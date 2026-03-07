A női nagymester arról beszélt: élete legnagyobb eredménye, hogy felszólalt a sakkvilágban régóta elhallgatott bántalmazások ellen.
Tovább terjeszkedik az F1-nagymenő McLaren: teljesen új sportban vetik meg a lábukat
A Formula–1-ben 23 világbajnoki címet szerző McLaren új sportágban próbál szerencsét. A vezetőség bejelentette, hogy belép a golffelszerelések piacára, és saját márkás ütőket kezd gyártani - számolt be a Forbes.
A McLaren Golf vezérigazgatójává Neil Howie-t nevezték ki. A szakember korábban a Callaway Golf Europe elnökeként dolgozott, így jelentős iparági tapasztalattal rendelkezik. A vállalat tájékoztatása szerint más golfgyártóktól is toboroztak mérnököket és marketingszakembereket. Céljuk, hogy az autósportban szerzett technológiai tudást a golfipar szakértelmével ötvözzék.
A golfütőgyártás piacára betörni ugyanakkor rendkívül nehéz feladat. A driverek (kezdőütők) piacának mintegy 90 százalékát öt meghatározó gyártó uralja: a Callaway, a Ping, a TaylorMade, a Titleist és a Cobra. Korábban más nagy sportmárkák, például a Nike is megpróbálkoztak a gyártással. Nekik azonban nem sikerült érdemben megingatniuk az öt nagyvállalat dominanciáját.
A McLaren Golf egy csúcskategóriás, mérnöki szemléletű vállalkozás, amely túlmutat a puszta felszerelésgyártáson. Olyan márkát építünk, amely a McLaren versenysportból ismert DNS-ére épül
- mondta Howie a bejelentéskor. Nick Collins, a McLaren Automotive vezérigazgatója pedig kiemelte, hogy a versenyautók tervezése és a golfütők fejlesztése között számos párhuzam húzódik. Ennek megfelelően ugyanazt a műszaki kiválóságot kívánják érvényesíteni ezen az új területen is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A McLaren Golf egyelőre nem árult el részleteket a konkrét termékeiről. A kiadott sajtóközlemény szerint a teljes kínálatot április 29-én mutatják be a nagyközönségnek.
Friss hírek érkeztek Cristiano Ronaldo állapotáról: súlyosabba sérülése, mint gondolták - vége lehet mesés karrierjének?
A szaúdi al-Nasszr csapatának 41 éves sztárja február utolsó napján, egy bajnoki mérkőzésen járt pórul.
A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Hét ország bojkottálja a téli paralimpiai játékok megnyitóünnepségét, tiltakozásul az orosz és fehérorosz sportolók részvétele ellen.
Mintha riadó lenne, úgy léptek le a szurkolók Tottenhamben: ez már a vég, senki nem hisz a bennmaradásban
Egyre mélyebb válságba süllyed a Tottenham, a Crystal Palace elleni hazai vereség után már a kiesés réme kísérti a csapatot.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.