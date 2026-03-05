A szerződésállomány alakulása is biztató: 2025 decemberének végén csaknem 50 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál.
Second hand vs. prémium: élesedik a harc a divat jövőjéért
A divat látványos átalakuláson megy keresztül: miközben egyre élesebben válik szét a prémium és a használt ruhák világa, emellett pedig a fizikai boltok és a személyes tanácsadás szerepe újra felértékelődik. A Portfolio Retail Day 2026 konferencia panelbeszélgetésén a szakértők elmondták, a fiatal generáció impulzív jelenléte mellett továbbra is az idősebb korosztály tartja el a retailt, miközben a fenntarthatóság és a re-commerce térnyerése komoly versenyt és stratégiai kihívásokat hoz a szereplők számára.
Sebó Krisztián, az Answear.hu country managere szerint a polarizáció nagyon erősen jelen van, és egyre inkább válik el a prémium és a használt ruha piaca. Ez utóbbi már sokkal inkább jelenti azt, hogy az illetőnek fontos a fenntarthatóság, mint azt, hogy ciki lenne.
Bihari Ádám, stílustanácsadó, a Sprezzatura by Bihari tulajdonosa elmondta, hogy nagyon hisz a fiatalokban, de azt is gondolja, hogy a világ a saját korát meg akarja előzni. A divat szerinte most a legnagyobb kárt okozza a fiatalok lelkében. Mint hangsúlyozta, fontos a divat, de érdemes megnézni, mit hívunk ma divatnak, és mit hívtak néhány évtizede.
Ez egy szakma, és nem vesszük kellően komolyan
– emelte ki.
Kátai Tamás, a Throw Us Back alapítója és tulajdonosa szerint 2026-ban még kell az embereknek az, hogy a ruhákat fel tudják próbálni és meg tudják fogni a fizikai boltokban. Szerinte döntő többségében kell a kontakt az embereknek a ruhával.
Sebó Krisztián ezzel nem teljesen értett egyet, szerinte egy program az, hogy az emberek elmennek a fizikai üzletekbe vásárolni. Emellett fontosnak tartja, hogy a fizikai üzlet átvett egy másik szerepet, ma presztízs értéke van és státuszszimbólummá váltak.
Kátai Tamás megjegyezte, hogy a fiatal generáció is vásárol, az általános kép róluk pedig az, hogy nagyon impulzívak, melynek következménye, hogy nagy a zaj náluk. Emiatt úgy építeni rájuk, mint a 30-as és 40-es generációra, az lehetetlen. Szerinte egy vállalkozást nem tudnak emiatt eltartani, és szükségesek az idősebb generációk a retailben.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Sebó Krisztián egyetértett az elmondottakkal, szerinte is az Y és az X generáció tartja el a retail piacot, ugyanakkor őket nagyon nehéz elérni, rengeteg a versenytárs és nagyon sok a termék is, ezér nagyon topon kell lenni, abban is, hogy megtartsák a vásárlókat.
A bolt és a személyes tanácsadó szerepének jövőbeni alakulásával kapcsolatban Sebó Krisztián elmondta, hogy szerinte a személyes jelenlét egyre inkább felértékelődik, amivel Kátai Tamás is egyetértett. Ő is hangsúlyozta, hogy nagyon kell a személyes kontakt, és a saját businessében is gondolkozik olyan lépéseken, melyek ebbe az irányba mutatnának. Bihari Ádám szintén csatlakozott az elmondottakhoz, szerinte a termék önmagában kevés, kell a személyes jelenlét, a tudás és a szenvedély.
Elhangzott, hogy a ruhaipar egyik legfontosabb kérdése a fenntarthatóság, mellyel kapcsolatban Kátai Tamás megjegyezte, hogy a re-commerce hatalmas nagy feladat és több probléma is van vele. Hozzátette, hogy hatalmas a verseny a használtruha-piacon, és ebbe nagy szereplőként becsatlakozni nem a jövő.
