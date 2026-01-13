Megvannak a végleges inflációs számok a 2025-ös évre vonatkozóan, a kérdés csak, meddig maradhat lenn a drágulás mértéke, és mikor jöhet újabb fordulat?
Hiánycikk az útszóró só a legdurvább ónos esőben: tényleg jó alternatíva lehet helyette a macskaalom is?
Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel. Egy bolti kiírás a macskaalmot ajánlotta alternatívaként, és a közösségi médiaában is ez a megoldás terjed - de valójában csak szükségmegoldásként használható, a jeget nem is olvasztja meg. De szánkót, szélvédőmosót és hólapátot is nehézkes beszerezni.
Napok óta kemény fagyok sújtják az országot, keddre megérkezett az ónos eső is. Aggasztó, hogy pont amikor mindenhol csúsznak a járdák, utak, gyakorlatilag lehetetlen Budapesten és vonzáskörzetében útszóró sót kapni - a legtöbb üzletben már napok óta nincs belőle -, legalábbis erre engednek következtetni a Pénzcentrum szerkesztőségének tapasztalatai és az olvasói visszajelzések is.
A nagy barkácsáruházaknál, benzinkutakon javarászt már kifogytak a síkosságmentesítőből, de a hiper- és szupermarketekben sincs sok belőle - egyik kollégánk pont az utolsó két zsákkal tudta megcsípni a hétvégén egy dunakeszi nagyáruházban.
Az Auchanban nem kerteltek, egy, a Redditre feltöltött kép szerint az egyik áruház dolgozói a készlethiány és a bizonytalan utánpótlás mellett azt is közölték a vásárlókkal, hogy útszóró só helyett ajánlják a macskaalmot.
Ez a megoldás egyébként a közösségi médiában is terjed, vélhetően a posztok hatására e sorok írója hétfőn macskaalmot is alig talált a budapesti lakhelye közelében lévő boltokban.
Tényleg jó alternatíva a macskaalom útszórósó helyett?
Az útszóró só helyett a macskaalom bizonyos helyzetekben használható alternatíva,
de fontos hangsúlyozni, hogy nem jégolvasztó, hanem csúszásmentesítő megoldás - ahogy az áruházban is kiírták.
Különösen a nem csomósodó, agyag alapú macskaalom képes érdes felületet képezni a jégen, ami javítja a tapadást és csökkenti az elcsúszás veszélyét. Vitathatatlan előnye, hogy nem károsítja a növényeket, nem marja az állatok tappancsát, és nem okoz korróziót az autók fémfelületein - a sóval ellentétben.
Ugyanakkor a macskaalom nem alkalmas vastag jégréteg eltávolítására, és nedves, olvadó környezetben gyorsan felázik, szétmállik, majd koszt hagy maga után.
A csomósodó típus kifejezetten kerülendő, mert víz hatására ragadós masszává válik, ami tovább ronthatja a helyzetet. De szükség esetén vészmegoldásként valóban használható.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ablakmosó, szánkó, lapát a hiánycikkek listáján
A Pénzcentrum piaci értesülései szerint nemcsak a csúszásmentesítő hiánycikk az üzletekben, szánkót már a nagy havazás második-harmadik napjától hiába keresnek az emberek. A Decathlon marketingigazgatója, Herczeg Lilla korábban arról beszélt, a szánkók iránti kereslet szinte azonnal felszívta a készleteket.
Az elmúlt napokban több mint 8000, szánkózásra alkalmas terméket adtunk el – ide soroljuk a hócsúszkákat is. Ezekből még van készleten, de ha új szállítmány érkezik, általában negyedóra-húsz perc alatt el is fogy
- mondta.
De szélvédőmosóból is fogynak a készletek, legalábbis jónéhány benzinkúton hiány volt belőle a napokban kollégáink és olvasóink szerint is - a nagyáruházak egyelőre állják a sarat, ott még bőségesen lehet találni. Hasonlóról számolt be a hvg.hu is,
És hólapáttal is egyre kevesebb áruházban találkozni. A Tesco korábbi tájékoztatása szerint hólapátból több mint az ötszörösére nőtt a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest, míg útszóró sóból másfélszeres az igény.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban.
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.