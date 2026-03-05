Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Kiderült a keserű igazság: hiába a kiemelkedő magyar eredmény, a mindennapokban csúnyán elbukunk ezen a területen
Miközben a felső tagozatos és középiskolás diákok többsége rendelkezik alapvető biztosítási ismeretekkel, saját felkészültségüket jóval alacsonyabbra értékelik. A Pénziránytű Alapítvány közel 8 ezer tanuló bevonásával készült országos kutatása szerint a 7–13. évfolyamos diákok 69 százaléka alulbecsüli a biztosításokkal kapcsolatos tudását.
Idén márciusban tizenkettedik alkalommal rendezik meg a PÉNZ7 Pénzügyi és Vállalkozói Témahét programot az iskolákban. Az idei témák között a pénzügyi biztonság, a biztosítások és a digitális biztonság szerepel. A szervezők várakozása szerint több mint 1400 iskola, több mint 218 ezer diák és 822 önkéntes vesz részt a kezdeményezésben.
A programhoz kapcsolódva a Pénziránytű Alapítvány 7743 diák bevonásával végzett kutatást a biztosítási ismeretekről. Az eredmények szerint a tanulók 73 százaléka eléri az alapbiztonsághoz szükséges tudásszintet, ugyanakkor hibátlan eredményt mindössze 8 százalék ért el. Az alapfogalmak többségét ismerik, a részletesebb, gyakorlati alkalmazást igénylő kérdések azonban több nehézséget okoznak.
A felmérés szerint a tudás és a hozzáállás szorosan összefügg. Azok a diákok, akik fontosnak tartják a biztosítás szerepét és a váratlan helyzetekre való felkészülést, átlagosan másfélszer magasabb tudásszintet érnek el.
A személyes tapasztalat is jelentős hatással van a szemléletre. Azoknál a tanulóknál, akiknek a családjában már történt biztosítási esemény, 31 százalékponttal magasabb azok aránya, akik fontosnak tartják a biztosításokat.
A diákok jelentős része további ismeretekre is nyitott. Közel kétharmaduk jelezte, hogy szívesen tanulna többet a biztosításokról, elsősorban valós élethelyzeteken keresztül. A válaszadók fele a gyakorlati példákat tartja a leghatékonyabb tanulási módszernek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A hazai eredmények illeszkednek a OECD nemzetközi felméréseihez. Magyarország a pénzügyi tudás szintje alapján a 39 vizsgált ország közül a negyedik helyen végzett, ugyanakkor a pénzügyi magatartás területén további fejlődésre van szükség. A felmérések szerint a tudás sok esetben nem jelenik meg a mindennapi pénzügyi döntésekben.
A kutatás szerint a pénzügyi biztonság nem csupán az információ mennyiségétől függ. A gyorsan változó digitális környezetben olyan pénzügyi készségekre van szükség, amelyek segítik a kockázatok felismerését, az alternatívák összehasonlítását és a tudatos döntéshozatalt.
Hihetetlen ami kiderült a Debreceni CATL-gyár működéséről: ez a szerződés mégis hogyan születhetett meg?
Az aránytalanság különösen szembetűnő, ha más szakmák kötelező felelősségbiztosítási előírásaival vetjük össze a számokat.
A szombaton kitört közel-keleti háború miatt sok magyar utas rekedt külföldön, miközben az utasbiztosítások többsége nem nyújt fedezetet háborús vagy ahhoz hasonló helyzetekben.
A közel-keleti események miatt a Groupama Biztosító több száz ügyfele rekedt külföldön:
A szövetség közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy halaszthatatlan utazás esetén érdemes ellenőrizni, szerepel-e a célország a "nem ajánlott úticélok" között.
Az iráni háború okozta légtérzár és járattörlések miatt magyarok ezrei ragadtak külföldön, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekben.
Nagyon fontos tudnivalókat közölt az egyik biztosítási alkusz azoknak, akik most a háború által érintett országokban vannak.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
Több hazai biztosító is arról számolt be, hogy idén jóval több kátyúkár-bejelentés futott be az autósoktól. Van, ahol tízszeres emelkedést látnak.
A jegybank adatai alapján az éves díjak növekedése mindössze 1,8 százalék volt, ami részben a lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók önkéntes díjkorlátozásának köszönhető.
Súlyos probléma veszélyeztett több magyar lakástulajt is: ezt kell tenned, ha el akarod kerülni a bajt
Az elemzés alapján a kármennyiség 36 százalékkal emelkedett az előző évekhez képest, és az éves károk közel harmada egyetlen nyári hónaphoz, a júliusi viharokhoz köthető.
Életveszélyes dolgot művel rengeteg magyar biztosítás nélkül: csak akkor döbbennek rá, ha már megtörtént a baj
Nemzetközi adatok szerint tízből két sportbaleset a sízéshez kapcsolódik.
Új módszere van a budapesti betörőknek: így jutnak be nyom nélkül a biztonsági ajtókon is, bárki lakását kifoszthatják
Speciális fólia és fémeszközök segítségével már úgy képesek kinyitni, majd visszazárni akár a modern biztonsági ajtókat is, hogy annak semmilyen látható nyoma nem marad.
Márciusban harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely az elmúlt két évben érezhetően felpezsdítette a hazai biztosítási piacot.
Egyre több magyar lakástulaj jön rá, ezt érdemes meglépni 2026-ban: ők már védve vannak a drága meglepetésektől?
A felmérések alapján már nem az alacsony díj a döntő szempont, hanem a megfelelő fedezet, a magasabb kártérítés és a gyors kárrendezés.
Vádat emeltek egy hajléktalan férfi ellen, aki ellopta az eltűnt Egressy Mátyás telefonját, amelyet a 18 éves fiú egy éjszakai buszon hagyott.
Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba.
A lépés mögött költségcsökkentési szándék állhat, ugyanakkor szakmai szempontból erősen kérdéses, mennyire bizonyul hatékonynak a döntés.
Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.
Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan
A biztosítási szakértő szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.