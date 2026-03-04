„Ha nem releváns, csak spam”: hihetetlen tempóval formálja át a retail media a kiskereskedelmet

Ha a printről az online térbe helyezzük át a hangsúlyt, az nemcsak költségmegtakarítást jelenthet, hanem komoly bevételi lehetőségeket is – hangsúlyozta Oliver M. Olschewski, a Shopfully managing igazgatója a Portfolio Retail Day 2026 konferencián tartott előadásában. A vásárlók tehát aktívan keresik az értéket, miközben a promóció döntésbefolyásoló tényezőt jelenthet. Rámutatott, hogy tíz magyar vásárlóból nyolc nagyon szeret spórolni és akciósan vásárolni. Ez egész Európára igaz, hiszen a gazdasági bizonytalanság és az árérzékenység erősödése közepette a fogyasztók tudatosabban terveznek, információt gyűjtenek, és összehasonlítják az ajánlatokat. A szakember szerint aki ebben vállalkozóként fel akarja venni a versenyt, annak valódi, vonzó kedvezményeket kell kínálni.

Az előadó arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az értékesítések mintegy 90 százaléka továbbra is fizikai üzletekben realizálódik, máig találhatunk kivételeket, például a fogyasztói elektronika vagy a divat bizonyos szegmenseit, ahol már 50 százalék körül van az online arány. Általánosságban azonban még mindig az offline tér, az üzletek dominálnak. Ugyanakkor a Covid-19 világjárvány óta egy fontos változás történt: ma már a vásárlási döntések 80 százaléka online születik meg. Oliver M. Olschewski, a Shopfully managing igazgatója A printből profit: hogyan hajtja az SP2D a retail media növekedését Európában című előadásában kifejtette: ha pedig a döntés online történik, akkor kulcsfontosságú, hogy a kereskedő jelen legyen abban a pillanatban, amikor a vásárló meghozza a döntést; vagyis online kommunikációval kell elérni őt.

Korábban egyszerűbb volt a helyzet, hiszen ott voltak a tömegmédiumok, például a televíziós reklámok vagy a szórólapok és kevés csatornán lehetett kommunikálni. Ma viszont rengeteg platform létezik és hihetetlen mennyiségű ember van jelen rajtuk. A marketing így sokkal komplexebbé vált, ráadásul megjelent a mesterséges intelligencia is, ami a jövőben komoly szerepet fog játszani a vásárlási döntésekben, hiszen rendkívül komplex kereséseket tudunk majd a segítségével elvégezni. Európában már minden harmadik ember használ ilyen eszközöket, ami már most is hatalmas arány

– hangsúlyozta előadásában Oliver M. Olschewski, a Shopfully managing igazgatója a Portfolio Retail Day 2026 konferencián.

A szakember szerint tehát a digitális csatornák nem kiváltják, hanem megelőzik és befolyásolják a bolti forgalmat. Ha a kereskedők nem ott és akkor érik el a fogyasztót, ahol a döntés megszületik, könnyen elveszíthetik a vásárlás tényét.

Oliver M. Olschewski, a Shopfully managing igazgatója a Portfolio Retail Day 2026 konferencián

Alapjaiban alakult át a vásárláshoz vezető út

Előadásában Oliver M. Olschewski történeti kontextusba helyezte a változást. Ahogy fogalmazott, míg korábban „sok embert egy helyen” lehetett elérni, ma „sok embert sok helyen” kell megszólítani. A vásárláshoz vezető út ezért gyökeresen átalakult. A klasszikus lineáris modell, mint a figyelem-mérlegelés-szándék hármasa ma már egyre kevésbé írja le a valóságot. A fogyasztók egyszerre keresnek, görgetnek, streamelnek és vásárolnak.

Az emberek naponta átlagosan tízszer ellenőrzik a közösségi média fiókjaikat, híroldalakat vagy a mobiltelefonjukat. Az átlagos felhasználónak több mint öt közösségi média fiókja van. Mindez óriási hatással van a vásárlói útra. Régen lineáris folyamatként gondoltunk rá, ma viszont ez teljesen megváltozott. A felhasználók ide-oda ugrálnak a fázisok között, mert a saját útjukat járják. Ha tehát a marketingköltségünket csak egyetlen csatornára, például keresésre vagy streamingre költjük, akkor kimaradnak más fontos felületek, például a görgetés vagy a shopping pillanatai. A lényeg, hogy a vásárlás folyamata ma sokkal komplexebb, mint korábban

– emelte ki a Shopfully managing direktora, aki szerint a retail média a keresés és a közösségi média után a digitalizáció harmadik hulláma, ami igen gyorsan növekszik.

Olschewski szerint ugyanakkor van néhány dolog, ami a következő tíz évben is változatlan marad:

a vásárlások többsége továbbra is fizikai üzletekben történik, a hagyományos boltok nem fognak eltűnni;

a kereskedők feladata továbbra is az lesz, hogy bevonzzák a vásárlókat az üzletbe és növeljék a kosárértéket;

az árpromóció a jövőben is alapvető eszköz marad a kereslet formálásában, hiszen az emberek tíz év múlva is szeretni fogják az akciókat, így ez egy olyan eszköz, amelyet a kereskedőknek nem szabad figyelmen kívül hagyni.

A retail médiában több milliárd dolláros lehetőség rejlik

Előadásában kifejtette az új jelenségnek számító retail média jelentőségét, ami véleménye szerint hatalmas bevételi potenciált hordoz. Bemutatta, milyen módon befolyálolhatja azt, hogy mennyi idő tud egy piac 1 milliárd dollárról 50 milliárdra növekedni: kereséssel 19 év, közösségi média által 13 év, a retail média segítségével viszont mindössze 8 év alatt.

Hatalmas a retail médiában rejlő potenciál, hiszen a kereskedők a saját eszközeikből is bevételt tudnak termelni. Ugyanakkor akad itt egy paradoxon is, hiszen a retail media piacának körülbelül 90 százalékát egyelőre néhány óriás, többek között az Amazon, az Alibaba vagy a Walmart birtokolja. A többiek számára így a piac nagyon fragmentált és bonyolult, viszont világszinten már körülbelül 180 milliárd dolláros forgalmat bonyolít. Európában is több milliárd dolláros lehetőség rejlik benne, és ez a piac gyorsan fog növekedni

– mutatott rá a retail médiában rejlő lehetőségekre Olschewski, hozzátéve, hogy a legnagyobb szereplők már komoly beruházásokat indítottak el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A dinamika egyértelmű: a retail média a hirdetési piac egyik leggyorsabban bővülő szegmense.

A jövő kulcsa az optimális print-online arány

De hogyan lehet mindezt hatalmas beruházások nélkül megvalósítani? Előadása második felében Oliver M. Olschewski bemutatta a Shopfully háromlépcsős megoldási javaslatát is.

A három lépéses megoldás:

Az első lépés a költségcsökkentés: ha a vállalkozások a printet részben digitálisra cserélik, pénzt takaríthatnak meg. A második lépés a digitális elérés növelése, például a digitális katalógusok olvasottságának növelése: ez egy olyan „médiavagyont” hozhat létre, amelyet később át lehet fordítani pénzbeli értékké. A harmadik lépés: ha már nagy digitális elérésünk van, elkezdhetjük pénzzé tenni ezt a felületet ami retail media bevételt generálhat.

A folyamatban kiemelt szerep jut a nyomtatott és digitális csatornák arányának adatvezérelt finomhangolására, a print-online kampányok összehangolására, valamint a folyamatos monitoringra és visszajelzésekre. A cél annak pontos mérése, hogyan hat a kampány az üzletlátogatásokra és az értékesítésre.

Ennek része a „Shift Print to Digital” elemzésünk, amiben elemezzük a printmixet, javaslatot teszünk az optimális print-online arányra, majd részletes riportot készítünk. Meg tudjuk mondani például, hogy melyik irányítószámnál érdemes teljesen leállni a nyomtatott eléréssel, és melyik területen kell mindenképpen megtartani, mert ott még nagyon jól működik. A digitális elérési adatokkal és versenytársi információk alapján egészen mély elemzéseket tudunk készíteni. Az eredmény egy térkép, amin piros és zöld területekkel javasoljuk azokat a zónákat, ahol érdemes elhagyni vagy megtartani a printet. Így a kereskedők pénzt takaríthatnak meg, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen fontos

– emelte ki a Shopfully managing igazgatója.

Olschewski kiemelte: ezek az adatok azért is értékesek, mert végső soron a marketing sikerét az értékesítés igazolja. A szakember végül hangsúlyozta, jövő retail mediája azoké a kereskedőké, akik a digitális katalógust mérhető, adatvezérelt és bevételt termelő platformként építik fel.

Címlapkép: Portfolio