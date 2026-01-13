Hiánycikk az útszóró só a legdurvább ónos esőben: tényleg jó alternatíva lehet helyette a macskaalom is?

Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel. Egy bolti kiírás a macskaalmot ajánlotta alternatívaként, és a közösségi médiaában is ez a megoldás terjed - de valójában csak szükségmegoldásként használható, a jeget nem is olvasztja meg. De szánkót, szélvédőmosót és hólapátot is nehézkes beszerezni.

Napok óta kemény fagyok sújtják az országot, keddre megérkezett az ónos eső is. Aggasztó, hogy pont amikor mindenhol csúsznak a járdák, utak, gyakorlatilag lehetetlen Budapesten és vonzáskörzetében útszóró sót kapni - a legtöbb üzletben már napok óta nincs belőle -, legalábbis erre engednek következtetni a Pénzcentrum szerkesztőségének tapasztalatai és az olvasói visszajelzések is.

A nagy barkácsáruházaknál, benzinkutakon javarászt már kifogytak a síkosságmentesítőből, de a hiper- és szupermarketekben sincs sok belőle - egyik kollégánk pont az utolsó két zsákkal tudta megcsípni a hétvégén egy dunakeszi nagyáruházban.

Az Auchanban nem kerteltek, egy, a Redditre feltöltött kép szerint az egyik áruház dolgozói a készlethiány és a bizonytalan utánpótlás mellett azt is közölték a vásárlókkal, hogy útszóró só helyett ajánlják a macskaalmot.

Ez a megoldás egyébként a közösségi médiában is terjed, vélhetően a posztok hatására e sorok írója hétfőn macskaalmot is alig talált a budapesti lakhelye közelében lévő boltokban.

Tényleg jó alternatíva a macskaalom útszórósó helyett?

Az útszóró só helyett a macskaalom bizonyos helyzetekben használható alternatíva,

de fontos hangsúlyozni, hogy nem jégolvasztó, hanem csúszásmentesítő megoldás - ahogy az áruházban is kiírták.

Különösen a nem csomósodó, agyag alapú macskaalom képes érdes felületet képezni a jégen, ami javítja a tapadást és csökkenti az elcsúszás veszélyét. Vitathatatlan előnye, hogy nem károsítja a növényeket, nem marja az állatok tappancsát, és nem okoz korróziót az autók fémfelületein - a sóval ellentétben.

Ugyanakkor a macskaalom nem alkalmas vastag jégréteg eltávolítására, és nedves, olvadó környezetben gyorsan felázik, szétmállik, majd koszt hagy maga után.

A csomósodó típus kifejezetten kerülendő, mert víz hatására ragadós masszává válik, ami tovább ronthatja a helyzetet. De szükség esetén vészmegoldásként valóban használható.

Ablakmosó, szánkó, lapát a hiánycikkek listáján

A Pénzcentrum piaci értesülései szerint nemcsak a csúszásmentesítő hiánycikk az üzletekben, szánkót már a nagy havazás második-harmadik napjától hiába keresnek az emberek. A Decathlon marketingigazgatója, Herczeg Lilla korábban arról beszélt, a szánkók iránti kereslet szinte azonnal felszívta a készleteket.

Az elmúlt napokban több mint 8000, szánkózásra alkalmas terméket adtunk el – ide soroljuk a hócsúszkákat is. Ezekből még van készleten, de ha új szállítmány érkezik, általában negyedóra-húsz perc alatt el is fogy

- mondta.

De szélvédőmosóból is fogynak a készletek, legalábbis jónéhány benzinkúton hiány volt belőle a napokban kollégáink és olvasóink szerint is - a nagyáruházak egyelőre állják a sarat, ott még bőségesen lehet találni. Hasonlóról számolt be a hvg.hu is,

És hólapáttal is egyre kevesebb áruházban találkozni. A Tesco korábbi tájékoztatása szerint hólapátból több mint az ötszörösére nőtt a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest, míg útszóró sóból másfélszeres az igény.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA