökkent az értékesítés volumene.
Az online kereskedelem továbbra is gyorsan bővül. A csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 14 százalékkal nőtt éves összevetésben. Ez a szegmens a teljes kiskereskedelmi forgalom 9,8 százalékát adta.
Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene szintén emelkedett. A KSH adatai szerint ezen a területen 5,7 százalékos növekedést mértek az egy évvel korábbi szinthez képest.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A kiskereskedelmi statisztikákba nem tartozó gépjármű és gépjárműalkatrész üzletekben ugyanakkor visszaesés történt. Ebben a szegmensben a forgalom volumene 6,5 százalékkal csökkent.
Folyó áron a teljes kiskereskedelmi forgalom 2026 januárjában 1504 milliárd forintot tett ki. A forgalom fele az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben realizálódott, 36 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemhez kötődött, míg 14 százaléka az üzemanyagtöltő állomásokhoz kapcsolódott.
Szétválik a divatpiac: a státusz és a fenntarthatóság egyszerre formálja át a vásárlói döntéseket.
Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
Brutális drágulás fojtogatja a magyar boltokat: kiderült, mi mentheti meg a kereskedőket az összeomlástól
Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban értékes információkat a puszta zajtól? A siker kulcsa a jövőben egyre inkább az lesz, hogy képesek leszünk-e ezt kiszűrni.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
A tudatos spórolás ott kezdődik, hogy a kedvezmények mögötti gazdasági logikát is felismerjük.
A magyar sörpiac jól láthatóan olyan szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a többi európai országban is tapasztalható.
Kiderült a hazai kiskereskedelem nagy titka: rengeteg vállalkozás bukik el ezen a láthatatlan problémán
A komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti érettsége, és a hazai kudarcok többsége nem technológiai, hanem működési eredetű.
A kiskereskedelmi piac kisebb szereplői nem képesek felzárkózni a nagyvállalatok termelékenységéhez. De mit jelent ez foglalkoztatás szempontjából?
Fontos infókat közölt a magyar boltlánc: erről minden magyarnak tudnia kell, aki húsvéti nagybevásárlásra készül
A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország.
A retail media lehet a digitalizáció harmadik hulláma. Ezért nem működik ma a tegnap módszere, új korszak jön a kiskereskedelemben.
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe
A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka 83 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben.
A globális technikai sportmárka első hazai üzlete 2026. március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten
Országos vizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a húsvéti szezonális élelmiszerek kapcsán.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?
Rengeteg tételszám érintett az újabb visszahívásban, most mi is közöljük a listát.
Árrésstopra sincs szükség, komoly árcsökkentést jelentett be a magyar diszkont: itt az olcsósított termékek listája
A vállalat közlése szerint ezzel 2026 első negyedévében az állandó kínálat közel felét érinti valamilyen mértékű ármérséklés.
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
Nyugdíjasok, illetve szociálisan rászorulók kérhetik a 9 ezer forintos utalványt: mutatjuk a pontos részleteket!
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.