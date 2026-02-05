2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
Budapest, 2025. október 19.Matija Ljujic (b), az Újpest és Gavriel Kanikovszki, a Ferencváros játékosa a Fizz Liga 10. fordulójában az Újpest FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. október 19-én.MTI/Sziget
Sport

Derbi és kiélezett élmezőny a Fizz Liga 21. fordulójában: ki mire megy az NB I-ben?

Pénzcentrum
2026. február 5. 07:00

A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható, miközben az élmezőnyben mindössze néhány pont választja el egymástól a bajnoki címre hajtó csapatokat.

A Fizz Liga 21. fordulójában kiélezett mérkőzések várhatók, a tabella élmezőnyében rendkívül szorossá vált a verseny. A listavezető Győri ETO mindössze két ponttal előzi meg a Ferencvárost, míg a Paksi FC és a Debreceni VSC szorosan tapad az élbolyra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hétvége leginkább várt összecsapása a Fradi-Újpest derbi lesz, de a dobogóért zajló küzdelem szempontjából is több kulcsfontosságú találkozót rendeznek. A forduló pénteken kezdődik, majd szombaton három mérkőzéssel folytatódi, vasárnap pedig kettőt rendeznek. Ezek között több olyan rangadó is lesz, amely jelentősen befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát. 

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
39
2.
Ferencváros
37
3.
Paksi FC
36
4.
Debreceni VSC
35
5.
Puskás Akadémia
31
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
2.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
11
3.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.04.

Derbi a Groupamában

A leginkább várt mérkőzés egyértelműen a Ferencváros–Újpest derbi lesz szombaton 17 órakor a Groupama Arénában. A zöld-fehérek jelenleg a második helyen állnak 37 ponttal, és mindenképpen győzelemre törnek, hogy lépést tartsanak a listavezető Győri ETO-val. A Fradi formája hullámzó: az utóbbi öt meccsükön három győzelem mellett két vereséget is elszenvedtek.

Az Újpest a tabella 9. helyén áll 23 ponttal, de az utóbbi hetekben javuló formát mutat. Az őszi egymás elleni találkozón 1–1-es döntetlen született, így mindkét csapat revansra készül. Ez különösen fontos lenne a liláknak, akik már több, mint egy évtizede képtelenek győzni legnagyobb riválisuk ellen.

Debrecen–Paks a dobogóért

Nem kevésbé fontos a Debreceni VSC–Paksi FC összecsapás szombaton 14:45-kor. A két csapat gyakorlatilag egymás mellett áll a tabellán: a DVSC 35, míg a Paks 36 ponttal rendelkezik. Mindkét együttes az élmezőnyben szeretne maradni, és harcol a dobogós helyezésért.

A Paks az utóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ami kiváló formát jelez. A debreceniek teljesítménye ezzel szemben kissé ingadozó. Az őszi találkozójukon 1–1-es döntetlen született, így most mindkét csapat a három pont megszerzésére törekszik.

A Győr Diósgyőrben játszik

A listavezető Győri ETO szombaton délelőtt a kiesőzónában tartózkodó Diósgyőr vendégeként lép pályára. A győriek remek formában vannak: az elmúlt öt meccsükből négyet megnyertek, és 39 pontjukkal vezetik a tabellát.

A DVTK ezzel szemben mindössze 19 ponttal a 10. helyen áll, nagyon kellenének tehát a pontok. Legutóbbi mérkőzésükön ikszeltek a Kisvárdával, és most a listavezető ellen is pontszerzésben bíznak. Az őszi fordulóban a Győr magabiztosan, 3–1-re nyert hazai pályán.

KIvel játszik az alsóház?

A forduló nyitómérkőzését pénteken rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják. Bár a Kisvárda sincs könnyű helyzetben 28 pontjával, a 14 pontos Barcika ellen mindenképpen esélyesebbnek számít - nem szabad azonban elfelejteni, hogy a barcikaiak bombameglepetést okoztak azzal, hogy az előző hétvégén simán nyertek az MTK otthonában.

A hétvége további mérkőzései közül kiemelkedik a Nyíregyháza–MTK Budapest találkozó, ahol két, a kiesés elkerüléséért küzdő csapat csap össze. A Nyíregyháza 18, az MTK 24 ponttal áll, így mindkét együttesnek égető szüksége van a pontokra. Az őszi mérkőzésen az MTK nagy arányú, 5–1-es győzelmet aratott.

A Puskás Akadémia a Zalaegerszegi TE-t fogadja, ahol a hazaiak az 5. helyről, 31 ponttal szeretnék megszilárdítani középmezőnybeli pozíciójukat. A ZTE 27 pontjával a 7. helyen áll, és szintén a felzárkózásban bízik.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
#sport #labdarúgás #magyar foci #újpest #NB I #paksi fc #ferencváros #debreceni vsc #Fizz liga #Győri ETO #bajnokság

