Fiatal ázsiai nő középmetszete, aki egy bevásárlókosarat cipel, a hideg termékek folyosóján áll, fagyasztott élelmiszereket és napi szükségleteket vásárol a szupermarketben. Egészséges táplálkozási életmód. Egészségesebb élelmis
Vásárlás

Árrobbanás és üres polcok a magyar boltokban? Az iráni háború gyorsan a kasszákig érhet

Biró Attila
2026. március 5. 14:25

A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus gyorsan túlmutathat a térség határain: az olajpiaci bizonytalanság és a tengeri szállítás kockázatai a globális ellátási láncokra is hatással lehetnek. Bár a magyar boltokban egyelőre nem kell közvetlen áruhiánytól tartani, a szakértők szerint a háború hatása közvetve mégis megjelenhet az élelmiszerpiacon. Az energiaárak, a logisztikai költségek és a beszállítói árak emelkedése ugyanis könnyen továbbgyűrűzhet a teljes ellátási láncon. Ez pedig végső soron a bolti árakban is érezhető lehet.

Az Egyesült Államok és Izrael február végén indított csapásai Irán ellen komoly geopolitikai feszültséget okoztak a Közel-Keleten, és már az első napokban megrengették az olaj-, és gázpiacokat is. A konfliktus azonban nemcsak az energiahordozók világpiaci árát befolyásolhatja, hanem a térségen áthaladó tengeri kereskedelmet is, ami közvetve az európai gazdaságra és az élelmiszer-ellátási láncokra is hatással lehet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A magyar boltokban azonban egyelőre nem közvetlen ellátási zavaroktól kell tartani, hanem inkább költségoldali hatásoktól" – mondta el a Pénzcentrumnak Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. A szakember szerint a legnagyobb kockázatot az jelenti, ha a háború miatt megugranak az energiaárak, ami az egész élelmiszerlánc költségeit megemelheti.

Az alapvető kockázatot az élelmiszerkereskedelemben az üzemanyagköltségek emelkedésének egész ellátási lánc eredményességét rontó hatásában látom

- fogalmazott Kozák Tamás. A logisztikai költségek drágulása különösen érzékenyen érintheti a szektort, de szerinte nem szabad megfeledkezni azokról a termelési tényezőkről sem, amelyek fosszilis energiahordozókhoz kötődnek.

Ilyen például a műtrágya, amelynek előállítása nagymértékben függ a földgáz árától. Ha az energiapiacon tartós drágulás alakul ki, az a mezőgazdasági termelés költségein keresztül később az élelmiszerárakban is megjelenhet. A beszállítók részéről jelentkező költségáthárítási szándék pedig újabb feszültségeket okozhat a kereskedelemben.

A kereskedelemben már nincs annyi tartalék, hogy ezt lenyeljék, ezért mindez olyan inflációs kockázatot jelenthet, amire az árrésstop nem nyújt megoldást

- mondta az OKSZ főtitkára. A szakember szerint mindezeken felül kisebb, de valós veszélyt jelenthet az is, ha a konfliktus miatt fennakadások alakulnak ki egyes, a térségből importált nyersanyagok vagy termékek szállításában.

Ilyen helyzetben könnyen kialakulhat az úgynevezett ostorcsapás-effektus: a forgalmazók, majd a disztribútorok és a gyártók is készleteket kezdenek felhalmozni, ami felerősítheti a piaci bizonytalanságot és az árnyomást.
Címlapkép: Getty Images
