2026. március 7. szombat
16 °C Budapest
Hand putting golf ball on tee in golf course
Sport

Tovább terjeszkedik az F1-nagymenő McLaren: teljesen új sportban vetik meg a lábukat

Pénzcentrum
2026. március 7. 14:33

A Formula–1-ben 23 világbajnoki címet szerző McLaren új sportágban próbál szerencsét. A vezetőség  bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani - számolt be a Forbes.

A McLaren Golf vezérigazgatójává Neil Howie-t nevezték ki. A szakember korábban a Callaway Golf Europe elnökeként dolgozott, így jelentős iparági tapasztalattal rendelkezik. A vállalat tájékoztatása szerint más golfgyártóktól is toboroztak mérnököket és marketingszakembereket. Céljuk, hogy az autósportban szerzett technológiai tudást a golfipar szakértelmével ötvözzék.

A golfütőgyártás piacára betörni ugyanakkor rendkívül nehéz feladat. A driverek (kezdőütők) piacának mintegy 90 százalékát öt meghatározó gyártó uralja: a Callaway, a Ping, a TaylorMade, a Titleist és a Cobra. Korábban más nagy sportmárkák, például a Nike is megpróbálkoztak a gyártással. Nekik azonban nem sikerült érdemben megingatniuk az öt nagyvállalat dominanciáját.

A McLaren Golf egy csúcskategóriás, mérnöki szemléletű vállalkozás, amely túlmutat a puszta felszerelésgyártáson. Olyan márkát építünk, amely a McLaren versenysportból ismert DNS-ére épül

- mondta Howie a bejelentéskor. Nick Collins, a McLaren Automotive vezérigazgatója pedig kiemelte, hogy a versenyautók tervezése és a golfütők fejlesztése között számos párhuzam húzódik. Ennek megfelelően ugyanazt a műszaki kiválóságot kívánják érvényesíteni ezen az új területen is.

A McLaren Golf egyelőre nem árult el részleteket a konkrét termékeiről. A kiadott sajtóközlemény szerint a teljes kínálatot április 29-én mutatják be a nagyközönségnek.
Címlapkép: Getty Images
#piac #sport #márka #forma-1 #marketing #technológia #golf #mclaren #sportgazdaság #autósport #f1

