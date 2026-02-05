Derbi és kiélezett élmezőny a Fizz Liga 21. fordulójában: ki mire megy az NB I-ben?

A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható, miközben az élmezőnyben mindössze néhány pont választja el egymástól a bajnoki címre hajtó csapatokat.

A Fizz Liga 21. fordulójában kiélezett mérkőzések várhatók, a tabella élmezőnyében rendkívül szorossá vált a verseny. A listavezető Győri ETO mindössze két ponttal előzi meg a Ferencvárost, míg a Paksi FC és a Debreceni VSC szorosan tapad az élbolyra.

A hétvége leginkább várt összecsapása a Fradi-Újpest derbi lesz, de a dobogóért zajló küzdelem szempontjából is több kulcsfontosságú találkozót rendeznek. A forduló pénteken kezdődik, majd szombaton három mérkőzéssel folytatódi, vasárnap pedig kettőt rendeznek. Ezek között több olyan rangadó is lesz, amely jelentősen befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát.

Derbi a Groupamában

A leginkább várt mérkőzés egyértelműen a Ferencváros–Újpest derbi lesz szombaton 17 órakor a Groupama Arénában. A zöld-fehérek jelenleg a második helyen állnak 37 ponttal, és mindenképpen győzelemre törnek, hogy lépést tartsanak a listavezető Győri ETO-val. A Fradi formája hullámzó: az utóbbi öt meccsükön három győzelem mellett két vereséget is elszenvedtek.

Az Újpest a tabella 9. helyén áll 23 ponttal, de az utóbbi hetekben javuló formát mutat. Az őszi egymás elleni találkozón 1–1-es döntetlen született, így mindkét csapat revansra készül. Ez különösen fontos lenne a liláknak, akik már több, mint egy évtizede képtelenek győzni legnagyobb riválisuk ellen.

Debrecen–Paks a dobogóért

Nem kevésbé fontos a Debreceni VSC–Paksi FC összecsapás szombaton 14:45-kor. A két csapat gyakorlatilag egymás mellett áll a tabellán: a DVSC 35, míg a Paks 36 ponttal rendelkezik. Mindkét együttes az élmezőnyben szeretne maradni, és harcol a dobogós helyezésért.

A Paks az utóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ami kiváló formát jelez. A debreceniek teljesítménye ezzel szemben kissé ingadozó. Az őszi találkozójukon 1–1-es döntetlen született, így most mindkét csapat a három pont megszerzésére törekszik.

A Győr Diósgyőrben játszik

A listavezető Győri ETO szombaton délelőtt a kiesőzónában tartózkodó Diósgyőr vendégeként lép pályára. A győriek remek formában vannak: az elmúlt öt meccsükből négyet megnyertek, és 39 pontjukkal vezetik a tabellát.

A DVTK ezzel szemben mindössze 19 ponttal a 10. helyen áll, nagyon kellenének tehát a pontok. Legutóbbi mérkőzésükön ikszeltek a Kisvárdával, és most a listavezető ellen is pontszerzésben bíznak. Az őszi fordulóban a Győr magabiztosan, 3–1-re nyert hazai pályán.

KIvel játszik az alsóház?

A forduló nyitómérkőzését pénteken rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják. Bár a Kisvárda sincs könnyű helyzetben 28 pontjával, a 14 pontos Barcika ellen mindenképpen esélyesebbnek számít - nem szabad azonban elfelejteni, hogy a barcikaiak bombameglepetést okoztak azzal, hogy az előző hétvégén simán nyertek az MTK otthonában.

A hétvége további mérkőzései közül kiemelkedik a Nyíregyháza–MTK Budapest találkozó, ahol két, a kiesés elkerüléséért küzdő csapat csap össze. A Nyíregyháza 18, az MTK 24 ponttal áll, így mindkét együttesnek égető szüksége van a pontokra. Az őszi mérkőzésen az MTK nagy arányú, 5–1-es győzelmet aratott.

A Puskás Akadémia a Zalaegerszegi TE-t fogadja, ahol a hazaiak az 5. helyről, 31 ponttal szeretnék megszilárdítani középmezőnybeli pozíciójukat. A ZTE 27 pontjával a 7. helyen áll, és szintén a felzárkózásban bízik.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA