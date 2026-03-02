Az élelmiszerárak önmagukban félrevezető képet adnak Európáról. Hogy hol drága, és hol olcsó, az önmagában még nem minden.
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.
Több mint 15 ezer főnek biztosít munkát a hazai tejágazat
A hazai tejtermelés és -feldolgozás nem csupán gazdasági ágazat, hanem emberek és családjaik megélhetésének alapja. A minőségre éhes fogyasztók mellett tehát a több ezer tejágazatban dolgozó érdekében is kulcskérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a magyar termékek piaci pozícióit az importtal szemben, a kihívásokkal teli európai gazdasági környezetben.
A magyar trappista vásárlásával a fogyasztó és a hazai tejágazat is nyer
- Helyi termelésnél könnyebb nyomon követni az élelmiszer eredetét és előállítási körülményeit. A magyar trappista mindig kiváló és megbízható minőségű, erről többek között a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint a Sajtszív védjegy szigorú irányvonalai gondoskodnak.
- 1 kilogramm hazai trappista sajt előállításához körülbelül 10 liter Magyarországon megtermelt tej szükséges – megvásárlásával tehát tíz liter magyar tej felvásárlásához járulunk hozzá. De ezzel nemcsak egy tejtermelő gazdát támogatunk, hanem az összes olyan munkakörben tevékenykedő magyar embert, akik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy adott termék a tejgazdaságból a boltok polcaira kerüljön.
- Itthon készült, magyar termék vásárlásával a ’pénz’ az országon belül marad, hozzájárulva a hazai munkahelyek megőrzéséhez és a vidék megerősítéséhez.
- A hazai trappisták általában rövidebb utat tesznek meg a termelőtől a boltokig, ezért frissebbek, ráadásul a szállításukkal járó szén-dioxid-kibocsátás is alacsonyabb, ami kisebb ökológiai lábnyomot eredményez.
- A trappista sokoldalúan felhasználható a konyhában, népszerűsége miatt meghatározó az itthoni sajtpiacon: évente több mint 25 ezer tonna készül belőle hazánkban.
A hazai trappista ismertetőjegyei: kerek forma és Sajtszív védjegy
A Magyar Élelmiszerkönyv rendelkezése alapján a hazai trappista korong vagy hengercikk alakú, az eredeti, nem vágott felülete sík vagy kissé kidomborodó. E mellett a trappista darabolt, szeletelt, reszelt formában is kapható.
A boltokban egyre több sajton megtalálható a Tej Terméktanács által felügyelt Sajtszív védjegy, amely biztosítja, hogy hazai alapanyagból készült, kiváló minőségű termék kerül a kosárba. A védjegy által garantált értékekről ide kattintva bővebben is olvashat.
A magyar trappista országszerte megtalálható a szupermarketekben, a kisebb üzletek, a kézműves tejmanufaktúrák polcain és a termelői piacokon is.
(x)
A magyar vásárlók egyszerre próbálnak takarékoskodni és engednek a mindennapi kísértéseknek: derül ki egy kutatásából.
Egyre gyakrabban kuponoznak a magyar vevők, amivel a legtöbben 5000 forint feletti összeget spórolnak meg egy-egy bevásárlás során.
Bár a virágcsokor továbbra is a nőnap központi eleme, a vásárlói szokások egyértelműen átalakulóban vannak.
Magyarországon a csomagautomaták térnyerése folytatódik, a válaszadók 41%-a választotta ezt az átvételi módot
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
Miközben a vágócsirke termelői ára csökkent, a csirkemellfilé drágult, a comb és az egész csirke ára viszont mérséklődött.
Fordulóponthoz érkezett az akciós reklámújságok fogyasztása Magyarországon: először vált a digitális formátum a leggyakrabban használt tájékozódási móddá.
Az online vásárlás világa újabb fordulóponthoz érkezhet.
Az elemzés szerint az árrésstop látványosan átrendezte az üzlettípusok forgalmát.
A digitális polccímkék túlmutatnak az árak egyszerű frissítésén. A technológia kulcsszerepet játszik a bolti működés hatékonyságának növelésében.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
Térdre kényszerül a magyar kiskereskedelem: a kisboltok sorra buknak, a diszkontok mindent letarolnak
A magyar kiskereskedelemnek 2025-ben minden korábbinál nehezebb éve volt: a szigorodó szabályozások, az árréssapka torzító hatása egyszerre alakította át az ágazatot.
A Nestlé előrehaladott tárgyalásokat folytat a megmaradt jégkrémmárkáinak eladásáról.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.