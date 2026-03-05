2026. március 5. csütörtök Adorján, Adrián
8 °C Budapest
Középiskolás diákok csoportja, akik felemelik a kezüket, hogy válaszoljanak a tanár kérdésére egy órán a tanteremben.
Biztosítás

Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen

Pénzcentrum
2026. március 5. 15:03

Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik. A Pénziránytű Alapítvány közel 8 ezer tanuló bevonásával készült országos kutatása szerint a 7–13. évfolyamos diákok 69 százaléka alulbecsüli a biztosításokkal kapcsolatos tudását.

Idén márciusban tizenkettedik alkalommal rendezik meg a PÉNZ7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét programot az iskolákban. Az idei témák között a pénzügyi biztonság, a biztosítások és a digitális biztonság szerepel. A szervezők várakozása szerint több mint 1400 iskola, több mint 218 ezer diák és 822 önkéntes vesz részt a kezdeményezésben.

A programhoz kapcsolódva a Pénziránytű Alapítvány 7743 diák bevonásával végzett kutatást a biztosítási ismeretekről. Az eredmények szerint a tanulók 73 százaléka eléri az alapbiztonsághoz szükséges tudásszintet, ugyanakkor hibátlan eredményt mindössze 8 százalék ért el. Az alapfogalmak többségét ismerik, a részletesebb, gyakorlati alkalmazást igénylő kérdések azonban több nehézséget okoznak.

A felmérés szerint a tudás és a hozzáállás szorosan összefügg. Azok a diákok, akik fontosnak tartják a biztosítás szerepét és a váratlan helyzetekre való felkészülést, átlagosan másfélszer magasabb tudásszintet érnek el.

A személyes tapasztalat is jelentős hatással van a szemléletre. Azoknál a tanulóknál, akiknek a családjában már történt biztosítási esemény, 31 százalékponttal magasabb azok aránya, akik fontosnak tartják a biztosításokat.

A diákok jelentős része további ismeretekre is nyitott. Közel kétharmaduk jelezte, hogy szívesen tanulna többet a biztosításokról, elsősorban valós élethelyzeteken keresztül. A válaszadók fele a gyakorlati példákat tartja a leghatékonyabb tanulási módszernek.

A hazai eredmények illeszkednek a OECD nemzetközi felméréseihez. Magyarország a pénzügyi tudás szintje alapján a 39 vizsgált ország közül a negyedik helyen végzett, ugyanakkor a pénzügyi magatartás területén további fejlődésre van szükség. A felmérések szerint a tudás sok esetben nem jelenik meg a mindennapi pénzügyi döntésekben.

A kutatás szerint a pénzügyi biztonság nem csupán az információ mennyiségétől függ. A gyorsan változó digitális környezetben olyan pénzügyi készségekre van szükség, amelyek segítik a kockázatok felismerését, az alternatívák összehasonlítását és a tudatos döntéshozatalt.
Címlapkép: Getty Images
