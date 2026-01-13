Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon

A mai napon az ország északkeleti kétharmadában többfelé hullhat csapadék: a kb. Hatvan–Orosháza vonaltól keletre havazásra lehet számítani – akár újabb 5–10 cm friss hóval –, nyugatabbra viszont a havat fokozatosan ónos eső, fagyott eső válthatja fel, amely kiterjedt jegesedést okozhat az utakon.

Kedden többfelé várható csapadék a Budapest-Békéscsaba vonaltól északkeletre zömében hó, máshol a kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet - írja az időkép.

Íme Magyarország hótérképe - itt fog esni még a napokban hó

A pontos lokációkat a friss hótérképen is mutatjuk:

Magyarország hótérképe. Forrás: időkép

Mint látható a ketté szakadt országban főleg a keleti országrészben számíthatunk intenzívebb havazásra, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyék is érintettek.

Emiatt sokfelé lehetnek havasak, latyakosak, az ónos esővel érintett tájakon pedig síkosak, jegesek az utak. Napközben nyugat felől szűnik a csapadék, estére elhagyja az országot a csapadékzóna.

A Dunántúl déli felén élénk, erős lehet a délnyugati, nyugati szél, ami jelentősebb mértékben csökkentheti a járművek menetstabilitását. A fagyos időben útnak indulás előtt ajánlott több időt fordítani járművünkre - figyelmeztet a meteorológiai portál.

A hét további részében fokozatosan enyhül a fagy, ónos eső, havazás

A meteorológiai jelentés szerint hamarosan egy anticiklon veszi át az irányítást, ami csökkenti a csapadék valószínűségét és stabilabb időjárást hoz.

A Dél-Dunántúlon jelentős felmelegedés várható, míg északkeleten mérsékeltebb lesz a melegedés, de ott is több fokkal emelkedik a hőmérséklet a jelenlegi értékekhez képest, bár 5 fok alatt marad.