Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Több mint 15 ezer főnek biztosít munkát a hazai tejágazat

A hazai tejtermelés és -feldolgozás nem csupán gazdasági ágazat, hanem emberek és családjaik megélhetésének alapja. A minőségre éhes fogyasztók mellett tehát a több ezer tejágazatban dolgozó érdekében is kulcskérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a magyar termékek piaci pozícióit az importtal szemben, a kihívásokkal teli európai gazdasági környezetben.

A magyar trappista vásárlásával a fogyasztó és a hazai tejágazat is nyer

Helyi termelésnél könnyebb nyomon követni az élelmiszer eredetét és előállítási körülményeit. A magyar trappista mindig kiváló és megbízható minőségű, erről többek között a Magyar Élelmiszerkönyv, valamint a Sajtszív védjegy szigorú irányvonalai gondoskodnak.

1 kilogramm hazai trappista sajt előállításához körülbelül 10 liter Magyarországon megtermelt tej szükséges – megvásárlásával tehát tíz liter magyar tej felvásárlásához járulunk hozzá. De ezzel nemcsak egy tejtermelő gazdát támogatunk, hanem az összes olyan munkakörben tevékenykedő magyar embert, akik nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy adott termék a tejgazdaságból a boltok polcaira kerüljön.

Itthon készült, magyar termék vásárlásával a ’pénz’ az országon belül marad, hozzájárulva a hazai munkahelyek megőrzéséhez és a vidék megerősítéséhez.

A hazai trappisták általában rövidebb utat tesznek meg a termelőtől a boltokig, ezért frissebbek, ráadásul a szállításukkal járó szén-dioxid-kibocsátás is alacsonyabb, ami kisebb ökológiai lábnyomot eredményez.

A trappista sokoldalúan felhasználható a konyhában, népszerűsége miatt meghatározó az itthoni sajtpiacon: évente több mint 25 ezer tonna készül belőle hazánkban.

A hazai trappista ismertetőjegyei: kerek forma és Sajtszív védjegy

A Magyar Élelmiszerkönyv rendelkezése alapján a hazai trappista korong vagy hengercikk alakú, az eredeti, nem vágott felülete sík vagy kissé kidomborodó. E mellett a trappista darabolt, szeletelt, reszelt formában is kapható.

A boltokban egyre több sajton megtalálható a Tej Terméktanács által felügyelt Sajtszív védjegy, amely biztosítja, hogy hazai alapanyagból készült, kiváló minőségű termék kerül a kosárba. A védjegy által garantált értékekről ide kattintva bővebben is olvashat.

A magyar trappista országszerte megtalálható a szupermarketekben, a kisebb üzletek, a kézműves tejmanufaktúrák polcain és a termelői piacokon is.

