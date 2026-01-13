Sok utas bizonytalan, milyen jogai vannak: jár‑e kártérítés, köteles‑e a légitársaság ellátást biztosítani, és mi történik akkor, ha a gép nem is landol, ahová eredetileg...
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
A mai napon az ország északkeleti kétharmadában többfelé hullhat csapadék: a kb. Hatvan–Orosháza vonaltól keletre havazásra lehet számítani – akár újabb 5–10 cm friss hóval –, nyugatabbra viszont a havat fokozatosan ónos eső, fagyott eső válthatja fel, amely kiterjedt jegesedést okozhat az utakon.
Kedden többfelé várható csapadék a Budapest-Békéscsaba vonaltól északkeletre zömében hó, máshol a kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet - írja az időkép.
Íme Magyarország hótérképe - itt fog esni még a napokban hó
A pontos lokációkat a friss hótérképen is mutatjuk:
Mint látható a ketté szakadt országban főleg a keleti országrészben számíthatunk intenzívebb havazásra, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyék is érintettek.
Emiatt sokfelé lehetnek havasak, latyakosak, az ónos esővel érintett tájakon pedig síkosak, jegesek az utak. Napközben nyugat felől szűnik a csapadék, estére elhagyja az országot a csapadékzóna.
A Dunántúl déli felén élénk, erős lehet a délnyugati, nyugati szél, ami jelentősebb mértékben csökkentheti a járművek menetstabilitását. A fagyos időben útnak indulás előtt ajánlott több időt fordítani járművünkre - figyelmeztet a meteorológiai portál.
A hét további részében fokozatosan enyhül a fagy, ónos eső, havazás
A meteorológiai jelentés szerint hamarosan egy anticiklon veszi át az irányítást, ami csökkenti a csapadék valószínűségét és stabilabb időjárást hoz.
A Dél-Dunántúlon jelentős felmelegedés várható, míg északkeleten mérsékeltebb lesz a melegedés, de ott is több fokkal emelkedik a hőmérséklet a jelenlegi értékekhez képest, bár 5 fok alatt marad.
Budapest útjain a havazás következtében hókásás, csúszós útburkolat alakult ki, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedőktől.
A rendkívüli jegesedés miatt kedd reggel teljesen le kellett zárni a bécsi nemzetközi repülőteret, miközben a prágai Václav Havel repülőtér is csak erősen korlátozott üzemmódban...
A rendőrség arra figyelmeztet: a jégre lépni életveszélyes, baleset esetén azonnal a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán.
Kiadta a figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat: kemény fordulat jön az időjárásban, erre kell készülni
A nappali csúcshőmérséklet széles skálán, mínusz 8 és plusz 7 fok között alakul.
A Duna Szap-Mohács közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén.
A természetes hó idén bőségesen hullott, a síszezon dübörög, és egyre többen vágnak neki a pályáknak, még azok is, akik most tanulnak síelni.
2025-ben összesen 179 alkalommal érte bántalmazás a vasúti és közúti közlekedésben szolgálatot teljesítő dolgozókat, derül ki a MÁV-csoport kiadott közleményéből.
A 2026. január 12–18. közötti időszakban Magyarországon változékony, de továbbra is masszívan hideg, télies időjárásra számíthatunk.
Életveszélyes mutatvány: besétált a Balaton jegére ez a magyar férfi - baja nem lett, de azonnal repült a bírságbomba
A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a Balaton jegén jelenleg tilos tartózkodni.
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
A tervek szerint a nagyobb állomásokon a Mol-kutakhoz hasonló rendszert vezetnének be, ahol a mosdók használata alapvetően fizetős lenne.
A világ turizmusa néhány év alatt teljesen átrendeződött: a pandémia után az utazók elfordultak a zsúfolt, drága és túlreklámozott célpontoktól.
A gyakorlatban a rendszer bevezetése már mostanra is súlyos problémákba ütközött.
Az esti órákban hidegfront érkezik az északi tájakra, amely havazást és hózáport hoz magával.