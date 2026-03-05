Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket

A REGIO JÁTÉK 2025-ben 25,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi forgalmat. A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt. A teljes piac mérete a becslések szerint körülbelül 135 milliárd forint.

A vállalat 2025-ben több európai országban is elindította saját webáruházát, így külföldi vásárlók számára is elérhetővé vált az online kínálata. Az új webshopok az adott ország nyelvén és devizájában működnek. A cég bevételének jelentős része továbbra is a karácsony előtti időszakban keletkezik. A teljes éves forgalom körülbelül egyharmada a nagyjából hathetes ünnepi szezonban realizálódott. Ebben az időszakban közel 1,5 millió darab játékot értékesítettek.

A bevétel mintegy 10 százaléka online vásárlásokból származott, a többi az országos áruházhálózatban keletkezett. Az online vásárlások átlagos kosárértéke 13 500 forint volt, míg az üzletekben átlagosan 10 400 forintot költöttek a vásárlók.

A termékkategóriák közül bevétel alapján 2025-ben is a társasjátékok vezették az értékesítést, ezt követte a LEGO, majd az autó és jármű kategória, a kreatív és fejlesztő játékok, valamint a játékfigurák.

A vásárlók között egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatal felnőttek is. A húszas éveikben járók körében különösen népszerűek a party társasjátékok és a LEGO Botanicals sorozat. A trendvezérelt termékek közül a Demon Hunters tematikájú játékok iránt is erős kereslet mutatkozott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég 2026-ban további fejlesztéseket tervez az online értékesítésben. A tervek között szerepel az aznapi kiszállítás bevezetése, valamint új fizetési megoldások vizsgálata, például a BNPL, vagyis Buy Now Pay Later konstrukció. Emellett a logisztikai rendszerek és a belső automatizáció fejlesztése is napirenden marad.

A vállalat a következő időszakban további külföldi online értékesítési csatornák megjelenésével is számol, például olyan nemzetközi piactereken, mint az Allegro vagy az Amazon. A várakozások szerint a nemzetközi online értékesítés szerepe a következő években fokozatosan nőhet.