Nincs kegyelem, mostantól bárhol lecsaphatnak az ellenőrök: a húsvét miatt jönnek az ellenőrzések

Országos vizsgálatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a húsvéti szezonális élelmiszerek kapcsán. Az ellenőrzés kiterjed az élelmiszer-biztonsági előírások betartására, a speciális étrendet követőknek szánt termékek jelölésére, valamint az akciós árazás szabályainak érvényesülésére.

A húsvétot megelőző időszakban a családok jellemzően többet és tudatosabban vásárolnak, így az ünnepi asztalra szánt különleges élelmiszerek iránti kereslet jelentősen megnő. A fokozott forgalom és az akciók sokasága miatt a hatóság kiemelt jelenléttel igyekszik garantálni, hogy a vásárlók biztonságos és megfelelően jelölt termékekhez jussanak. A fókuszban idén is a szezon legnépszerűbb árucikkei állnak: az étkezési tojás, a friss húsok – különösen a bárány és a sertés –, a füstölt húskészítmények, valamint a különféle édességek.

A tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy szükség van a szigorú fellépésre. Az előző év hasonló időszakában ugyanis több mint három tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból higiéniai problémák vagy a nyomonkövethetőség hiánya miatt. Az idei ellenőrzések során a szakemberek a termékek minőségi besorolását, származási adatait és a csomagoláson feltüntetett információk helyességét vizsgálják. Húsáruknál a higiéniai feltételek és a biztonságos tárolás, míg a csokoládéfiguráknál a kakaóvaj-tartalom, a növényi zsírok aránya és az allergének feltüntetése kerül a középpontba.

A vizsgálatok kiterjednek a vendéglátóhelyekre is, különös tekintettel a kiemelt turisztikai helyszínekre, piacokra és bevásárlóközpontokra. Ezeken a helyeken a hatóság elsősorban az alapanyagok eredetének igazolását, a hűtési lánc betartását, valamint az allergénekkel kapcsolatos pontos tájékoztatást ellenőrzi. Kiemelt figyelmet kapnak a glutén- és laktózmentes termékek is. Bár az elmúlt években kevés volt a visszaélés, az érintettek egészségvédelme érdekében laboratóriumi mérésekkel ellenőrzik, hogy a "mentes" jelölésű áruk összetétele valóban megfelel-e az előírásoknak.

Az élelmiszer-biztonság mellett fogyasztóvédelmi szempontok is érvényesülnek. A hatóság munkatársai szigorúan vizsgálják az árfeltüntetést, az egységárak egyértelműségét, valamint azt, hogy az akciós árakat a jogszabályoknak megfelelően, a korábbi árhoz viszonyítva tüntették-e fel. Az ellenőrzéssorozat célja a vásárlók megtévesztésének megakadályozása és a tisztességes piaci verseny fenntartása az ünnepi csúcsidőszakban.