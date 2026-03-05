A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket
A REGIO JÁTÉK 2025-ben 25,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi forgalmat. A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt. A teljes piac mérete a becslések szerint körülbelül 135 milliárd forint.
A vállalat 2025-ben több európai országban is elindította saját webáruházát, így külföldi vásárlók számára is elérhetővé vált az online kínálata. Az új webshopok az adott ország nyelvén és devizájában működnek. A cég bevételének jelentős része továbbra is a karácsony előtti időszakban keletkezik. A teljes éves forgalom körülbelül egyharmada a nagyjából hathetes ünnepi szezonban realizálódott. Ebben az időszakban közel 1,5 millió darab játékot értékesítettek.
A bevétel mintegy 10 százaléka online vásárlásokból származott, a többi az országos áruházhálózatban keletkezett. Az online vásárlások átlagos kosárértéke 13 500 forint volt, míg az üzletekben átlagosan 10 400 forintot költöttek a vásárlók.
A termékkategóriák közül bevétel alapján 2025-ben is a társasjátékok vezették az értékesítést, ezt követte a LEGO, majd az autó és jármű kategória, a kreatív és fejlesztő játékok, valamint a játékfigurák.
A vásárlók között egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatal felnőttek is. A húszas éveikben járók körében különösen népszerűek a party társasjátékok és a LEGO Botanicals sorozat. A trendvezérelt termékek közül a Demon Hunters tematikájú játékok iránt is erős kereslet mutatkozott.
A cég 2026-ban további fejlesztéseket tervez az online értékesítésben. A tervek között szerepel az aznapi kiszállítás bevezetése, valamint új fizetési megoldások vizsgálata, például a BNPL, vagyis Buy Now Pay Later konstrukció. Emellett a logisztikai rendszerek és a belső automatizáció fejlesztése is napirenden marad.
A vállalat a következő időszakban további külföldi online értékesítési csatornák megjelenésével is számol, például olyan nemzetközi piactereken, mint az Allegro vagy az Amazon. A várakozások szerint a nemzetközi online értékesítés szerepe a következő években fokozatosan nőhet.
Súlyos árat fizethetnek a magyar márkák, ha ezt benézik: kiderült, mit utál a legjobban a Z generáció
Aki ma valóban meg akarja szólítani a jövő fogyasztóit, annak hitelesen, rugalmasan és a trendek csapdáit elkerülve kell kommunikálnia.
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hatalmas átrendeződés a boltokban: bizonyos üzleteket megrohamoztak a magyarok, de egy eddig kedvelt árucikkből alig vesznek
A kiskereskedelmi forgalom volumene 2026 januárjában érezhetően bővült Magyarországon.
Szétválik a divatpiac: a státusz és a fenntarthatóság egyszerre formálja át a vásárlói döntéseket.
Rengeteg magyar vásárol ilyen termékeket naponta: súlyos hír érkezett róluk, sokan mérgezik velük magukat észrevétlenül
A kadmium bizonyítottan súlyosan egészségkárosító nehézfém, amely a bőrön keresztül is felszívódhat.
Brutális drágulás fojtogatja a magyar boltokat: kiderült, mi mentheti meg a kereskedőket az összeomlástól
Hogyan lehet megkülönböztetni a valóban értékes információkat a puszta zajtól? A siker kulcsa a jövőben egyre inkább az lesz, hogy képesek leszünk-e ezt kiszűrni.
Ezekkel a trükkökkel ezreket spórolhatsz a boltok kasszáinál: de van egy csapda, amire alig figyelnek a magyar vásárlók
A tudatos spórolás ott kezdődik, hogy a kedvezmények mögötti gazdasági logikát is felismerjük.
A magyar sörpiac jól láthatóan olyan szerkezeti átalakuláson megy keresztül, ami a többi európai országban is tapasztalható.
Kiderült a hazai kiskereskedelem nagy titka: rengeteg vállalkozás bukik el ezen a láthatatlan problémán
A komplexitás gyorsabban nő, mint a vállalatok szervezeti érettsége, és a hazai kudarcok többsége nem technológiai, hanem működési eredetű.
A kiskereskedelmi piac kisebb szereplői nem képesek felzárkózni a nagyvállalatok termelékenységéhez. De mit jelent ez foglalkoztatás szempontjából?
Fontos infókat közölt a magyar boltlánc: erről minden magyarnak tudnia kell, aki húsvéti nagybevásárlásra készül
A húsvéti időszakban erős forgalomra készül a SPAR Magyarország.
A retail media lehet a digitalizáció harmadik hulláma. Ezért nem működik ma a tegnap módszere, új korszak jön a kiskereskedelemben.
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe
A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 20 márka 83 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható páraelszívóját tesztelte nemzetközi együttműködésben.
A globális technikai sportmárka első hazai üzlete 2026. március 31-én nyílik meg a budapesti Fashion Streeten
Országos vizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a húsvéti szezonális élelmiszerek kapcsán.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
Ki ne örülne, ha harmadáron juthatna ugyanahhoz a minőséghez?
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.