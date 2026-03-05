2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Koppenhága, Dánia - 2015. február 14: Színes fotó egy nagy halom színes Lego tégláról. A fotó egy koppenhágai játékboltban készült. A Lego téglák kitöltik az egész fotót.
Vásárlás

Váratlan vevők özönlötték el a hazai boltokat: már rég nem csak a gyerekeknek veszik a slágertermékeket

Pénzcentrum
2026. március 5. 18:29

A REGIO JÁTÉK 2025-ben 25,4 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi forgalmat. A társaság ezzel továbbra is a magyar játékpiac egyik meghatározó szereplője maradt. A teljes piac mérete a becslések szerint körülbelül 135 milliárd forint.

A vállalat 2025-ben több európai országban is elindította saját webáruházát, így külföldi vásárlók számára is elérhetővé vált az online kínálata. Az új webshopok az adott ország nyelvén és devizájában működnek. A cég bevételének jelentős része továbbra is a karácsony előtti időszakban keletkezik. A teljes éves forgalom körülbelül egyharmada a nagyjából hathetes ünnepi szezonban realizálódott. Ebben az időszakban közel 1,5 millió darab játékot értékesítettek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bevétel mintegy 10 százaléka online vásárlásokból származott, a többi az országos áruházhálózatban keletkezett. Az online vásárlások átlagos kosárértéke 13 500 forint volt, míg az üzletekben átlagosan 10 400 forintot költöttek a vásárlók.

A termékkategóriák közül bevétel alapján 2025-ben is a társasjátékok vezették az értékesítést, ezt követte a LEGO, majd az autó és jármű kategória, a kreatív és fejlesztő játékok, valamint a játékfigurák.

Kapcsolódó cikkeink:

A vásárlók között egyre nagyobb arányban jelennek meg a fiatal felnőttek is. A húszas éveikben járók körében különösen népszerűek a party társasjátékok és a LEGO Botanicals sorozat. A trendvezérelt termékek közül a Demon Hunters tematikájú játékok iránt is erős kereslet mutatkozott.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A cég 2026-ban további fejlesztéseket tervez az online értékesítésben. A tervek között szerepel az aznapi kiszállítás bevezetése, valamint új fizetési megoldások vizsgálata, például a BNPL, vagyis Buy Now Pay Later konstrukció. Emellett a logisztikai rendszerek és a belső automatizáció fejlesztése is napirenden marad.

A vállalat a következő időszakban további külföldi online értékesítési csatornák megjelenésével is számol, például olyan nemzetközi piactereken, mint az Allegro vagy az Amazon. A várakozások szerint a nemzetközi online értékesítés szerepe a következő években fokozatosan nőhet.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #játék #webáruház #amazon #online kereskedelem #online vásárlás #vállalat #árbevétel #automatizáció #2025 #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:46
19:31
19:22
19:19
19:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 5.
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
2026. március 5.
Ezt muszáj lesz meglépni? Néhány hónap múlva új szabály élesedhet a magyar munkahelyeken: messze túllépik a hazai cégek az EU-átlagot
2026. március 5.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 5. csütörtök
Adorján, Adrián
10. hét
Március 5.
A Budapesti Néprajzi Múzeum napja
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
6 napja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
5 napja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
2 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
5
3 hete
A Hatoslottó nyerőszámai a 7. játékhéten, vasárnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
Tanúsítvány
más néven bizonyítvány. A kibocsátó cég vagy hatóság által digitálisan aláírt elektronikus dokumentum, mely megbonthatatlanul tartalmazza a tanúsítvány tulajdonosának azonosítására szolgáló adatokat. A digitális aláírások ellenőrzésekor használjuk őket, hogy egy titkosított kapcsolat (SSL) - pl. internet banking esetén - valóban a bankkal épült-e ki.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 19:02
Luxusélet a négylábúaknak: Magyarország a top költekező kategóriában
Pénzcentrum  |  2026. március 5. 17:56
Kvíz: Jártál már Romániában? Lássuk, mennyit tudsz keleti szomszédunkról!
Agrárszektor  |  2026. március 5. 19:32
2 milliárd forintot osztanak szét itthon: ezek a magyarok kaphatnak belőle
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel