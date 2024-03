Súlyos, meddig is hajlandók elmenni egy akcióért a magyarok: úgy tűnik, vérszemet kaptak a vásárlók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Általában 2-3 órát töltenek el a vevők a bevásárlóközpontokban a kuponos akciók kedvéért, és akár sorba is állnak az üzletekben, ha elég nagy az árengedmény a kiszemelt termékre – mutat rá az Etele Plaza online kutatása. A látogatók leginkább ruhára és cipőre, élelmiszerre, valamint tisztítószerekre váltják be a kedvezményes utalványokat. A vevők között sokan vannak, akik 3-5 kilométert is legyalogolnak egy kuponos bevásárlás során, így akár több száz kalóriát is elégethetnek.

Közel 500 válaszadó osztotta meg kuponos vásárlási szokásait a bevásárlóközpont felmérésében az Etele Kuponnapok apropóján. A megkérdezettek kétharmada (62%) legalább havonta egyszer igénybe veszi a kuponokat, sőt minden harmadik (29%) vevő hetente felhasználja ezeket bevásárlásai során. A plázákban leginkább ruhára és cipőre, élelmiszerre, valamint tisztítószerekre és szolgáltatásra, például mozijegyre vagy edzőtermi bérletre váltják be a kedvezményre jogosító utalványokat. Egy kuponos vásárlással a kitöltők harmada (33%) 5000 – 10.000 forint közötti összeget takarít meg, minden negyedik nyilatkozó (24%) pedig 10.000 forintnál is többet spóról. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vevők harmada (30%) bármikor sorban állna az üzletekben azért, hogy a kuponakció keretében kedvezménnyel vásároljon, míg a látogatók fele (49%) csak akkor várakozna, ha elég nagy az árengedmény. Minden tizedik (13%) válaszadó kizárólag abban az esetben szánná rá magát az álldogálásra, ha egy régen vágyott termékre vonatkozik az akció. Az idő pénz A plázázók fele (49%) általában 2-3 órát tölt kuponos vásárlással, míg harmaduk (31%) célirányosan, 1 órán belül szerzi be a kiszemelt termékeket, tízből egy megkérdezett (11%) viszont akár 4-5 órát sem sajnál a nézelődésre. Ilyenkor a legtöbben (37%) 2-3 kilométert sétálnak a bevásárlóközpontban, de a válaszadók közel harmada (28%) 3-5km közötti távot is megtesz az akciók kedvéért, sőt van, aki még ennél is többet (3%). A felmérés arra is rámutatott, hogy a kuponos bevásárlásnak leginkább egyedül (32%) vagy párral (28%) indulnak neki az emberek, de sokan családi programként (25%) tekintenek rá, baráttal vagy barátokkal csak minden tizedik vevő vesz részt az akciókban. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA

