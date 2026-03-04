Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe

A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek kedvező árakon. Március 5-től emellett rengeteg gyerekkönyv, köztük a Kisvakond, Bing nyuszi és Bori-sorozat is elérhető.

Komoly húsvétváró gyerekakciókat robbant a Lidl szombattól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban. A kínálatban szerepel az ikonikus fa játékkonyha 19 999 forintos áron, ez a termék általában a karácsonyi szezonban szokott nagyot menni, tavaly 22 222 forintos áron kínálta a boltlánc - azaz azóta olcsóbb is lett.

De akad még egy fa parkolóház is 11 999 forintért. Kiemelt ajánlatként jelenik meg az XXL fa babaház 14 999 forintért, továbbá a pizza­sütő vagy fagylaltos kocsi is, amely 8 999 forintba kerül.

A kisebb játékok közül a fa játékkonyhai eszközök szett 2 999 forintért, az XL fa játékkészlet 3 999 forintért, valamint a mágneses játéktáblás doboz 2 999 forintért kapható.

A kreatív játékok között találhatók a LEGO építőjátékok 2 799 forintos áron, míg a minifigurák darabja 1 299 forint. A járművek közül a Hot Wheels kisautók 699 forintba kerülnek. Emellett egy Safety 1st etetőszék is szerepel az újságban, amelynek akciós ára 29 999 forint.

Emellett már csütörtöktől (március 5.) rengeteg gyerekkönyv is érkezik a polcokra a Kisvakondtól elkezdve Bing nyuszin át a Bori-sorozatig 1399 és 3299 forint közötti árakon. Az extrább kiadványok közül a Bogyó és Babóca sorozat Érzelmek meséi című könyve 6299 forintért kapható. De a felnőttek is válogathatnak az akciós könyvek között.