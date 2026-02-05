A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Derbi és kiélezett élmezőny a Fizz Liga 21. fordulójában: ki mire megy az NB I-ben?
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható, miközben az élmezőnyben mindössze néhány pont választja el egymástól a bajnoki címre hajtó csapatokat.
A Fizz Liga 21. fordulójában kiélezett mérkőzések várhatók, a tabella élmezőnyében rendkívül szorossá vált a verseny. A listavezető Győri ETO mindössze két ponttal előzi meg a Ferencvárost, míg a Paksi FC és a Debreceni VSC szorosan tapad az élbolyra.
A hétvége leginkább várt összecsapása a Fradi-Újpest derbi lesz, de a dobogóért zajló küzdelem szempontjából is több kulcsfontosságú találkozót rendeznek. A forduló pénteken kezdődik, majd szombaton három mérkőzéssel folytatódi, vasárnap pedig kettőt rendeznek. Ezek között több olyan rangadó is lesz, amely jelentősen befolyásolhatja a bajnoki cím sorsát.
Derbi a Groupamában
A leginkább várt mérkőzés egyértelműen a Ferencváros–Újpest derbi lesz szombaton 17 órakor a Groupama Arénában. A zöld-fehérek jelenleg a második helyen állnak 37 ponttal, és mindenképpen győzelemre törnek, hogy lépést tartsanak a listavezető Győri ETO-val. A Fradi formája hullámzó: az utóbbi öt meccsükön három győzelem mellett két vereséget is elszenvedtek.
Az Újpest a tabella 9. helyén áll 23 ponttal, de az utóbbi hetekben javuló formát mutat. Az őszi egymás elleni találkozón 1–1-es döntetlen született, így mindkét csapat revansra készül. Ez különösen fontos lenne a liláknak, akik már több, mint egy évtizede képtelenek győzni legnagyobb riválisuk ellen.
Debrecen–Paks a dobogóért
Nem kevésbé fontos a Debreceni VSC–Paksi FC összecsapás szombaton 14:45-kor. A két csapat gyakorlatilag egymás mellett áll a tabellán: a DVSC 35, míg a Paks 36 ponttal rendelkezik. Mindkét együttes az élmezőnyben szeretne maradni, és harcol a dobogós helyezésért.
A Paks az utóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ami kiváló formát jelez. A debreceniek teljesítménye ezzel szemben kissé ingadozó. Az őszi találkozójukon 1–1-es döntetlen született, így most mindkét csapat a három pont megszerzésére törekszik.
A Győr Diósgyőrben játszik
A listavezető Győri ETO szombaton délelőtt a kiesőzónában tartózkodó Diósgyőr vendégeként lép pályára. A győriek remek formában vannak: az elmúlt öt meccsükből négyet megnyertek, és 39 pontjukkal vezetik a tabellát.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A DVTK ezzel szemben mindössze 19 ponttal a 10. helyen áll, nagyon kellenének tehát a pontok. Legutóbbi mérkőzésükön ikszeltek a Kisvárdával, és most a listavezető ellen is pontszerzésben bíznak. Az őszi fordulóban a Győr magabiztosan, 3–1-re nyert hazai pályán.
KIvel játszik az alsóház?
A forduló nyitómérkőzését pénteken rendezik Kisvárdán, ahol a hazaiak a sereghajtó Kazincbarcikát fogadják. Bár a Kisvárda sincs könnyű helyzetben 28 pontjával, a 14 pontos Barcika ellen mindenképpen esélyesebbnek számít - nem szabad azonban elfelejteni, hogy a barcikaiak bombameglepetést okoztak azzal, hogy az előző hétvégén simán nyertek az MTK otthonában.
A hétvége további mérkőzései közül kiemelkedik a Nyíregyháza–MTK Budapest találkozó, ahol két, a kiesés elkerüléséért küzdő csapat csap össze. A Nyíregyháza 18, az MTK 24 ponttal áll, így mindkét együttesnek égető szüksége van a pontokra. Az őszi mérkőzésen az MTK nagy arányú, 5–1-es győzelmet aratott.
A Puskás Akadémia a Zalaegerszegi TE-t fogadja, ahol a hazaiak az 5. helyről, 31 ponttal szeretnék megszilárdítani középmezőnybeli pozíciójukat. A ZTE 27 pontjával a 7. helyen áll, és szintén a felzárkózásban bízik.
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
Toto Wolff határozottan visszautasította a riválisok vádjait a Mercedes új motorjának szabályosságával kapcsolatban.
Közel vagyunk egy hatalmas teniszbotrányhoz: még mindig a pénzen vitatkoznak, nem engednek a játékosok
A teniszvilágban egyre élesebb vita zajlik a pénzdíjakról: a világ tíz legjobb férfi és női játékosa visszautasította a Grand Slam-tornák ajánlatát.
A félrediagnosztizálás miatt a felépülés elhúzódik, és hónapokkal később sem teljes az állapota, de még nem adta fel.
Meg vannak számlálva Ronaldo napjai Szaúd-Arábiában? Nagyon kiakadt csapatára a világsztár, ez lehet az oka
Bizonytalanná vált Cristiano Ronaldo jövője az Al-Nassrnál: a negyvenéves portugál sztár kimaradt a csapat hétfői, az Al-Riyadh elleni mérkőzésének keretéből.
A World Aquatics és a magyar szervezők rögzítették a június 26. és július 18. közötti esemény részletes menetrendjét.
Megvan az egyezség, a személyes feltételekben is sikerült megegyezni, már csak az orvosi vizsgálat van hátra: ilyenkor jön az orvosi vizsgálat a focistáknak.
Az NB II 16. fordulójában a Szentlőrinc 5–3-ra legyőzte a Budafokot, Kocsis Bence látványos félpályás góllal mutatkozott be új csapatában.
A 26 éves középpályás ősszel igazolt Portugáliába, ahol eddig csak csereként kapott lehetőséget.
Djokovic egykori ütője 540 ezer dollárért cserélt gazdát, jócskán megdöntve a korábbi csúcsot, amelyet Carlos Alcaraz wimbledoni ütője tartott.
