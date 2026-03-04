2026. március 4. szerda Kázmér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Barcelona, Spanyolország - 2022. június: Lidl logó a barcelonai Mercat de Sant Antoni bevásárlóközpontban található szupermarketben. Lidl Stiftung Co. KG egy német eredetű szupermarketlánc.
Vásárlás

Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe

Pénzcentrum
2026. március 4. 06:02

A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek kedvező árakon. Március 5-től emellett rengeteg gyerekkönyv, köztük a Kisvakond, Bing nyuszi és Bori-sorozat is elérhető.

Komoly húsvétváró gyerekakciókat robbant a Lidl szombattól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban. A kínálatban szerepel az ikonikus fa játékkonyha 19 999 forintos áron, ez a termék általában a karácsonyi szezonban szokott nagyot menni, tavaly 22 222 forintos áron kínálta a boltlánc - azaz azóta olcsóbb is lett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

De akad még egy fa parkolóház is 11 999 forintért. Kiemelt ajánlatként jelenik meg az XXL fa babaház 14 999 forintért, továbbá a pizza­sütő vagy fagylaltos kocsi is, amely 8 999 forintba kerül.

A Lidl húsvétváró játékakciója. Forrás: akciós kiadvány.A Lidl húsvétváró játékakciója. Forrás: akciós kiadvány.

A kisebb játékok közül a fa játékkonyhai eszközök szett 2 999 forintért, az XL fa játékkészlet 3 999 forintért, valamint a mágneses játéktáblás doboz 2 999 forintért kapható.

A kreatív játékok között találhatók a LEGO építőjátékok 2 799 forintos áron, míg a minifigurák darabja 1 299 forint. A járművek közül a Hot Wheels kisautók 699 forintba kerülnek. Emellett egy Safety 1st etetőszék is szerepel az újságban, amelynek akciós ára 29 999 forint.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Emellett már csütörtöktől (március 5.) rengeteg gyerekkönyv is érkezik a polcokra a Kisvakondtól elkezdve Bing nyuszin át a Bori-sorozatig 1399 és 3299 forint közötti árakon. Az extrább kiadványok közül a Bogyó és Babóca sorozat Érzelmek meséi című könyve 6299 forintért kapható. De a felnőttek is válogathatnak az akciós könyvek között.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #gyerekek #lidl #játék #lego #akciók #akciós kiadvany #játékok #lidl áruházak #könyvek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:02
05:20
21:01
20:33
20:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 4.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
2026. március 3.
Örökre megváltozhat a magyarok bevásárlása: vallott a WOLT hazai vezére, tömegek már így költenek
2026. március 3.
Kegyetlen játékot űz a biológia: ezek a betegségek szinte kizárólag a nőkre vadásznak
2026. március 3.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
2026. március 3.
Brutális gazdasági sokk jöhet a közel-keleti háború miatt: ez még Magyarországnak is fájni fog?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 4. szerda
Kázmér
10. hét
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
5 napja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
3
4 napja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
4
4 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
5
1 hete
Népszerű ásványvíz került le a boltok polcairól: megszólalt a gyártó, hoppon maradnak a vásárlók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 4. 05:20
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Pénzcentrum  |  2026. március 3. 19:45
Rengeteg magyar nő nem tud erről a betegség mellékhatásról: bármelyiküknél kialakulhat - ez a dolog okozza
Agrárszektor  |  2026. március 3. 20:27
Feketelistára kerülhet ez a csirkehús: kitiltanák az EU-ból?
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel