Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe

2050-ig nettó zéró kibocsátást ígér a Lidl-csoport, miközben a brit leányvállalat már látványos számokkal igazolja az étrendi és fenntarthatósági fordulatot.
A Lidl húsvét előtt nagy gyerekakcióval várja a vásárlókat: a kínálatban fa játékkonyha, babaházak, LEGO készletek és Hot Wheels autók is szerepelnek kedvező árakon. Március 5-től emellett rengeteg gyerekkönyv, köztük a Kisvakond, Bing nyuszi és Bori-sorozat is elérhető.
Komoly húsvétváró gyerekakciókat robbant a Lidl szombattól - szúrta ki a Pénzcentrum az akciós újságban. A kínálatban szerepel az ikonikus fa játékkonyha 19 999 forintos áron, ez a termék általában a karácsonyi szezonban szokott nagyot menni, tavaly 22 222 forintos áron kínálta a boltlánc - azaz azóta olcsóbb is lett.
De akad még egy fa parkolóház is 11 999 forintért. Kiemelt ajánlatként jelenik meg az XXL fa babaház 14 999 forintért, továbbá a pizzasütő vagy fagylaltos kocsi is, amely 8 999 forintba kerül.
A kisebb játékok közül a fa játékkonyhai eszközök szett 2 999 forintért, az XL fa játékkészlet 3 999 forintért, valamint a mágneses játéktáblás doboz 2 999 forintért kapható.
A kreatív játékok között találhatók a LEGO építőjátékok 2 799 forintos áron, míg a minifigurák darabja 1 299 forint. A járművek közül a Hot Wheels kisautók 699 forintba kerülnek. Emellett egy Safety 1st etetőszék is szerepel az újságban, amelynek akciós ára 29 999 forint.
Emellett már csütörtöktől (március 5.) rengeteg gyerekkönyv is érkezik a polcokra a Kisvakondtól elkezdve Bing nyuszin át a Bori-sorozatig 1399 és 3299 forint közötti árakon. Az extrább kiadványok közül a Bogyó és Babóca sorozat Érzelmek meséi című könyve 6299 forintért kapható. De a felnőttek is válogathatnak az akciós könyvek között.
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
